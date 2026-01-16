Новые кадровые назначения в Кабмине: почему это произошло сейчас и чего ожидать

Верховная Рада / © ТСН

На этой неделе антикризисные менеджеры возглавили ведомства, которые сейчас находятся в кризисе. Министерства энергетики и обороны получили новых руководителей. Денис Шмыгаль — самый длительный по времени украинский премьер с опытом работы в энергетике — делегирован президентом, правительством и парламентом «разморозить» квартиры украинцев. На освободившееся место министра обороны утвердили Михаила Федорова.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Ротация в правительственной ложе

Новый год парламент начинает с кадровых решений. Денис Шмыгаль отчитывается за шесть месяцев своей работы на посту министра обороны. В частности, он вспомнил о цифровой платформе DELTA, которая ежедневно фиксирует 2,5 тысячи уничтоженных вражеских целей.

Денис Шмыгаль, министр: «Перед министерством стояла задача нарастить долю отечественного вооружения и мы ее выполнили».

Однако на фоне энергетического кризиса, вызванного обстрелами и коррупционными скандалами, Шмыгаль пересаживается в энергетическое кресло. Его кандидатуру представила премьер-министр.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины: «Денис Анатольевич имеет необходимый управленческий опыт и практическое понимание функционирования энергетического сектора Украины, включая координацию решений в кризисных условиях».

Технологический эксперимент: Михаил Федоров

На главу военного ведомства назначили Михаила Федорова. Он обещает технологическую революцию для украинского войска, которую начал еще в должности цифрового министра. Новый министр обороны сразу очертил круг вызовов, которые стоят перед ним.

Михаил Федоров, министр обороны Украины: «Минобороны попадает в мои руки с дефицитом бюджета в минус 300 млрд., 2 млн. украинцев в розыске и 200 тыс. в СВЧ. Нам нужно решить эти проблемы».

Политологи называют это назначение смелым шагом, ведь окаменевшую военную систему планируют превратить в технологическое ноу-хау.

Петр Олещук, политолог: «Назначение Федорова это один из крупнейших экспериментов в истории украинского государственного управления. Человек с совершенно другим бэкграундом, другим опытом назначается на совершенно новую для себя должность с амбициозным планом реформ».

Антикризисные меры в энергетике

Денису Шмыгалю придется спасать энергетическую отрасль от краха в авральном режиме. Эксперты отмечают, что он остался фактически единственным кандидатом, способным взять на себя такую ответственность в критический момент.

Владимир Фесенко, политолог: «Зеленский сейчас полагается на Шмыгаля как системного антикризисного менеджера и надеется, что министерство нормализует работу, которая стала жертвой антикоррупционного расследования и кризиса после российских обстрелов».

Новая система управления государством

Парламент также назначил Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества и дал согласие на увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ. Последний пообещал, что крымский мост и российский флот не должны расслабляться. В общем, январские ротации указывают на изменение самой логики управления государственными процессами.

Владимир Фесенко, политолог: «Зеленский путем этих кадровых ротаций формирует новую систему сдерживания противовесов. Если раньше ключевой фигурой был Ермак, а сейчас функцию Ермака выполняет несколько человек. Например в офисе президента и Буданов и Кислица. Более команде, коллективные решения будут осуществляться».

Без руководителей пока остаются Министерство юстиции, Минцифры и СБУ. Поиски кандидатов продолжаются, поэтому дальше будет.

