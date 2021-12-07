Новогодняя елка: как стильно украсить дерево и во сколько это обойдется

Новогодняя елка: как стильно украсить дерево и во сколько это обойдется

Грядущий год Синего Водяного Тигра создал ажиотаж на игрушки соответствующего цвета, а еще, в тренде мягкие украшения.

В настоящее время магазины предлагают огромное разнообразие елочных украшений. Цены стартуют от 5 гривен за шарик и до тысячи.

О том, что на новогоднем дереве хотят видеть малыши, а что – их модные и зависимые от трендов и брендов родители – говорилось в сюжете ТСН.

Грядущий год Синего Водяного Тигра создал ажиотаж на игрушки соответствующего цвета, а еще, в тренде мягкие украшения.

Качественная елка метр восемьдесят от украинского производителя стоит четыре тысячи гривен. Ее можно заказать онлайн. Гирлянды в магазине от 70 гривен и до почти четырех тысяч.

Новости Украины: какие украшения на елке хотят видеть дети, а какие нравится взрослым

Игрушек хватает на разный бюджет. Спросом пользуются наборы по 850 гривен, где уже подобраны по цвету 75 игрушек. Украшения есть украинские и китайские. Акриловые, пластиковые и стеклянные.

А вот дождик, говорят, уже не в моде.

Напомним:

В декабре традиционно наступает время для новогодних фотосессий. Украинцы ищут красивые локации и вскоре будут публиковать праздничные фото в соцсетях. В моде в этом году – простота.

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