Новости Донбасса: погиб военный, обстрелы детсада и ранения гражданских

По состоянию на сейчас украинские военные насчитали 59 вражеских обстрелов.

Сегодня днем, 23 февраля, российские боевики обстреляли Зеленополье, попали в детский сад, а также ранили мирную жительницу поселка Николаевка неподалеку от Волновахи – снаряд попал в ее дом.

Об этом говорится 23 февраля в сюжете ТСН в 19:30.

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Наиболее интенсивные разрывы снарядов зафиксированы в Новотошковском. По нему били из "Градов". Также накрывали тяжелой артиллерией Южное и Мариуполь. В общем, вражеские мины 120 калибра в течение дня взрывались по всей линии разграничения.

Сержант 53 бригады, 51-летний Игорь Сливка погиб накануне вечером вблизи Новотроицкого Волновахского района. В 18:30 противник ударил по его позиции из минометов. Игорь был боевым медиком бригады.

В городе Марьинка под Донецком за час до того ранило местного жителя. Андрей Болбат пришел протопить в доме и начался обстрел.

"Слышу, волной ударило в гостиную, дверь открылась — и здесь второй, и здесь происходит второй взрыв, и я понимаю, что артерия перебита и дома я один", — рассказал Болбат.

С перебитой артерией пострадавший дополз до соседей, которые в этот момент скрывались в подвале. "Скорая" забрала пострадавшего в Кураховскую больницу.

"Я в подвал уже буду спускаться. Что будет, то будет", — сказал раненый.

Трудным выдался вечер в тыловом поселке Муратово, это недалеко от Северодонецка Луганской области. По селу били "Грады". Позже посчитали – было 120 реактивных снарядов. Только чудом люди успели спрятаться. Один из домов загорелся и пожарным приходится бороться с огнем, как только снаряды прекращают падать.

Уже утром по фото хорошо видно, как развалило крыши, как разлетелся кирпич, во дворах воронки и повсюду осколки.

В поселке Трехизбенка Луганской области обстрелы попали в многоквартирный дом. Взрывной волной открыло дверь, от снарядов свалило деревья.

Уже с полуночи до полудня боевики произвели 34 обстрела: 610 боеприпасов и большинство – это артиллерия. Из них реактивные "Грады" – 120 ракет, ствольная артиллерия – 121 снаряд, 272 мины.

На военных пытаются давить и морально. Бойцам поступают сообщения с призывом покинуть зону ООС. Но военные объясняют это просто – обострение началось, и, конечно, никуда не собираются уходить.

"Будем бится до последнего. Мы их выгоним", – сказали военные.

В их укрытиях есть надписи о том, что жизнь нужно сохранить, надев "броник" и каску.

Враг бросает тысячи снарядов, но и воины уже привыкли вовремя уходить в укрытие. Враг же пытается попасть именно туда. Так, военные показали фото, где зафиксирован результат попадания в блиндаж. Прилет вызвал пожар, люди не пострадали, но… В это укрытие один из военных спрятал свою собаку. Ее звали Брис и в свои семь месяцев она пришла на войну вместе с хозяином. В День единения на прошлой неделе она передавала поздравления с передовой вместе с военнослужащими. Брис было три года и она тоже погибла в бою.

Один боец погиб, и еще один получил ранение | Новости с фронта

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