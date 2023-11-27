Новогодняя елка в Киеве будет: когда и где ее установят и почему в Сети скандал

Уже второй год подряд в канун Нового года в обществе поднимается острый вопрос: ставить новогоднюю елку в городе или нет? Одни категорически против, уверяя, что это сотни дронов, другие – что дети имеют право на праздник.

В каких городах и какие решения уже было принято, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Елка будет или нет?

Так быть новогодней елке или нет? Каждый город самостоятельно принимает решение и уже известно, где будут новогодние красавицы.

“Главную елку страны в этом году, по традиции, установим на Софийской площади. Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии”, — написал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Что еще будет происходить в столице?

Кличко обещает, что не будет и массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади, а если райгосадминистрации города и будут планировать какие-нибудь праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева. Мэр столицы отметил, что елку установят уже 6 декабря, а 10 января уберут в связи с тем, что украинцы отмечают Рождество по-новому — по новоюлианскому календарю.

Как праздновать будут в Донецкой области?

В Славянске Донецкой области этой зимой на центральной площади города власти планируют установить новогоднюю елку. Об этом сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях.

Прифронтовые празднования

В прошлом году в Славянскую елку на новогодние праздники не устанавливали. Тогда по инициативе местных жителей по городу ездила автоелка. А вот в соседнем Краматорске елку устанавливать не планируют даже за мизерные деньги, в первую очередь из-за опасности российских обстрелов.

Какой будет елка в Харькове?

Между тем, в Харькове второй год подряд в целях безопасности мирных жителей главная елка города будет в метрополитене. Праздничное дерево установили и украсили на станции метро Университет. Там елка уже стоит, а украшали ее три ночи подряд. Там заранее отметили, что на игрушки тоже не потрачены ни копейки, а все декорации — украшавшие до войны аллеи Центрального парка.

Будет ли елка в Днепре?

В прошлом году без елки Новый год праздновали в Днепре, но в этом году решение изменили. Мэр города Борис Филатов об этом написал несколько слов в своем Facebook.

Скриншот/Facebook

Что решили другие города?

А вот во Львове колеблются и на 21 ноября во Львове еще не решили, установят ли традиционную новогоднюю елку в центре города и будут ли работать традиционные ярмарки.

В Черкассах заявили, что елку устанавливать не будут. Мэр города Анатолий Бондаренко отметил, что небольшие новогодние деревья поставят в школах и детсадах: “Что касается центральной площади, я считаю, что сейчас не время устанавливать там елку, когда страна находится в условиях войны. Да, мы живем в тыловом городе. Вечером когда выйдешь, кажется, что войны в стране нет. Но мы должны ежедневно помнить, что наш тыловой город существует благодаря ребятам на передовой, нуждающимся в нашей поддержке”.

Решение Черкасщины

Категорически против установки елки выступила и община Черкасской области. Заместитель председателя Золотовской общины Александр Флоренко прокомментировал решение: «В этом году ни в одном населенном пункте нашей территориальной громады мы не будем устанавливать новогодние елки и новогодние украшения. Праздник можно организовать в тесном, семейном кругу. А делать это на центральных площадях пока не время”.

Кто еще отказался от елки?

Отказались от новогодней елки и в Житомире, не будут там организовывать и масштабные новогодние мероприятия. Однако для детей и подростков минипраздник сделают. Будут установлены локации, где маленькие житомиряне смогут рассказать стихотворение Николаю и получить подарок, чтобы создать новогоднюю сказку и подарить яркие эмоции детям в условиях войны.

Не будут устанавливать елку и в Чернигове, там собираются украсить город.

В Полтаве еще думают, но предварительно инженерам дали задание отремонтировать 3D-иллюминацию на главной елке Полтавы, не работавшей два года. Однако окончательное решение, нужно ли в Полтаве устанавливать елку, примет область.

А вот в Тернополе уже все решено. Монтаж новогодней елки на Театральной площади планировали начать 27 ноября, но из-за сложных погодных условий все перенесли на 30 ноября. В прошлом году вопрос быть елке или нет поднял в обществе целый шквал обсуждений. Одни требовали, чтобы никакой елки не было, ведь все средства нужно направлять исключительно на войну и тысячи на елки — это сотни дронов. Обсуждения продолжаются и в этом году:

Детям поставьте елку дома, сделайте праздник. Я думаю, что каждая мама найдет слова, чтобы объяснить ребенку, почему на площади города нет новогодней елки.

Детям нужны живые родители в первую очередь.

Наши власти наверняка забыли, что в нашей стране идет война. Какая елка, лучше помогите нашим ребятам, которые сейчас в окопах.

Нет, какая елка, люди опомнитесь, будет ПОБЕДА, так елочные все праздники будут.

Нет, большая угроза при тревоге.

Пусть меценаты на эти средства купят дроны, а киевляне им искренне поблагодарят.

Собираться у елки нельзя, то есть я ее не увижу, а для чего тогда ставить? Уже кленов при +30 насадили, сколько они стоили? Нам нужны живые дети и воюющие и победа, а все пока подождем.

Что рекомендуют психологи?

Тех, кто требует праздника для детей, в этом году значительно меньше. Конечно, маленькие украинцы не виноваты, что нам не повезло с соседями, поэтому психологи советуют все же сделать праздник для детей, скромный, но в семейном уютном кругу.

Да, сейчас кто-то отказывается ставить елку, накрывать праздничные столы, люди отказывают себе во многих вещах. Но если эти вещи добавляют вам настроения и сил для дальнейшей жизни, то сделайте это. Солидарность с нашими воинами или теми людьми, кто все потерял, должна быть взвешенно разумной. Здесь речь не идет о феерическом праздновании, сделайте это скромно, в кругу семьи. Праздники особенно важны для детей, такое восстанавливает для ребенка чувство стабильности и безопасности. Например, отпраздновать День рождения, поставить елку – значит воспроизвести привычный ход событий. Для ребенка это важно. Да и для взрослых тоже. Позвольте себе ежедневные радости”.

Праздники по-новому

Напомним, в 2023 году Украина перешла на новый календарь, так что теперь праздник Николая, который так любят дети, будет отмечаться 6 декабря, а потому и елки продавать начнут раньше. По предварительной информации, новогодние красотки появятся в продаже уже с 1 декабря.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новогодняя елка в Киеве БУДЕТ! Когда и где ее установят и почему в сети скандал?

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