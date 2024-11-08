Новые громкие заявления Путина и Трампа о войне: что будет с Украиной (видео)

Президент государства-агрессорки Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, назвал условие для "добрососедства" и заговорил о "новых границах". Кремлевский диктатор считает, что Украина должна стать нейтральной, а ее границы должны проходить там, где пожелают люди! Неоднократно об Украине и войне высказывался и новый глава США Дональд Трамп. Его громкие заявления были иногда кардинально противоположны тому, что он говорил раньше. Обо всех скандальных заявлениях Путина и Трампа – в эксклюзиве TSN.UA.

Путин об Украине

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", где прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США, обвинил НАТО в войне в Украине, заявив, что мир подошел к "опасному рубежу", пообещал сложные 20 лет в будущем. Наговорил он и об Украине и "добрососедстве". По словам бункерного, Россия уважала границы Украины как нейтрального государства.

Путин также традиционно заговорил о "государственном перевороте" в Украине причиной которго, якобы ставл Запад.

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Российский президент при этом утверждал, что Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования. Также он назвал условием для "добрососедства" с РФ нейтральный статус Украины.

"Если нейтралитета не будет, то трудно представить какие-то добрососедские отношения между РФ и Украиной", – заявил Путин.

По его словам, Россия якобы уважала границы Украины как нейтрального государства.

В то же время Путин нагло утверждал, что стремится, чтобы Украина "стала независимым, суверенным государством" и называл российский и украинский народ "братскими", несмотря на "сегодняшние трагические события".

По словам кремлевского диктатора, Россия готова к мирным переговорам, но не на базе "прихотей" Киева, а на базе "Стамбула" и "реалий сегодняшнего дня". Таким образом, Путин в очередной раз предложил украинцам согласиться на капитуляцию.

А еще глава Кремля сказал, что пытается ничего не портить, только улучшать.

Серьезно? Давайте вспомним хотя бы одну из последних атак шахедами на Киев. И это не самые страшные кадры того, что Путин называет – улучшением. Убитые мирные украинцы, дети, стертые с лица земли целые города – это улучшение кровавого российского "миротворца".

Вспомнил Путин в своем выступлении и о европейских лидерах, в том числе о том, что у него с ними были хорошие отношения. Наверное, ключевое слово здесь – были. Не обошел стороной российский диктатор и нового президента США Дональда Трампа. Заявив, что не знает, захочет ли сейчас новый глава Белого дома общаться с ним.

Громкие заявления Трампа

Кстати, о Трампе. Он столько раз говорил, что завершит войну в Украине через 24 часа после того, как станет президентом США даже до инаугурации. 24 часа прошли и… тишина. Только не в Украине, потому что Украину продолжает терроризировать шахедами и ракетами РФ. А сколько еще было громких заявлений от Дональда Трампа об Украине и окончании войны.

Также Трамп неоднократно хвалил Путина и говорил о том, что Украина проигрывает войну. В феврале 2024 года Трамп заявлял, что президент позволит РФ уничтожать другие страны-члены НАТО. Цитирую: "Вы не заплатили, вы нарушители? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета". А уже на этапе предвыборной гонки-2024 за президентское кресло Трамп заявит, что Путин никогда бы не напал на Украину, будь он президентом.

А еще Трамп утверждал, что останавливал войны телефонными звонками и снова ф снова уверял, что, будь он президентом, то до такого бы не дошло.

Также Трамп говорил и о том, что оба президента, как Зеленский, так и Путин, его "уважают", а сам Трамп хорошо знает как украинского, так и российского лидеров, и что с последним у него хорошие отношения.

Несмотря на такие комплементарные заявления, Трамп высказывался о Зеленском и довольно остро. Называл "лучшим продавцом", подразумевая, что украинский лидер получает от США военную и финансовую помощь для Украины. Хотя, может быть, это был комплимент в сторону украинского президента?

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину республиканец изменил свое отношение к действиям Путина и России в целом. В своих публичных выступлениях, когда Трамп говорил об Украине, он подчеркивал, что войны между странами не было бы, продолжай он возглавлять Белый дом.

Кроме того, на одном из митингов Трамп обвинил демократов Джо Байдена и Камалу Харрис в том, что, мол, из-за их решений: "Украины больше не существует".

Затем он заявил, что "урегулирует войну в Украине" и "положит конец хаосу на Ближнем Востоке", поскольку мир "очень близок к Третьей мировой войне".

В то же время на дебатах с президентом США Джо Байденом Трамп говорил, что не считает приемлемыми условия Путина по миру.

Также республиканец заявлял, что в разговоре с Путиным якобы угрожал ударом по Москве, если Россия "уйдет на Украину". Сам Путин отмечал, что "не помнит такого разговора".

Отдельного внимания заслуживают упоминания Трампа о роли Соединенных Штатов в поддержке Киева. Как сам республиканец, так и его союзники в прошлом были недовольны тем, сколько США тратят на помощь Украине. В то же время они утверждали, что европейские страны должны взять на себя большую часть этого бремени.

Примечательно, что одиозный политик и бизнесмен Трамп неоднократно обвинял Байдена в войне в Украине, уверял, что ресурсы заканчиваются и в очередной раз подчеркивал, что только он может остановить войну.

В интервью Fox News в июле 2023 Трамп отметил, что попытается подтолкнуть президента России Путина к переговорам, угрожая открыть каналы помощи для Украины. И наоборот, он заявил, что будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, угрожая прекратить оказание помощи.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что войну России против Украины необходимо завершить путем "справедливого соглашения". Об этом сообщает The Guardian. По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех". Он также отметил, что "многому научился" на встрече с Зеленским. А 24 сентября 2024 года Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо выйти из войны в Украине и обещает это сделать в случае своей победы на выборах. По его словам, вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден не имеют плана, как остановить войну.

В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в разговоре с Путиным угрожал ему ударить по центру Москвы за преследование Украины. В других заявлениях Трамп обвинял и Владимира Зеленского, заявляя, что украинский президент не должен был разрешить этой войне начаться.

Как пишет Financial Times, ссылаясь на советников Трампа, он предлагает заморозить войну, создав автономные регионы с обеих сторон демилитаризованной зоны, и заставить Украину отказаться от членства в НАТО. Иначе Киев якобы проигрывает войну. Поэтому, по мнению советников Трампа, "Украина должна пойти на переосмысление неудачных Минских договоренностей" и "ждать, пока Путин уйдет". На самом деле это не какой-то новый план, о котором Украина раньше не слышала. В середине сентября в одном из подкастов Джей Ди Вэнс публично рассказал о "мирном плане Трампа": Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. Что-то похожее, но непублично, Украине уже давно предлагала и Администрация Байдена-Харрис. Однако все эти планы, предложения и инициативы не учитывают ответ на главный вопрос: захочет ли Кремль замораживать войну, если при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана он может иметь инициативу на поле боя?

Кроме этого, Трамп высказывался об операции ВСУ в Курщине. "Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет третья мировая война", – заявлял Трамп.

А в сентябре Дональд Трамп проговорился, как он собирается закончить войну в Украине. Он намекнул, что намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может финансировать свои военные усилия.

"Когда у Путина баррель по 100 долларов – война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать", – подчеркнул он.

Более того, после того, как Трамп во второй раз стал президентом США в своей речи перед избирателями 6 ноября, он пообещал завершить все войны в мире.

Отметим, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил необходимые для победы более 270 голосов. Однако решение об избрании 47-го президента США коллегия избирателей утвердит в декабре 2024 года. Официальная инаугурация намечена на 20 января 2025 года. К этому моменту в Белом доме будет проходить передача власти.

Заявление Орбана

Еще одно громкое заявление после победы Трампа на выборах сделал любитель РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сказал, что Украина проигрывает войну с Россией, потому Европа не сможет помогать ей самостоятельно, без США. Об этом пишет Bloomberg, цитируя венгерского премьера в эфире общественного радио. Орбан напомнил о своей "миротворческой" миссии во время поездок в Киев, Москву и Пекин летом, и сказал, что последние события подтвердили выводы его поездок. По его словам, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной. Поэтому, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

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