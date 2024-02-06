Новые блокпосты в Киеве: в КГВА объяснили, чем занимаются полиция и другие подразделения

В военной администрации говорят, что оберегают жителей столицы от потенциальных угроз.

Киевляне обсуждают появление на улицах Киева новых блокпостов. О них стало известно вчера, 5 февраля. После того, как ТЦК и СП Оболонского района известил в социальных сетях, что "в Оболонском районе осуществляют поисковые мероприятия по выявлению ДРГ". Мол, ТЦК вместе с полицией и ТРО разыскивают диверсионную группу врага, которая вроде бы проникла в Киев.

Шутка от ТЦК?

На своей странице в Facebook ТЦК и СП Оболонского района опубликовал фото, как на блокпостах проверяют автомобили и выдают водителям бумажки, похожие на повестки.

Сообщение ТЦК и СП Оболонского района, которое убрали после публикации

Позже пост о проникновении в столицу ДРГ и фотографии из блокпостов удалили с официальной страницы ТЦК и СП Оболонского района.

Их появление, а тем более исчезновение – никто не объяснил. Поэтому остается неизвестным – это была чья-то неудачная шутка или попытка таким образом привлечь внимание жителей района.

Последнее удалось очень хорошо, потому что появление блокпостов и раздача на них повесток обсуждают уже на всех кухнях Киева.

Что говорят в КГВА?

В Киевской городской военной администрации, куда мы обратились за разъяснениями, говорят, что речь идет только о учениях по безопасности, которые проводятся в городе. Но количество задействованных участников не разглашается.

Блокпост на Оболони/фото Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

По словам Сергея Попко, начальника КГВА, в условиях войны, безопасность Киева и защита его жителей нуждается в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы.

Поэтому Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки.

"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – рассказал сайту ТСН.ua Сергей Попко, начальник КГВА.

На вопрос сайта ТСН.ua, будут ли "искать диверсантов" в других районах столицы? Сергей Попко отметил:

"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и дальше – системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз. Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают для защиты Киева и его жителей", – отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Глава военной администрации уже традиционно призвал украинцев верить в Украину и ее вооруженные силы и вместе приближать мир в Украине после нашей победы.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Киев проникла вражеская ДРГ: привлечены силовики и ТЦК.

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