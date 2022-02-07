Новые и классические симптомы "Омикрона": как проявляется "мутант" у детей, взрослых и вакцинированных

Новые и классические симптомы "Омикрона": как проявляется "мутант" у детей, взрослых и вакцинированных

Кроме уже известных симптомов "Омикрона", есть еще немало нетипичных. Рассказываем, как проявляется новый вариант коронавируса.

В Украине штамм коронавируса "Омикрон" набирает обороты, в ближайшие две недели ожидается до 60 тысяч новых зараженных в сутки.

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Поэтому ТСН.ua собрал все известные симптомы "Омикрона", чтобы была возможность вовремя обнаружить и начать лечение недуга.

Как уже известно, "Омикрон" быстро передается и есть опасения ученых, что он может блокировать действие от вакцин или предыдущей инфекции. По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому инфицированных просят изолироваться, если у них положительный тест, а также если даже нет симптомов.

Симптомы "Омикрона":

По данным Минздрава, в инфицированных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи, говорят в ведомстве.

Министерство здравоохранения Украины

Нетипичные симптомы "Омикрона":

Исследователи и медики во всем мире выявляют и неклассические симптомы нового варианта инфекции и объясняют это тем, что коронавирус проявляется у всех по-разному.

По словам британского исследователя Тима Спектора, штамм "Омикрон" может быть опасен для кишечника. Кроме того, если штамм сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тест может не обнаружить наличие вируса в организме человека. Особое внимание специалист советует уделять таким симптомам, как тошнота, диарея, боль в животе, вздутие и изжога.

Также по его словам, во время "Омикрона" некоторые пациенты испытывают проблемы со зрением, у них возникает боль в ушах. Кроме того, часто есть боли в мышцах.

О боли в ушах, как о новом симптоме "Омикрона", заявили и американские ученые. По их словам, потеря слуха у некоторых пациентов была единственным признаком заражения коронавирусом. Поэтому они советуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на коронавирус.

Associated Press

Среди других нетипичных признаков "Омикрона" специалисты наблюдают:

часто головная боль;

"мозговой туман" (чувство растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума);

потеря аппетита;

повышенная температура только у половины больных;

постоянный кашель только у 4 из 10 человек;

охриплость голоса;

заложенность носа;

конъюнктивит ("Розовый глаз");

выпадение волос;

изменение ощущения вкуса и запаха, когда пища пахнет и смакует по-другому, чем обычно;

боль в пояснице;

ночная потливость;

сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом заболевания "Омикроном". Его связывают со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей на фоне заболевания COVID-19;

может быть тревожным побочным эффектом заболевания "Омикроном". Его связывают со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей на фоне заболевания COVID-19; бледная кожа из-за низкого уровня кислорода в крови;

потрескавшиеся губы;

кожная сыпь. Одна сыпь похожа на крапивницу и появляется на ладонях и ступнях, другая сыпь больше похожа на потницу, которая появляется по всему телу, хотя чаще встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп;

"коронавирусные пальцы" — воспаленные пальцы ног, иногда с сыпью, могут болеть и чесаться, а также отекать.

экзема на шее и груди. Обычно кожа становится сухой, розового цвета и очень чешется.

Симптомы "Омикрона" у детей:

В Минздраве говорят, что "Омикрон", по сравнению с предыдущими мутациями коронавируса, чаще поражает детей. Во время этой волны коронавируса в стационарах много детей до года, чего не было во время предыдущих вспышек коронавируса. Впрочем, часто дети переносят недуг не так сложно.

Среди симптомов "Омикрона" у детей:

повышенная температура;

истощение;

исчезновение аппетита.

Также "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства.

"Омикрон" у детей может маскироваться под кишечные расстройства | Новости Украины

Симптомы "Омикрона" у вакцинированных от коронавируса:

Как сообщил глава исследования ZOE COVID Тим Спектор, "Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.

По его словам, к топ-5 симптомам "Омикрона" у вакцинированных относятся:

насморк;

головная боль;

усталость (легкая или сильная);

чихание;

боль в горле.

Когда необходимо обращаться к врачу

Министерство здравоохранения перечислило симптомы и состояния, при которых больному необходимо обращаться за помощью:

боли в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, угрожающие жизни, и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

В первую очередь в Минздраве советуют связаться со своим семейным врачом, ведь именно врач, с которым подписана декларация, должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Министерство здравоохранения Украины

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