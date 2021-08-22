Новые песни, которые станут хитами: Екатерина Осадчая собрала звездных певцов на "Вечер премьер"

В концерте приняли участие Джамала, Tayanna, Kazka, Тина Кароль, Наталья Могилевская и другие звезды.

Песни, которые раньше не слышали, но которые через несколько дней станут хитами. На вечер премьер своих новых произведений звездных певцов собрала телеведущая Екатерина Осадчая. Телеверсию показали на "1+1".

Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Накануне главного праздника страны телеведущая Катя Осадчая собирает друзей на свой "Вечер премьер". На сцене — главные звезды Украины поют новые песни.

Джамала и Tayanna представляют совместную композицию "Моя земля". За кулисами Джамала вспоминает, как 30 лет назад встречали Независимость Украины в Крыму и признается, что этот день для нее — особенный.

"Я плачу. Для меня это очень такой плакательный день, потому что День Независимости — он такой. Я чувствую его по-особенному, мне хочется надеть какое-то суперплатье, одеться празднично. Мне кажется, что это очень знаменательная дата. Несмотря на то, что у нас и Крым забрали, и оккупированные территории на Донбассе", — отметила Джамала.

Сияют на сцене народная артистка Тина Кароль и группа Kazka — их дуэтная песня называется "Звездочка". За кулисами вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказывает, как много лет в Харькове праздновала День Независимости:

"Мы с мамой всегда шли на салют. Было невероятное что-то. Молнии и фейерверки для меня всегда был кайф. Всегда День Независимости Украины мы идем смотреть салют".

Тина Кароль и группа KAZKA / пресслужба каналу "1+1"

"Вечер премьер" с Екатериной Осадчей: что осталось за кадром

Перед выходом на сцену распевается народная артистка Наталья Могилевская. Ее версия государственного гимна несколько отличается от официального:

"Расцветает Украины и слава, и воля. Первая строка, но "ще не вмерла" - каждый день мы слушаем эту мантру, молитву, еще не умерла".

Она помнит, как провозглашали независимость. Особенно запомнила тогдашнего главу Верховной Рады.

"Я помню, что мне понравился Кравчук. Человек интеллигентный, умный. Помню, что, ну, я была молодой, честно говоря, в голове были сплошные парни и поцелуи", — вспоминает Могилевская.

Наталья Могилевская / пресслужба каналу "1+1"

Пикантные подробности и откровенные признания. Как пели и как праздновали звезды украинского шоу-бизнеса на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" — в телеверсии "1+1".

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