Новые ограничения на транспорте: пассажиры делать "ковидные" документы не спешат, а перевозчики считают убытки

Для проезда в транспорте украинцы не готовы прививаться и делать тест.

Уже через неделю, 21 октября, вступают в силу новые правила проезда в транспорте междугородного сообщения. Теперь кроме билета пассажиру нужно иметь COVID-сертификат, или ПЦР-тест, или справку об антителах. Контролировать наличие документов будут водители в автобусах и проводники в поездах.

О том, как на нововведение реагируют сами пассажиры и перевозчики — 13 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В подавляющем большинстве люди слышали о том, что скоро одного билета будет мало для проезда. Но "ковидные" документы все же не планируют делать. Возмущаются и говорят, что будут сидеть дома.

Не в восторге от планов правительства и перевозчики. Водители шутят — теперь кроме водителя и кассира, должны стать еще и врачами, чтобы знать как проверить подлинность теста или сертификата.

Новости Украины: как пассажиры реагируют на новые правила междугородных перевозок

И уверены — если человек придет на посадку только с билетом, а здесь его не пустят — без конфликтов точно не обойтись.

Такие правила игры — только обогатят тех, кто работает в тени, уверены перевозчики. Поскольку пассажиры просто пойдут туда, где не нужны COVID-сертификаты.

Еще одна транспортная отрасль, для которой усиливаются требования — железная дорога. Здесь обещают информировать людей о новых правилах на этапе покупки билета. А тем пассажирам, кто приобрел билеты раньше — обещают организовать бесплатные экспресс-тесты на вокзалах перед выездом. Проверять наличие тестов или сертификатов будут проводники. Но в самой "Укрзализныце" вакцинированных сотрудников — не более, чем вакцинированных пассажиров.

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