Новые и классические симптомы "Омикрона": как проявляется "мутант" у детей, взрослых и вакцинированных

Кроме уже известных симптомов "Омикрона", есть еще немало нетипичных. Рассказываем, как проявляется новый вариант коронавируса.
В Украине штамм коронавируса "Омикрон" набирает обороты, в ближайшие две недели ожидается до 60 тысяч новых зараженных в сутки.
Поэтому ТСН.ua собрал все известные симптомы "Омикрона", чтобы была возможность вовремя обнаружить и начать лечение недуга.
Как уже известно, "Омикрон" быстро передается и есть опасения ученых, что он может блокировать действие от вакцин или предыдущей инфекции. По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.
Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому инфицированных просят изолироваться, если у них положительный тест, а также если даже нет симптомов.
Симптомы "Омикрона":
По данным Минздрава, в инфицированных "Омикроном" чаще всего наблюдают:
- насморк (73%);
- головные боли (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боли в горле (59,6%).
Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи, говорят в ведомстве.
Нетипичные симптомы "Омикрона":
Исследователи и медики во всем мире выявляют и неклассические симптомы нового варианта инфекции и объясняют это тем, что коронавирус проявляется у всех по-разному.
По словам британского исследователя Тима Спектора, штамм "Омикрон" может быть опасен для кишечника. Кроме того, если штамм сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тест может не обнаружить наличие вируса в организме человека. Особое внимание специалист советует уделять таким симптомам, как тошнота, диарея, боль в животе, вздутие и изжога.
Также по его словам, во время "Омикрона" некоторые пациенты испытывают проблемы со зрением, у них возникает боль в ушах. Кроме того, часто есть боли в мышцах.
О боли в ушах, как о новом симптоме "Омикрона", заявили и американские ученые. По их словам, потеря слуха у некоторых пациентов была единственным признаком заражения коронавирусом. Поэтому они советуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на коронавирус.
Среди других нетипичных признаков "Омикрона" специалисты наблюдают:
- часто головная боль;
- "мозговой туман" (чувство растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума);
- потеря аппетита;
- повышенная температура только у половины больных;
- постоянный кашель только у 4 из 10 человек;
- охриплость голоса;
- заложенность носа;
- конъюнктивит ("Розовый глаз");
- выпадение волос;
- изменение ощущения вкуса и запаха, когда пища пахнет и смакует по-другому, чем обычно;
- боль в пояснице;
- ночная потливость;
- сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом заболевания "Омикроном". Его связывают со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей на фоне заболевания COVID-19;
- бледная кожа из-за низкого уровня кислорода в крови;
- потрескавшиеся губы;
- кожная сыпь. Одна сыпь похожа на крапивницу и появляется на ладонях и ступнях, другая сыпь больше похожа на потницу, которая появляется по всему телу, хотя чаще встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп;
- "коронавирусные пальцы" — воспаленные пальцы ног, иногда с сыпью, могут болеть и чесаться, а также отекать.
- экзема на шее и груди. Обычно кожа становится сухой, розового цвета и очень чешется.
Симптомы "Омикрона" у детей:
В Минздраве говорят, что "Омикрон", по сравнению с предыдущими мутациями коронавируса, чаще поражает детей. Во время этой волны коронавируса в стационарах много детей до года, чего не было во время предыдущих вспышек коронавируса. Впрочем, часто дети переносят недуг не так сложно.
Среди симптомов "Омикрона" у детей:
- повышенная температура;
- истощение;
- исчезновение аппетита.
Также "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства.
Симптомы "Омикрона" у вакцинированных от коронавируса:
Как сообщил глава исследования ZOE COVID Тим Спектор, "Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.
По его словам, к топ-5 симптомам "Омикрона" у вакцинированных относятся:
- насморк;
- головная боль;
- усталость (легкая или сильная);
- чихание;
- боль в горле.
Когда необходимо обращаться к врачу
Министерство здравоохранения перечислило симптомы и состояния, при которых больному необходимо обращаться за помощью:
- боли в грудной клетке;
- тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;
- нарушение сознания;
- другие признаки, угрожающие жизни, и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
В первую очередь в Минздраве советуют связаться со своим семейным врачом, ведь именно врач, с которым подписана декларация, должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
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