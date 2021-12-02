Новые карантинные требования на курортах в Карпатах: туристам во время отдыха придется постоянно носить "ковид-значки"

Новые карантинные требования на курортах в Карпатах: туристам во время отдыха придется постоянно носить "ковид-значки"

За нарушение карантинных ограничений предусмотрены штрафы.

Минздрав обязал туристов в этом году во время поселения гостиниц на территории горнолыжных курортов предъявлять COVID-сертификаты. Но отдыхающие должны иметь их постоянно. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 2 декабря.

Так, на горнолыжных курортах предоставлять услуги можно только тем людям, у которых проверили наличие так называемых COVID-документов. Совершеннолетние посетители и клиенты на зимнем отдыхе должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат тестирования или выздоровления.

"Вскоре начнутся новогодние и рождественские праздники. Многие на праздники планируют отдохнуть активно, например на украинских горнолыжных курортах. Для того чтобы такой отдых прошел безопасно для вашего здоровья и карантинные ограничения не испортили ваше настроение, мы заранее информируем о правилах работы горнолыжных курортов ", – сказал Виктор Ляшко.

В то же время глава Минздрава отметил, что COVID-документы у туристов должны быть с собой постоянно.

"Его нужно предъявлять по требованию представителей заведений и выборочных контрольных проверок органами, контролирующими соблюдение карантина. Как и в каком месте проверять наличие необходимых документов остается на выбор бизнеса. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на владельцев бизнеса", — уточнил руководитель Минздрава.

По его словам, в случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.

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