Новые платежки шокировали украинцев: за что заплатим больше

В январе суммы в платежках за коммуналку внезапно подскочили. Несмотря на заверения властей, что стоимость коммунальных услуг останется на прошлогоднем уровне, они кое-где выросли вдвое. Люди удивляются и не могут понять, за что платят.

С чем связаны новые суммы, как на повышение отреагировали обычные украинцы и, что говорят в Кабмине, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Платил 3500 гривен, а теперь все 6. Этого мужчину зовут Александр и он киевлянин. Говорит, что очень удивился, когда впервые увидел платежку за январь.

Обычная для него сумма в новом 24-м году удвоилась вдвое. Наши коллеги из “Сніданку з 1+1” опросили людей на улицах столицы и они подтвердили — Александр такой не один. Знать не знают о повышении цены только те, кто имеет индивидуальное отопление или частный дом.

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Почему выросли цены?

Так почему выросли цены? Напомним, что в Кабмине еще в прошлом 23 году обещали не трогать цены на коммунальные услуги — воду, газ и отопление — по меньшей мере до конца зимы 23-24 года. 16 января премьер Денис Шмыгаль заверил, что правительство даже обеспечило неизменность этих тарифов и заложило на это 50 миллиардов гривен. Наши коллеги пообщались с экспертами и разгадали загадку. Все-таки помнят январские морозы?

Цены вырастут еще?

Так что на этот раз карманы украинцев немного опустошила погода. Но тарифы возрастут и этого, к сожалению, не избежать. Как говорится в инфляционном отчете Нацбанка, вероятно, тарифы будут повышаться в несколько этапов. С 2022 года на часть тарифов, скажем газ, существует мораторий на повышение цены, и будет действовать он до 2025 года. Впрочем, он не распространяется на все услуги. Холодная вода и свет (на который, кстати, уже повышался тариф), скорее всего, подорожают раньше.

“Даже, несмотря на высокую социальную значимость тарифов, которая будет влиять на Кабмин, после отмены моратория избежать их повышения не удастся. И тарифы придется повышать до рыночных уровней”, – говорится в сообщении НБУ.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предполагает, что правительство не вернется к этому вопросу до конца зимы, а то и раньше апреля. Потом цены почти точно подскочат.



«Я думаю, что, вероятнее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию с 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии. А вдобавок к этому еще и стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках 2024 года», — отметил он.



Но не забывайте, что в платежке, которая нам приходит в конце месяца, счёт не только за газ, воду. К примеру, за 2023 год резко возросла цена на электроэнергию — тариф для потребителей увеличился почти на 70%. Кроме электроэнергии, подорожали также и услуги по уборке мусора — почти на 9%, управление многоквартирными домами (на 2,7%), и почти до 1% на канализации и водоснабжение.



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