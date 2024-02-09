Нововведение в ВСУ: главком Сырский, 500 тысяч новобранцев и закон о мобилизации

Стало известно, кто может войти в команду нового главнокомандующего ВСУ, а также об изменениях, которые еще могут внести нардепы в законопроект о мобилизации. Чего ждать украинцам – читайте дальше.

ВСУ ожидает много нововведений. Некоторые из них уже были введены, другие впереди, но постепенно надвигаются. Речь идет об увольнении главкома Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского, о мобилизации в армию 500 тыс. новобранцев и о самом скандальном мобилизационном законопроекте.

Что известно об изменениях в ВСУ – читайте на ТСН.ua.

Увольнение Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины... Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", – сообщил глава государства, а затем на его сайте появился соответствующий указ.

Встречу с Зеленским прокомментировал и сам Залужный. Он указал, что состоялся "важный и серьезный разговор", и что было "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии". Генерал рассказал, что задачи, стоящие перед армией в 2022 году, отличались от задач в 2024 году, "поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе".

Решение об отставке Залужного прокомментировал министр обороны Рустем Умеров. Он заявил, что 2024 год принесет новые изменения, к которым Украина должна быть готова. А для этого, по его словам, требуются новые подходы и стратегии.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", – написал Умеров в Сети.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный/Фото: официальный портал ВСУ / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Реакция Украины и мира на отставку Залужного

В Украине решение о замене главнокомандующего ВСУ вызвало немало споров, участниками которых стали политики, эксперты и журналисты. В частности, некоторые считают, что все произошло так, как должно было, а другие не соглашаются с такими изменениями. Так, политик Виктория Сюмар назвала решение об увольнении Залужного не имеющим военной логики и составляющим политические риски. А вот известная своими "наездами" на Залужного нардеп Марьяна Безугла искренне порадовалась в Сети известию о его увольнении: "Недооценили субъектность женщины и силу правды. Бывает. Ну что ж. Теперь имеем хотя бы шанс".

В то же время на Западе смену главкома ВСУ восприняли более спокойно. Представитель Госдепартамента США Ведант Пател назвал отставку Залужного суверенным решением, которое может принять глава государства.

А представительница Пентагона Селеста Валландер сказала, что у Украины, в отличие от России, есть демократический гражданский контроль над военными: "Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским”.

Значительно более эмоциональными в своих комментариях были западные СМИ. Так, в Sky News написали, что "увольнение высокопоставленного украинского генерала – это чрезвычайно рискованная авантюра Владимира Зеленского в то время, когда существуют значительные риски, что Россия улучшит ситуацию на фронте".

В издании Economist указали, что решение Зеленского об уходе Залужного может стать новым и решающим этапом войны. Впрочем, такая кадровая замена также вызывает беспокойство.

Назначение Сырского главкомом ВСУ

В тот же день, 8 февраля, Зеленский назначил главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, который до этого был командующим ОСГВ "Хортица". По словам президента, у Сырского есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, а также успешный опыт наступления – провел Харьковскую освободительную операцию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский/Фото: Telegram: Александр Сырский

"Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", — добавил Зеленский.

Назначение Сырского прокомментировал, в частности, майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузык: "Это шаг, которым команда президента пытается изменить, переключить на экзистенциальную часть в борьбе. Залужный прекрасно себя проявил в обороне. Возможно, пришло время менеджера наступления – вот и такое плановое решение состоялось".

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Участие Сырского в войне

С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Сырский стал начальником штаба АТО.

В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. За это его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а впоследствии присвоили звание генерал-лейтенанта.

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В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году стал командиром АТО, а в 2019 году – командующим Сухопутными войсками. В следующем году получил звание генерал-полковника.

В первые дни полномасштабное российское вторжение Сырский командовал обороной Киева. Он также был одним из командующих контрнаступлением ВСУ на Харьковщине, в результате которого почти вся территория области молниеносно была освобождена от врага. Осенью 2022-весной 2023 года генерал-полковник руководил обороной Соледара и Бахмута. Сырский регулярно бывает на фронте, в том числе на том же Бахмутском направлении.

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Александр Сырский в Бахмуте/Фото: Сухупутные войска ВСУ

Первое заявление Сырского в должности главкома ВСУ

Сырский в новой должности заявил, что в повестке дня стоят новые задачи: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от международных партнеров. Он подчеркнул, что наиболее быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", — отметил глава ВСУ.

Он сообщил, что один из будущих векторов построения победы – "введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта". В качестве примера он привел применение беспилотных систем и современных средств РЭБ.

Кандидаты на ключевые должности в команду Сырского

Когда Зеленский объявил о назначении Сырского главкомом, тогда же назвал кандидатов на ключевые должности в Генштабе ВСУ.

Среди кандидатов:

Бригадный генерал Андрей Гнатов:

экс-начальник штаба;

заместитель командующего войсками ОК "Юг";

руководил обороной Николаева и Бахмута;

экс-командир 36-й ОБРМП.

Бригадный генерал Михаил Драпатый:

экс-командир 58-й отдельной мотопехотной бригады;

командир Оперативной группировки войск "Херсон";

рыцарь орденов Хмельницкого и "Народный герой Украины".

Бригадный генерал Игорь Скибюк:

заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками;

экс-командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

Герой Украины.

Полковник Павел Палиса:

командир 93-й ОМБр "Холодный Яр";

оборонял Бахмут с февраля 2023 года;

прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины.

Полковник Вадим Сухаревский:

командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Мобилизация 500 тысяч человек

Еще в декабре Зеленский заявил, что от Генштаба ВСУ поступил запрос о мобилизации в армию еще 450-500 тыс. человек для успешного ведения боевых действий. Президент информировал, что мобилизация такого количества украинцев обошлась бы государству в 500 млрд грн.

Однако тогда главком Залужный опроверг заявление Зеленского о запросе на 500 тыс. мобилизованных: "Начнем с того, что военное командование никакого запроса на такие цифры (450-500 тысяч – ред.) не делало. Военное командование продолжает выполнять функции защиты государства, соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе".

Генерал также указывал, что не хочет озвучивать количество людей, которые нужны в армии, ведь это военная тайна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Залужный в прямом эфире заговорил о мобилизации!

С тех пор больше никто не подтверждал и не опровергал информацию о планах мобилизовать в ВСУ до полумиллиона человек. Мы можем делать только предположения относительно этого количества на фоне усиления мобилизационных процессов и соответствующего законопроекта.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Что говорят о 500 тысячах мобилизованных военные

Накануне в эфире проекта "Темы с Наталией Мосейчук" заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что называть количество людей, которое нужно мобилизовать, нельзя. Украинцы должны понять, что живут в новой реальности, где люди в армии нужны всегда.

"Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, какую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что нужна будет другая", – сказал Жорин.

Он подчеркнул, что ВСУ постоянно нужны люди: "Мы что, 500 тысяч человек получим и победим в войне? Нет, так не будет".

По словам защитника, нужно, чтобы все мужчины стали на военный учет. Это следует сделать для понимания, кто может воевать и какие функции выполнять. И уже после этого следует "призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать".

Максим Жорин / Фото: t.me/MaksymZhorin

Способна ли Украина призвать, научить и обеспечить 500 тысяч человек

В то же время, военные и эксперты озвучивали свои оценки того, сможет ли Украина призвать в армию 500 тыс. человек, сможет ли их научить и все это обеспечить финансово. Так, в конце января Командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк заверил, что в учебных центрах Украины готовы подготовить и 100, и 200, и 500 тыс. новобранцев.

"Как будет определено законом о мобилизации, мы готовы", – заявил генерал.

"По состоянию на сегодняшний день мы способны любое количество личного состава научить. Если анализировать, сколько [военнослужащих] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% за рубежом, остальные подготовлены здесь", — рассказал Николюк.

Что касается денег, то в начале февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных, дополнительные потребности в закупке и модернизации техники могут обойтись Украине в около 700 млрд грн. Депутат уточнила, что мобилизация в 2024 году потянет 322 млрд грн дополнительных расходов на одежду, обучение, питание, денежное довольствие. Кроме того, Минобороны озвучивало дополнительную потребность в закупке и модернизации военной техники, которая обойдется в около 400 млрд грн.

"Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн – это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону", – отметила Пидласа.

По ее словам, увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является сложной задачей для государства.

По словам доктора экономических наук Андрея Длигача, о 500 тыс. мобилизованных вообще речь не может идти, потому что нет такого ресурса.

"По нашим подсчетам, мобилизация более 15% мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране. Ведь это начнется массовое закрытие предприятий. Мы просчитали, что максимальный потолок, на который мы можем выйти сейчас – это 230 тысяч мужчин", – объяснил Длигач.

Закон о мобилизации

Перейдем к законопроекту о мобилизации и тому, что ждет украинцев в случае его окончательного принятия. Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении обновленный законопроект о мобилизации. Это решение и сам документ подняли шум в обществе. Недовольны все – рядовые украинцы, бизнес, нардепы и даже омбудсмен выписал замечания почти на 10 страниц, правда после встречи с Умеровым неожиданно рекомендовал проголосовать за проект.

Теперь у депутатов есть две недели на внесение правок, то есть до 21 февраля, и дальше должно состояться голосование за законопроект во втором чтении. После этого его еще должен подписать президент. То есть, вероятнее всего, закон может быть принят в целом в конце февраля, подпись президента – в начале марта. А в апреле закон вступит в силу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда в Украине заработает усиленная мобилизация?

Основные нормы законопроекта о мобилизации

Повестки смогут поступать в электронный кабинет призывника. Граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет призывника;

призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет;

если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не исполнил обязанности или не явился в ТЦК, то ему будет запрещен выезд за границу, его ограничивают в праве управления транспортным средством, налагают арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях;

любые консульские действия в заграничных дипломатических учреждениях для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, будут предоставляться только при наличии у них военно-учетных документов;

все граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ;

к мобилизационным процессам будут привлечены полиция, органы местного самоуправления, местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, предприятия, учреждения и организации;

отсрочку от мобилизации теряют те, кто получает второе высшее образование. Также ее лишают аспирантов, обучающихся по контракту;

мобилизации подлежат ранее судимые за нетяжкие преступления;

при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;

руководителей больниц обяжут сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц в возрасте 18-25 лет;

демобилизация военнослужащих запланирована через 36 месяцев службы. Но военнослужащий через 36 месяцев получает только право написать рапорт об увольнении. Решение о демобилизации того или иного военнослужащего будет принимать Ставка Верховного главнокомандующего;

отменяется срочная служба, вместо этого вводится базовая военная подготовка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: законопроект о мобилизации: Рада проголосовала за скандальные пункты! Где был Залужный?

Голосование в Раде за законопроект о мобилизации / Фото: ТСН.ua

Критика законопроекта о мобилизации

После голосования в первом чтении за мобилизационный законопроект Антикоррупционный комитет парламента начал настаивать на изменении ко второму чтению трех рискованных пунктов:

Демобилизация: должны быть четкие сроки и условия. Ведь сейчас в законопроекте не указано, когда должен быть подписан рапорт военного о демобилизации, который он напишет через 36 месяцев службы. Это может породить выборочный подход. Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью: должна быть четкая формулировка – "одно лицо с инвалидностью I или II группы – отсрочка для одного смотрителя". Это нужно контролировать средствами реестра военнообязанных, а не "кошмаром" лиц с инвалидностью требованиями дополнительных справок. Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета, неявку в ТЦК по повестке и т.д.: должен быть справедливый механизм обнаружения нарушителей, чтобы отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и "не замечания" других.

Как заявила народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз, этот законопроект нарушает Конституцию, права граждан и содержит коррупционные риски. Она сообщила, что народные депутаты готовят поправки ко второму чтению с требованием привести текст в соответствие с Конституцией и действующим законодательством.

В то же время Европейская Бизнес Ассоциация предупредила о "неисправимых последствиях" для экономики и призвала власти доработать законопроект о мобилизации перед вторым чтением. В ЕБА предложили:

закрепить в законодательстве срок бронирования работников в 12 месяцев, чтобы синхронизировать его с решением о критичности такого предприятия для национальной экономики;

разрешить военнообязанным обновлять свои учетные данные после решения о бронировании без потери брони;

переосмыслить меры влияния, потому что пока что кажется, что они будут иметь больше коррупционной и карательной, а не мотивационной составляющих.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бизнес и мобилизация! Как предприниматели реагируют на нормы нового законопроекта?

Что еще могут изменить в законопроекте о мобилизации

Заметим, как пообещали народные депутаты, законопроект о мобилизации претерпеет изменения перед голосованием во втором чтении. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, "вопрос к нему есть у всех", поэтому сейчас работают над такими положениями, как:

в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними – оставят все в редакции действующего законодательства;

вопрос по аспирантам еще не решен, ищут компромисс;

блокирование личных счетов граждан неприемлемо.

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", – сказал депутат.

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