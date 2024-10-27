Новые подробности о зверстве россиян: родители узнали на видео сына, расстрелянного оккупантами

Новые подробности о зверстве россиян – среди расстрелянных россиянами безоружных украинских военных родители узнали сына. Сначала им сказали, что он без вести пропал на Курщине, а затем в Сети появилось страшное видео расстрела, на котором отец и мать узнали сына. Это очередная история, которая вызывает еще больше ярости к россиянам все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

В начале октября аналитики Deep State опубликовали в Сети кадр с расстрелянными в Курской области украинскими военными. Девять воинов были полностью раздеты, только в одном белье уже лежали лицом к земле. Аналитики сообщили, что этот массированный расстрел произошел 10 октября. Ссылаясь на собственные источники в 1-й отдельной танковой бригаде, аналитики сообщили, что оккупанты расстреляли 9 дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

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Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята исходили из мыслей, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться.

В кадре по видео расстрелу Оксана Голубенко с мужем увидели своего сына Руслана. Родители узнали его за нижним бельем и носками. 16 октября супруги получили сообщение, что сын пропал без вести возле села Толстый Луг на Курщине. С родителями пообщались журналисты "Суспільне Чернігів".

По словам журналистов, расстрелянный Руслан Голубенко на позывной "Руха" был военнослужащим 1-й отдельной танковой Северской бригады. Находился в должности командира отделения разведки, работал с дронами. В 2021 году мужчина подписал контракт с ВСУ. Во время полномасштабной войны участвовал в обороне Чернигова, затем воевал на востоке Украины.

Мать парня, Оксана Голубенко рассказала журналистам о последнем разговоре с сыном, который состоялся 10 октября.

"Мамочка, буду прорываться сейчас, давай". Это последний голос его. Я написала ему: "Пусть Бог хранит", но он уже не ответил", – вспоминает мать военного.

Затем родители увидели тот самый кадр, на котором они узнали Руслана за бельем и носками. "По тому белью, которое я покупала ему на море. И еще я знала информацию, что у него прострелено плечо, и там его видно", – говорит Оксана Голубенко.

16 октября Голубенко получили уведомление, что Руслан пропал без вести.

Журналисты "Суспільного" связались и с соучредителем Deep State Русланом Микулой. По его словам, хотя на фото видно 9 мужчин, на самом деле их было десять.

"Из того, что нам известно, там было десять человек. На фотографии всего девять, потому что один погиб во время перестрелки. К сожалению, есть такая практика, что у дронщиков не так много своей аппаратуры, связанной с антенной, РЭБами. И они не берут большое количество боевых комплектов, потому что это очень редкие случаи, когда дронщики вступают в бои. многие не знали, что и где происходит", – говорит соучредитель Deep State.

Мужчина добавляет, на фотографии было видно, что у одного бойца были связаны руки.

“То есть их как пленили, часть точно взяли в плен, они были живы. Их застрелили, возможно, еще кто-то из них был ранен и его также застрелили. Во всяком случае, это однозначно является военным преступлением", – подчеркнул Руслан Микула.

Кто расстрелял украинцев?

По данным аналитиков Deep State, в том направлении на позиции Вооруженных Сил наступали 155-я бригада морской пехоты РФ и российский спецназ.

Что известно о Руслане?

Руслан рос в многодетной семье и был самым старшим из детей. Мать Оксана Голубенко делится воспоминаниями, когда он привозил ей большие букеты цветов. А этим летом сын впервые повез ее на море в Одессу.

"Я так тогда счастлива была, потому что я с ним провела столько один на один времени, он так осторожно ко мне относился, как к хрустальной вазе. Он скольких спас, скольким помог, как он переживал, у него сердце такое хорошо было. Он всем помогал, всем. Мне и сейчас его побратимы звонят по телефону и говорят: "Как так? Как? Это ведь не наш Руслан". Я тоже хочу верить, что он жив, я так хочу надеяться, и эта надежда будет всегда", – делится мать.

Отец Руслана Вадим говорит, что его в этой ситуации греет только мысль, что над сыном не успели поиздеваться.

"Радует, что над ним не издевались, его застрелили, но он не сдавался, это 100% не сдавался", – говорит он.

Предупреждал родителей, что не будет сдаваться в плен

О том, что в плен он не будет сдаваться, Руслан говорил и матери. Теперь женщина говорит, что сделает все возможное и невозможное, чтобы ей вернули тело сына.

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ИСТОРИЯ, ОТ КОТОРОЙ МУРАШКИ ПО КОЖЕ! Родители узнали на видео сына, расстрелянного россиянами

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в Селидово россияне убили местных жителей и расстреляли гражданский автомобиль.

Также сообщалось, что возле Селидового россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев и двух пленных украинских военных.

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