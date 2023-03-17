Новогодняя елка еще с 2021 года и полностью разбомбленные дома: как живет село на Харьковщине через год после авианалета

В небольшом селе Яковловка, на Харьковщине, российский самолет в марте прошлого года нанес по меньшей мере трех авиаударов по домам. Четверо человек погибли, 11 — получили ранения. 30 домов были полностью разрушены, еще 120 — разбиты частично, говорится в ТСН.

Следы от российского авианалета здесь до сих пор повсюду – кучи кирпича, дома без крыш, по обе стороны дороги разбросанная одежда, а в одном из дворов новогодняя елка еще с 2021-го.

Валентина стоит на месте, где когда-то была ее хата. Женщина говорит, что уже спала, когда раздался громкий взрыв и стены просто рассыпались. Дом отстроить пока не под силу, так что из уцелевшего кирпича возвели небольшой сарай — там и живут. Удивляются, как выжили, ведь от эпицентра взрыва были в трехстах метрах.

Новую крышу показывает и Галина. От взрыва в ее доме сорвало кровлю, потрескались стены, снесло сарай. “Вышла дочь во двор. Заходит и говорит: мам, нет у нас крыши. Мы с дочерью здесь остались, а отец умер когда стреляли, когда стреляли и на другой день у него произошло сердечное приступ”, — рассказывает женщина.

На восстановление дома собирали деньги все родственники, пришлось еще и оформить кредит. Впрочем, главное говорят, что выжили, ведь 4 их односельчан тогда погибли, еще 11 получили ранения. “Тетку Катю побило. Сосед наш ее вытаскивал, спасал, но она вся в ранениях в живот, вся в обломках. Деда Ивана тоже избило. Из-под дома вытаскивали. Внуков избило, ранено. Невестка ранена, сын ранен”, — рассказывают соседи.

Жертв могло быть больше, говорят местные, но люди в то время ночевали уже в подвалах. После авианалета село словно вымерло, потому что большинство уехали. Еду привозили волонтеры. Не работали аптека, магазин и медпункт. Люди справлялись в одиночку, кто как мог.

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Теперь в деревню дважды в месяц приезжают семейные врачи. Давление, сердечные болезни, боли в ногах – основные жалобы местных. “Мы привозим медикаменты от ВОЗ, которые раздаем бесплатно. Это медикаменты от основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, бронхиальная астма. У нас есть возможность сделать кардиограмму". – говорят врачи.

Но больше местные радуются тому, что их магазинчик, который в прошлом году тоже разбомбили россияне, наконец-то заработала. Здесь люди даже могут делать заказ.

Сейчас в село начали возвращаться люди. Заделывают дома, готовятся сажать огороды и надеются, что пережитый ужас уже никогда в их Яковловке не повторится.

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