Новые блэкауты: когда будет свет и почему больше всего страдает Киев

Ситуация в украинской энергосистеме не просто сложная, а даже ухудшилась с началом июня, и, к сожалению, будет оставаться такой.

Украина уходит в новые блэкауты. 5 июня специалисты снова фиксируют значительный дефицит в энергосети страны, поэтому украинцев ждут длительные отключения — говорят, света может не быть по 4 часа. Между тем эксперты бьют тревогу и просят украинцев уже сейчас готовиться к серьезным блэкаутам зимой. Некоторые даже рекомендуют сменить квартиры в многоэтажках на частные дома.

Что об этом говорят энергетики, почему в столице света нет дольше, чем в регионах, и к чему уже стоит готовиться украинцам — читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Ситуация сложная

Ситуация в украинской энергосистеме не просто сложная, а даже ухудшилась с началом июня, и, к сожалению, будет оставаться такой, по крайней мере, на этой неделе! В эфире "Суспільного" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, почему так произошло!

"Есть несколько факторов. Прежде всего, это достаточно высокая температура, сопровождающаяся увеличением потребления электроэнергии. Также последняя атака врага на тепловые и гидроэлектростанции уменьшила и без того небольшие объемы генерации, которые сейчас работают в энергосистеме и которых и до этого было недостаточно", – сказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "УКРЭНЕРГО".

Подвела погода?

Сыграла злую шутку с украинцами и погода, говорит Кудрицкий. Кроме потепления, в Украине бушевали летние ливни и грозы, которые не дали нормально работать другой существенной части украинской энергетики – солнечным электростанциям. И эта тенденция пока будет сохраняться.

"Ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное – на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это постоянный тренд. Поэтому на выходных будет немного легче", – сказал Владимир Кудрицкий.

Когда станет легче?

И белого света в этом черном туннеле пока не видно, говорят эксперты. Проблемы в энергетике из-за летней жары и постоянных российских обстрелов будут только увеличиваться, уверен председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его мнению, уже в июле украинцы будут сидеть без света в среднем по 10 часов!

"По заявлениям наших чиновников, ожидать уменьшения времени отключений нам не стоит. Не нужно даже на это иметь надежду, потому что наши чиновники говорят, что ситуация более чем критическая будет в июле. То есть, если у нас сейчас по 6-7 часов отключения, то очевидно будем ожидать отключения в июле по 10 часов. Это связано с потерей генерации, при этом не просто потерей, а потерей дополнительной. Если месяц назад Минэнерго публиковало цифры в 8 ГВт потерянной маневренной мощности, то последнее заявление представителей ЕС говорит, что Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела украинских гидроэлектростанций", – говорит Олег Попенко, эксперт по ЖКХ.

Киевляне сидят без света больше всего?

При этом самая сложная ситуация сейчас неожиданно в Киеве. Киевляне, в отличие от жителей большинства других городов, кое-где уже сидят без света по 7-8 часов. Но это не из-за самого дефицита, а из-за лимитов потребления, которые поставили столице. Они почему-то не учитывают, что именно в столице расположены различные сверхважные критические объекты инфраструктуры, потребляющие много электроэнергии, поэтому Киев быстро выходит за определенные лимиты. По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, эту проблему должны решить в правительстве до 24 июня. Пока киевлянам придется потерпеть такую несправедливость:

“Та существующая методика, утвержденная приказом Минэнерго, она не учитывает огромную критическую инфраструктуру, которая расположена в Киеве и работает не только на киевлян, а на всю страну. Но она отбирает лимиты именно у киевлян и поэтому, когда в Киеве отключения происходят по 8-10 часов, то в регионах по 2-3 часа”.

Зима будет очень тяжелая

Но самые сложные испытания – еще впереди! Издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет, что такая ситуация в энергетике будет и зимой! Журналисты передают, что в холодное время года украинцам придется проводить большую часть суток без света.

Издание со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что только в результате обстрела 1 июня было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, необходимая для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была сильно повреждена. На вопрос о том, как отражаются такие разрушения через месяцы, один из чиновников ответил журналистам: "Мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме".

А вот эксперт по ЖКХ Олег Попенко рекомендует украинцам задуматься, не переехать ли им на зиму из своих квартир в частный сектор или за город. Ведь многоэтажки могут замерзнуть.

"Приготовить еду будет сложно, отопления не будет. Поэтому люди должны сейчас думать и искать возможность переезжать либо в другой город, либо в области, где будет электроэнергия. А лучше смотреть в сторону частного сектора", – заявил глава Союза потребителей компослуг Олег Попенко.

При чем здесь тарифы?

С 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения. Новая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей теперь составляет 4,32 грн/кВт*ч. Тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Однако повышение тарифа на электроэнергию не создаст условий, чтобы в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Это подчеркнул нардеп Сергей Нагорняк:

"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее. По среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки мы можем быть без света”.

Добавим, что 5 июня отключения света в Украине продолжались дольше из-за значительного дефицита в энергосистеме. Электроэнергии может не быть до 4 часов и даже больше.

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