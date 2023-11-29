Новогодняя елка в Киеве будет зеленых и белых цветов: почему разразился скандал и при чем здесь ее продажа с аукциона

В этом году главная елка страны станет местом поддержки для ВСУ.

Главную новогоднюю елку Украины еще даже не успели установить на Софийской площади в Киеве, а она уже стала причиной отчаянных ссор в социальных сетях.

Часть украинцев заявляет, что они против празднования новогодних праздников, когда в стране идет война, гибнут люди и деньги нужны на закупку всего необходимого военным.

Также немалая часть украинцев "за" установку елки, потому что несмотря на войну, детям нужно чувство праздника и рождественского настроения, хоть и под вой сирен.

Сайт ТСН.ua выяснял, какой будет главная елка страны и сколько она действительно стоит.

Елка во время войны

Уже почти десять лет организацией новогодних праздников в Киеве на Софийской площади занимается Folk Ukraine. В мирное время они удивляли киевлян и гостей города роскошными тридцатиметровыми елками с яркой иллюминацией и игрушками. Но, как говорится, прошли те времена.

В декабре 2022 года к новогодним и рождественским праздникам на Софийской площади поставили искусственную 12-метровую елку несокрушимости с трезубцем на макушке, ее украсили белыми голубями и подсвечивали от генератора. На эту елку город не потратил ни копейки бюджетных средств – все за счет мецената.

Такой была елка несокрушимости в Киеве в прошлом году/фото КГГА

В этом году столичные власти тоже позволили установить главную елку страны ( никаких массовых мероприятий или фастфудов не будет), но в социальных сетях подняли настоящий вой по поводу стоимости елки. Люди почему-то решили, что елка будет стоить безумных денег, как в довоенные времена. Они требуют отказаться от празднования, а деньги перечислить в ВСУ.

Елку готовы бесплатно предоставить в аренду

Организаторы новогодних праздников говорят, что удивлены такой реакцией людей, они с радостью отдали бы средства за елку на ВСУ, но город ничего не платит им за ее установку. Речь идет о елке, которую уже не нужно покупать, а только собрать из того, что есть на складе у ее владельца.

"Мы уже 10 лет организовываем новогодние праздники в столице – это наша профильная деятельность. Так что ничего не покупаем для украшения елки, все берем из собственных складов и устанавливаем ее для киевлян бесплатно. Это где-то так, как пекарь делится хлебом с людьми. Она не стоит городскому бюджету Киева ни копейки. Новогодней атрибутики — гирлянд и игрушек у нас хватит на все областные центры Украины. Можем все это сдавать желающим в аренду за ноль копеек. Пожалуйста, приезжайте, мы все это вам отдаем бесплатно, украсите свою елку, а после праздников вернете. С вас только расходы на транспортировку", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

Он убежден, что рождественская елка должна объединять, а не разъединять людей. Как отмечает Игорь Добруцкий: без культуры нет нации, а без традиций нет страны.

Так главную елку в Киеве украшали в прошлом году/фото ТСН.ua

Желающие могут продать елку на аукционе

Наиболее ярым противникам елки Игорь Добруцкий предлагает следующее:

"Я могу на хейтеров переписать елку, которую мы должны установить в Киеве, потому что это частная собственность — попробуйте ее продать на аукционе. Например, три лота: елка без игрушек, елка с игрушками и фотозона. Берите, пожалуйста, попытайтесь продать ее хоть за 100 миллионов и перечисляйте полученные средства на ВСУ. У меня не будет к вам никаких претензий, войдите в историю хоть так", — предлагает Игорь Добруцкий.

Желающие могут продать елку на аукционе и заработать деньги на ВСУ/коллаж ТСН.ua

Какой будет главная елка Украины

Пока бушуют страсти вокруг главной елки страны, ее открытие запланировано на 6 декабря – День Святого Николая.

Сайт ТСН.ua выяснил, что елка этого года по высоте будет такой же, как в прошлом году – 12 метров.

Из собственных источников мы узнали, что главное рождественское дерево украсят двумя миксованными основными цветами – белый и зеленый. Пока неизвестно кому будет посвящена елка и ее основная тематика. Также в секрете держатся то, какими будут на ней новогодние игрушки.

Один из прошлогодних вариантов новогодней елки в Киеве

Изменят место установки

Интересно, что в этом году главная елка сменит свое местоположение на Софийской площади.

В прошлом году ее установили возле памятника Богдану Хмельницкому, а теперь смонтируют ближе к стенам Национального заповедника "София Киевская" и установят напротив флагштока, там легче подсоединить елку к генератору, от которого будут гореть новогодние огни.

Новогодние игрушки, которыми в прошлом году украшали главную елку Украины/ТСН.ua

Зона поддержки для ВСУ

У главной елки страны на Софийской площади планируют установить фотозону, где будет находиться несколько небольших новогодних елок с большим количеством игрушек на ветках.

У елки на Софийской площади можно будет поддержать ВСУ донатами в обмен на новогоднюю игрушку/коллаж ТСН.ua

"Каждый желающий сможет снять с ветки игрушку и оставить ее себе на память, но перед этим должен задонатить средства на ВСУ. Все будет демократично, как говорится, на совести наших гостей: один донат – одна игрушка. Возле мелких елок разместим QR-коды со счетами волонтеров и благотворительных фондов, которые собирают средства на нужды ВСУ. Люди смогут выбрать любой из них и перечислить средства прямо на площади. Каждое утро мы будем обновлять отсутствующие игрушки на ветках елок. Так мы сможем больше помочь нашим воинам, чем спорить в социальных сетях", - рассказали сайту ТСН.ua организаторы новогодних праздников.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что новогодняя елка в Киеве будет: когда и где ее установят и почему в Сети скандал

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