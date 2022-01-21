"Новой волны не избежать, потому что мы уже в ней": Светлана Гук спрогнозировала, сколько будет продолжаться пик коронавирусной болезни

"Новой волны не избежать, потому что мы уже в ней": Светлана Гук спрогнозировала, сколько будет продолжаться пик коронавирусной болезни

Пульмонолог отметила, что в больнице пациентов с COVID-19 пока мало, но пациентов, которые обращаются за помощью в телефонном режиме, стало значительно больше.

Пик коронавирусной болезни в Украине ожидается продолжительностью в несколько недель.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

"Конечно, надеемся, что эта волна будет последней. Жизнь покажет", – отметила она.

Пульмонолог добавила, что в больнице пациентов с COVID-19 пока мало, но пациентов, которые обращаются за помощью в телефонном режиме, стало значительно больше.

Отвечая на вопрос, можно ли остановить новую волну коронавруса какими-то мерами или ее не обойти, Гук подчеркнула, что эта волна все равно наступит.

"Она наступит. У нас нет шансов стать исключением из мирового опыта. Учитывая опыт других стран, мы многое можем прогнозировать. Так, повышение заболеваемости мы уже видим. Мы уже на этой волне", — сообщила она.

Ранее Светлана Гук назвала основные симптомы "Омикрона".

"Что мне бросается в глаза – поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Пока не видела желудочно-кишечных расстройств (в случае заражения "Омикроном" – ред.). Но, в целом, симптомы могут составлять разную клиническую мозаику", – отметила она.

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