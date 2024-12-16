Новые графики отключения света: как это будет работать и что говорят украинцы

В Украине были введены новые графики отключения света. Эксперты говорят об упрощении системы отключений, однако украинцы не слишком довольны новым распределением очередей.

Из-за постоянных обстрелов россиян страдает украинская энергетика. Последний массированный ракетный удар по Украине, который был 13 декабря, был одним из самых больших по энергосистемам Украины. Во многих областях страны в тот день ввели аварийные отключения света.

Эксперт сферы ЖКХ, Олег Попенко предупредил: последствия могут быть достаточно тяжелыми, и нужно быть готовыми к отключению электроэнергии до 12 часов в сутки, свет будут выключаться по очереди.

В понедельник, 16 декабря, в Украине были введены новые графики отключения света. Что это за графики и почему украинцы ими недовольны – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Сценарии отключения электроэнергии

Эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков рассказывал, что зимой в Украине возможны разные сценарии отключения электроэнергии.

В случае теплой зимы электроэнергию будут выключать всего на несколько часов в сутки во время проведения ремонта или когда температура опустится до минус пяти градусов.

Плачков отметил, что при температуре воздуха от -18°C…-25°C и отсутствии массированных атак веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.

При другом сценарии, в случае холодной зимы и массированных атак, возможны длительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

Если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

В Центре противодействия дезинформации предупреждали также, что в зимний период 2024-2025 годов в Украине по разным сценариям может не быть света от 12 до 20 часов в сутки.

По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

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Со своей стороны, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев предупреждал: даже если Украина привлечет импорт электроэнергии на 100%, такие города, как Днепр и Одесса, все равно невозможно будет обеспечить светом круглосуточно.

По его словам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

Новые графики

С первой ночи 16 декабря в Украине ввели в работу новые графики стабилизационных отключений, которые будут одинаковыми для всех регионов. Объем ограничений будет касаться как бытовых, так и бизнес-потребителей.

Очереди теперь поделены на очереди, например, 1.1 и 1.2, для того, чтобы избежать перегрузок.

Графики разбили на 30-минутные интервалы, чтобы все стало понятнее. При отсутствии аварий и непредвиденных ситуаций каждый потребитель будет не менее 3,5 часов со светом между возможными отключениями.

Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики и очереди отключения света:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса будут действовать следующие графики и очереди отключения света:

07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности

В Укрэнерго разъяснили, что по-прежнему для удобства планирования своих дел украинцам всегда будут всегда доступны два графика:

График в сутки – четкое расписание зон "Свет есть" (белая полоска) и "Света нет" (темно-серая полоска). Прогнозный график в неделю – будет показывать временные промежутки, когда свет может быть отключен, и часы со светом.

Больше электроэнергии для населения

В Укрэнерго отметили, что введение новых графиков – возможность для энергетической компании лучше управлять энергосистемой и обеспечивать свет для большего количества людей.

В частности, добавили, что основной причиной нововведений стали атаки россиян, в результате которых были повреждены энергообъекты в ноябре и декабре, поэтому определенное оборудование сейчас на ремонте.

В ДТЭК отметили, что унифицированный национальный график позволит исправить ситуацию, когда при одинаковом применении ограничений некоторые области были со светом больше, а другие меньше.

Также отметили, что это позволит более гибко управлять энергосистемой и отключать меньшее количество клиентов.

Такое же мнение высказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO. Он рассказал, что новые графики отключений света не увеличивают и не уменьшают объемы имеющейся электроэнергии в украинской энергосистеме.

"Есть ложные представления, что новые правила добавляют или не добавляют нам электроэнергию. Нет. Новые графики это больше о равномерном распределении электроэнергии по всей Украине", – сказал Коваленко.

По словам Коваленко, новый подход утвержден и обязателен для выполнения во всех регионах Украины, а это позволяет получить большую вариативность для сетей. Такое введение поможет более гибко и справедливо распределять электроэнергию в течение дня и недели между потребителями.

Однако следует учесть тот факт, что украинские магистральные подстанции повреждены. Они передают электроэнергию от одной части страны в другую, поэтому в некоторые регионы электроэнергию просто невозможно доставить.

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Если российские обстрелы будут не столь результативны, зима – теплой, а энергетикам удастся восстановить или ввести в действие определенное количество нового поколения, вероятные регулярные отключения света этой зимой будут максимально краткосрочными.

Что говорят эксперты

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что новый принцип составления графиков отключения света с разделением очередей на половину позволит ограничивать только необходимое количество абонентов и сократить время переключения до 30 минут.

Раньше, если нужно было ограничить 250 МВт мощности в очереди на 400 МВт, отключали всех абонентов, хотя в этом не было нужды.

"Когда команда была на очередь – отключали всю очередь. А в этой очереди было достаточно много людей, которых можно было бы теоретически оставить заживленными в это время", – сказал Харченко.

По его словам, разделение очередей на половину позволит точнее формировать количество отключенных абонентов и оставлять со светом людей, которых раньше приходилось отключать.

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Глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, что разделение бывших шести групп отключений изменится на 12 подгрупп.

"Схема, которая сегодня вводится, действительно делится уже не на шесть, а на 12 групп. Шесть больших очередей и 12 групп. Это позволит оператору системы распределения моделировать отключение, то есть если нужно включать-отключить, например, полторы очереди, то не надо исключать две. И это позволит более гибко подходить к процессам именно такого отключения...» – сказал Замулко.

Он отметил, для справедливого распределения электроэнергии нужно, чтобы в каждой области отключения и графики, применяемые по своей модели, были тождественны.

Украинцы недовольны новыми графиками

Несмотря на прогнозируемое улучшение и справедливый график, украинцы в соцсетях выражают свое недовольство из-за новшеств. В частности, некоторым не понятно, как именно действует график и "зачем было делить шесть очередей на 12 подгрупп?"

Некоторые предлагают применять смс-сообщения или оповещения с прогнозируемыми графиками отключения вместо поиска информации на сайтах или телеграмм-каналах.

Также недовольство среди пользователей соцсетей вызывает время обновления графиков. Как отмечают пользователи Facebook, они могут появляться в час или два часа ночи, что усложняет планирование дел на следующий день.

Напомним, аналитики Института изучения войны объяснили цель россиян совершать обстрелы по украинской энергетике. В частности, кафиры хотят заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России.

Украине об отключении

Украина об отключении

Украина об отключении

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