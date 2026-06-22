Новые контракты, выплаты до 460 тысяч грн, амнистия за СОЧ и автоматические переводы: что известно о реформе ВСУ

В Украине началась реформа ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Украине официально стартовала реформа армии. На смену многолетней неопределенности, бюрократическому аду и принуждению должны безвозвратно прийти четкая предсказуемость, тотальная цифровизация и мощная денежная мотивация.

Защитникам предлагают фиксированные сроки контрактов, прозрачные финансовые расчеты в единой цифровой экосистеме и беспрецедентные условия для возвращения тех, кто самовольно покинул свои подразделения.

Почему эти тектонические изменения происходят именно сейчас и что они принесут — в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

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Отправная точка: аудит команды Федорова и ликвидация коррупционных лобби

12 июня 2026 года — это официальное начало отсчета жизни украинской армии по совершенно новым, прозрачным правилам. Реформа, которую в профильном министерстве характеризуют как фундаментальный перелом старой системы — это не косметическая смена вывесок или кабинетов. Это полное переосмысление связи между солдатом и государством, когда армии нужны понятные правила игры, а обществу — долгожданная справедливость.

Все началось с глобального и бескомпромиссного аудита, который сразу после назначения провела новая команда Михаила Федорова. Результаты проверок четко показали, где именно старая армейская система дала критический сбой.

Сергей Кузан, военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества: «Этот тщательный аудит касался абсолютно всего — и государственных закупок, и персонала, и проведения, опять же, любых процедур, тендеров, конкурсов и так далее. Проверки выявили серьезные проблемы именно в управленческом звене, когда мы четко понимаем, что крупные финансовые группы до сих пор имели своих непосредственных лоббистов в высших государственных эшелонах».

По итогам аудита Минобороны провело радикальные кадровые чистки — своих должностей лишились все чиновники и лица, ответственные за закупки, которые отказались проходить или не прошли проверку на полиграфе. Такие жесткие решения позволили ликвидировать коррупционные потоки, обнаружить колоссальные скрытые внутренние резервы и предложить украинским воинам, пожалуй, самые высокие зарплаты в мире.

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Контракты вместо бессрочной службы

В эксклюзивном интервью ТСН министр обороны Михаил Федоров откровенно признал, что принудительная мобилизация, когда человека утром забирают в шортах с пакетом, и он находится в шоковом состоянии, задавая первый вопрос: «А что будет дальше?», полностью дискредитировала себя. Систему необходимо немедленно сделать более прозрачной.

Михаил Федоров, министр обороны Украины: «Нам нужно решить эту проблему в корне. Если не будет четких сроков службы, если у военнослужащего будет постоянный страх оказаться на передовой, если у него не будет гарантированной отсрочки, если у него не будет нормальной, высокой заработной платы — ничего в этой системе не сработает».

Главной основой новой армии становится введение фиксированных сроков контрактов, которые можно подписать в несколько кликов через приложение «Армія+»:

Для новичков: фиксированный контракт на 14 месяцев (из которых первые 2 месяца — обязательная базовая военная подготовка);

Для тех, кто уже находится на фронте: фиксированный срок службы на 10 месяцев ;

Для ветеранов (которые уволились во время военного положения и решили вернуться): базовый контракт на 6 месяцев.

Эта цифровая услуга касается всех, кто непосредственно участвует в выполнении задач в зоне боевых действий. Благодаря автоматизации процессов Минобороны планирует кардинально изменить подход к комплектованию.

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Оксана Ферчук, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития: «С помощью системы мы будем четко отслеживать, из каких именно подразделений бойцы хотят уйти, а какие подразделения их интересуют больше всего. И в целом мы стремимся существенно улучшить морально-психологическое состояние военнослужащих в подразделении и обеспечить стабильность в рамках всего корпуса».

Конкретные сроки положительно оценивают и в самих боевых подразделениях. Заместитель начальника отдела набора Третьего армейского корпуса Руслан Плетинка отмечает: конкретика в сроках — это большой плюс, ведь человек теперь может четко рассчитывать свое время и строить какие-то планы на будущее. А денежное обеспечение по новому принципу — это еще один огромный плюс для мотивации.

Повысятся ли зарплаты военнослужащих

Расчет денежного довольствия отныне основан на прозрачном и понятном принципе: чем выше прямой риск для жизни военнослужащего — тем больше денег он получает. Все начисления будут осуществляться автоматически через единую цифровую военную экосистему «Mission Control».

Уже с июля 2026 года финансовая сетка военнослужащих будет выглядеть следующим образом:

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Категория / Подразделение Базовое обеспечение (грн) Дополнительные выплаты и надбавки Штурмовики на передовой 460 000 +10 000 за каждый день на позиции / +40 000 в день за продвижение Пехота на «нуле» до 300 000 +10 000 за каждый день на позиции / +40 000 в день за продвижение Командир корпуса 230 000 Пересмотрено с 92 000 грн Командир бригады 150 000 Пересмотрено с 50 000 грн Тыловые подразделения (логисты, связисты, IT-специалисты) 30 000 Базовая зарплата 20 000 грн + фиксированная надбавка 10 000 грн

Отдельно вводится система «премий» за боевые успехи и трофеи. Так, за взятие оккупантов в плен военному будут начислять 100 000 гривен, а за видеоподтверждение ликвидации врага на поле боя — 15 000 гривен.

Для защитников, которые держат фронт с 2022 года или даже раньше, запускается специальный цифровой калькулятор боевых дней. Те, кто прошел самые адские бои, получат законное право на увольнение в запас в соответствии с приоритетным указом президента уже в конце этого года. Кроме того, каждый день на передовой автоматически конвертируется в длительную гарантированную отсрочку от дальнейшей мобилизации. Михаил Федоров отметил, что каждый месяц в запас будет увольняться определенное количество военнослужащих, в зависимости от текущей ситуации на поле боя и того, объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет.

100 дней на возвращение из СОЧ

В то же время государство идет на беспрецедентный и смелый компромисс с теми, кто в силу различных обстоятельств самовольно покинул часть (СОЧ). По данным профильного министра, таких бойцов в Украине сейчас насчитывается более 200 тысяч.

Для них разработан уникальный механизм амнистии: военнослужащие в СОЧ, у которых были серьезные конфликты с предыдущим командованием, но которые желают вернуться и защищать Родину, могут через приложение «Армія+» самостоятельно выбрать другую, эффективную бригаду и стать в строй без судов, позора и тюремных сроков.

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Важное ограничение реформы

Этот упрощенный цифровой механизм действует исключительно в отношении тех военнослужащих, которые оставили свои подразделения до 12 июня 2026 года. На полное возвращение в строй закон дает ровно 100 дней — до 20 сентября 2026 года. Таким образом, Минобороны фактически создает прозрачный и конкурентный рынок бригад, где бойцы будут переходить к адекватным командирам. Когда у тебя есть право выбора — это существенно облегчает психологическое состояние будущего военнослужащего.

Кроме того, через «Армію+» запускается функция перевода — военнослужащие получат законное право на перевод один раз в год в пределах сектора ответственности своего корпуса. По словам Оксаны Ферчук, эта реформа по переводам начнется с небольшого пилотного проекта на базе нескольких корпусов и будет представлять собой автоматическое перемещение бойцов в пределах небольшой фиксированной квоты для каждого подразделения.

Эксперты уверены, что первые результаты реформы мы уже видим на поле боя. Грамотное перераспределение оборонного бюджета и дополнительные закупки позволили украинской армии впервые за время войны превзойти Россию по количеству ежедневных налетов дронов, создать у противника дефицит топлива и освободить в мае больше территорий, чем было потеряно. К концу года на всех уровнях, начиная с технологического, обеспечения бригад и подбора личного состава, мы увидим совершенно новую украинскую армию, которая на многих участках фронта планомерно переходит к контрнаступательным действиям.

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