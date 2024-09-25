Новые подробности атаки на Харьков: момент удара попал на камеры

ТСН.ua собрал все, что известно об очередном ударе россиян по Харькову по состоянию на 25 сентября.

Прямое попадание в многоэтажку, более трех десятков раненых и трое погибших – появились новые подробности об атаке врага по Харькову 24 сентября. Попадания КАБов зафиксировали сразу в четырех районах города. Разрушения подверглись многоэтажкам, частным домам и предприятиям. Спасательная операция продолжается. Что известно об очередном ударе россиян по Харькову на утро 25 сентября – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Атака на Харьков

24 сентября Россия в очередной раз цинично атаковала Харьков прямо посреди белого дня. К сожалению, оккупанты ударили по жилым многоэтажкам. Первым о последствиях вражеской атаки сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В своем Телеграмм он написал, что россияне ударили по четырем административным районам города. Впоследствии чиновник уточнил, что управляемые авиационные бомбы атаковали две жилые многоэтажки.

Более трех десятков человек с разной степенью тяжести травм госпитализированы в больницы.

Игорь Терехов рассказал, что в Киевском районе города в жилом доме этажи сложились с восьмого по третий. Он добавил, что дом, по которому пришелся удар, уже был обстрелян в начале войны.

Терехов также сообщил, что по предварительной информации, враг выпустил по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250.

Впоследствии в полиции Харьковской области сообщили, что в дом в Киевском районе города попал ФАБ-500. В результате разрушены пять этажей. Под завалами оказались жильцы дома. Пострадали 24 человека, из которых 17-летняя девушка получила острую реакцию на стресс. Одна жительница дома скончалась в больнице. Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что возле поврежденного дома развернута работа штаба полиции.

Между тем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что оккупанты выпустили по Харькову и его пригороду восемь КАБов из трех самолетов СУ-34 из района населенного пункта Строитель Белгородской области России.

Реакция президента

На российский удар по Харькову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мишенями стали жилой дом, хлебзавод и стадион – "обычная жизнь обычных людей".

"Россия – террорист и каждый день подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего, но нужно "просто остановить террор", чтобы была безопасность, будущее, а Россия прекратила эту свою преступную и непровоцированную агрессию, нарушающую все глобальные правила.

Реакция омбудсмена

На очередной российский теракт в Харькове отреагировал и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Россия безнаказанно терроризирует Харьковщину. Жилой район города Харьков – целенаправленный удар по жилому дому. Предварительно известно о трех погибших и шестерых пострадавших. Жертвами агрессора становятся обычные гражданские украинцы! Каждый такой случай – это преступление. Они все должны быть должным образом зафиксированы, а виновные — наказаны! Обращаю внимание международного сообщества на это", – отметил Лубинец

Вечером 24 сентября Игорь Терехов подвел итог очередного страшного дня.

"Днем Россия атаковала управляемыми авиабомбами сразу четыре района Харькова – Немышлянский, Киевский, Салтовский и Шевченковский. В результате этих обстрелов погибли трое мирных жителей города: жительница многоэтажки на Северной Салтовке, работница хлебозавода и прохожий, просто стоящий у футбольного стадиона. Более трех десятков человек с разной степенью тяжести травм госпитализированы в больницы. И жертв было бы еще больше, но, к счастью, часть вражеских бомб попала в открытую местность. Это уже третье прямое попадание в многоэтажный жилой дом в Харькове за последние две недели. Всего же с начала сентября есть 266 поврежденных домов, включая частный сектор".

Утром 25 сентября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате обстрела Харькова 24 сентября 36 человек пострадали, четверо погибли. Госпитализированы 17, из них 4 — тяжелые. Другим помощь оказана амбулаторно.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ АТАКИ НА ХАРЬКОВ: МОМЕНТ УДАРА ПОПАЛ НА КАМЕРЫ

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