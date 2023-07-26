Новости с фронта: какова тактика войск Путина и новая хитрость окупантов ночью

Военные 59-й бригады сейчас держат один из горячих участков фронта, где враг ежесекундно пытается прорвать нашу линию обороны.

О тактике российских войск и их неудачных попытках контратак рассказала корреспондентка Маргарита Потапова.

"Сохраненная в зарослях зеленых листьев реактивная система залпового огня калибром в 122 мм отдыхает после ночной смены. Вместе с ней и потомленный экипаж", — рассказывает корреспондентка.

Она также рассказала о наводчике Богдане, который овладел работой в ночные смены.

Работа в ночные смены

23-летний Богдан в армии почти год. За это время овладел работой в ночные смены, когда наводиться на враждебные цели в полной темноте — задача не для слабонервных.

"Как бусолисту мне нужно иметь объект, на который я буду ориентировать бусоль. Во время ночной работы мы работаем с фонариками. Ориентирую бусоль на фонарик", — рассказал Богдан.

Оккупанты преимущественно ночью пытаются подбираться ближе к нашим позициям на Донецком направлении. За последние две недели с особой назойливостью, говорят бойцы. Бить врагов помогает русский лендлиз – боевая машина на позывной "сепарке".

"Это кацапская машина она была отжата у нас при контрнаступлении на Херсон. Мы ее привели в голову, она была ударена, отремонтировали обслужили и работаем на ней", — рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Ворон".

Новости с фронта Фото: ТСН

Аэроразведка работает

Отдыхать в боевом расчете удается недолго. Благодаря аэроразведке появляется новая работа.

Полями и грунтовыми дорогами Донбасса реактивная система несется, чтобы как можно быстрее поразить вражескую цель осколочно-фугасными снарядами. Работать точечно и в считанные минуты эти ребята, несмотря на бессонную ночь, готовы в любой момент.

Аэроразведка подтверждает, что враждебная цель уничтожена.

На счету этих бойцов уничтожены вражеские склады с боеприпасами, пункты сосредоточения окупантов и вражеская пехота. Но несмотря на достижение экипаж реактивной артиллерии – лакомая добыча для враждебной контрбатарейной борьбы. Во время очередной наводки по боевому расчету начинает стрелять вражеская артиллерия.

Вместе с боевым расчетом от вражеского железа бежит и наша знакомая группа. На горизонте поднимаются столбы дыма, а земля содрогается от взрывов. Враг на Донецком направлении изрядно огрызается, говорят бойцы.

Новости с фронта Фото: ТСН

Поддержка пехоты и штурмовых групп

От скорости прицельной стрельбы артиллерии 59 бригады зависит немалый кусок участка фронта Донецкой области. И они это хорошо знают. Каждый день и каждую ночь рискуя собственной жизнью они спасают жизнь других бойцов.

Двое бойцов после этой вражеской атаки получили ранения. Водителя боевой машины большой обломок чудом не задел в кабине автомобиля.

Несмотря на горячий фронт, атаки окупантов и раненых собратьев их глаза так же пылают, когда приходит команда в бой.

Ранее военный эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине. Он рассказал, что Украина прошла примерно половину войны. По его словам, как быстро она истечет, зависит от нескольких факторов.

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