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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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"Новую почту" теперь защищает частная ПВО: что это такое и как работает в Украине

Украинский бизнес начинает за свой счет строить защиту от российских воздушных атак. «Новая почта» уже реализовала проект частной ПВО, но эксперты и предприниматели отмечают: такой шаг требует значительных затрат.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Частная ПВО

Частная ПВО

Полномасштабная война заставляет украинский бизнес искать нестандартные пути выживания и защиты собственной инфраструктуры. В настоящее время в стране активно формируется новый рынок — частная противовоздушная оборона. Первым об успешном опыте формирования собственной ПВО и сбитии вражеских дронов публично объявил совладелец группы Nova (Новая почта) Вячеслав Климов.

Соучредитель компании не разглашает точных цифр по сбитиям, но отмечает, что «Новая почта» — одна из немногих бизнес-структур, которой удалось реализовать такой проект. Вячеслав Климов отметил важность дальнейшего развития частной ПВО и подчеркнул, что бизнес способен брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной сферой ответственности государства.

Многих интересует: что же такое частное ПВО? Кто на частной основе сбивает дроны — гражданские или военные, и насколько это эффективно в условиях полномасштабной войны, когда Россия постоянно атакует украинские города с воздуха?

ТСН.ua поинтересовался у компании деталями реализованного проекта.

«Дальнейшее распространение любой информации невозможно и нежелательно из-за значительных рисков безопасности», — ответили в пресс-службе «Новой почты» на наш запрос.

В то же время представители крупного бизнеса из других отраслей отмечают, что концепция частной ПВО появилась еще год назад, но реальной пользы от нее пока немного, как собственно и применения. Особенно сложным этот вопрос стал на фоне запуска Россией новых реактивных дронов.

Помимо высоких затрат на создание системы бизнес должен постоянно адаптироваться к изменениям: если вчера атаки осуществлялись беспилотниками с двигателями внутреннего сгорания, то сегодня это уже реактивные дроны. Имеющиеся частные системы защиты нуждаются в постоянном совершенствовании или перекомплектовании, а это дополнительные затраты для бизнеса.

Как работает частная ПВО и кто к ней привлечен

Как отмечают эксперты, тем не менее, в Украине уже работают частные группы ПВО, созданные с участием бизнеса. Они полностью интегрированы в общую систему противовоздушной обороны и действуют под четкой координацией Воздушных сил ВСУ.

«Создание частной ПВО одно время начинали в Харькове. Они формировали первые подразделения и тоже сбивали „Шахеды“, правда, еще на бензиновых двигателях. В общем, существует два направления: это формирование групп противовоздушной обороны из добровольческих формирований на базе территориальных общин и частные структуры противовоздушной обороны. Последние могут формировать крупные бизнес-компании и не только, например, для защиты энергетических объектов, складов или производственных баз», — рассказывает ТСН.ua Игор Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Эксперт отмечает, что пример «Новой почты» — вполне достойная инициатива, но отмечает, что частные подразделения ПВО рассчитаны только на борьбу с дронами. Сбивать баллистические ракеты они не могут, поскольку это требует очень дорогих военных систем, которых в Украине сейчас не хватает.

«Нужно этим заниматься. Есть соответствующие структуры на рынке ПВО, есть законодательные инициативы, разрешающие формирование таких частных структур. Почему бы и нет? Единственная проблема, у нас все это делается, к сожалению, с большим опозданием. Но насколько мне известно в Харькове и Сумах, проекты по созданию частной ПВО активно реализуются. Они сбивают российские дроны», — говорит Игорь Романенко.

Известно, что договоры на услуги частной ПВО могут заключаться на полгода или на год с продлением. А некоторые участники рынка оценивают стоимость услуг по защите неба в 10% от стоимости защищаемого объекта.

Стоимость вопроса: от 20 миллионов гривен за объект

Что касается финансовой стороны таких проектов, то генерал-лейтенант подчеркивает, что создание частных подразделений ПВО — это недешевое дело.

«Это недешево стоит, потому что для эффективной работы ПВО необходимы соответствующие силы и средства, обученный персонал. Речь идет о миллионах гривен. Но здесь все зависит от того, какой именно объект надо прикрывать, какова его площадь. Все это, конечно, предварительно просчитывается, определяются силы и средства, которые для этого необходимы», — объясняет Игорь Романенко.

Из открытых источников известно, что стоимость развертывания частных ПВО в Украине стартует от 20 млн грн за один объект. Для этого необходимо закупить оружие для сбивания дронов (например, турели Sky Sentinel или пулеметы Browning M2), построить инфраструктуру, отработать развертывание системы и предусмотреть оплату труда специалистов.

«Частная ПВО — это военизированные структуры узаконенные государством. Конечно, это не гражданские люди, они должны пройти соответствующее обучение и уметь четко выполнять свою работу. Если „Новая почта“ реализовала такой проект, они прошли все эти этапы. Фактически они наняли частную структуру ПВО, которая будет выполнять задачи по защите их объектов», — заключает Игорь Романенко.

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