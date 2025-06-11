Новые подробности убийства украинок в Бельгии: зачем подросток убил мать и сестру

Убийство украинок в Бельгии / © ТСН

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Новые подробности жуткого убийства украинок в Бельгии — в совершении преступления признался сын погибшей женщины. В ходе допроса 16-летний парень рассказал, что его мотив очень «банален».

Что он имел в виду и где находится подозреваемый, говорится в эксклюзиве TSN.ua.

Жуткое убийство в Бельгии

6 июня в небольшом бельгийском городке Хаасроде произошла трагедия, поразившая не только местных жителей, но и весь мир. В загоревшемся доме нашли мертвыми двух украинок — 46-летнюю женщину Лилию и ее шестилетнюю дочь Анну. Поначалу казалось, что они стали жертвами пожара. Но когда спасатели достали их тела, стало ясно: все гораздо страшнее. На обоих были ножевые ранения. Пожар оказался не случайным — его кто-то устроил специально, чтобы скрыть следы ужасного преступления. Медики пытались реанимировать маленькую Анну, но не смогли ее спасти. Смерть наступила от серьезных ранений еще до начала пожара.

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Лилия с семьей жила в Бельгии уже три года. Семья переехала туда из-за полномасштабной войны в Украине. Им предоставили убежище в старом доме, принадлежавшем местному приходу — это сделал муниципалитет в рамках программы для украинских беженцев. Глава семьи — украинский военный, работающий в эвакуационном звене. Лилия была сильной женщиной: выучила язык, устроилась работать в больницу, чтобы содержать детей и дать им шанс на достойное будущее.

По данным местных СМИ, у Лилии было трое детей. Самая молодая — 6-летняя Анна, имела порок сердца. Она была общей дочерью Лилии и ее мужа, оставшегося в Украине. Старшая дочь — Алина, 20 лет, сейчас живет в Ирландии. Средний — 16-летний сын. Эти двое были детьми Лилии от первого брака. В момент пожара последний был в школе. Его сначала считали свидетелем, но через день после трагедии стало известно: именно он признался в убийстве мамы и сестры.

После пожара парень вел себя как обычный ученик, но уже на следующий день признался в ужасном преступлении. Он рассказал полиции, что между ним и родственниками возник конфликт — из-за мелочей, якобы из-за денег или учебы. Сам он назвал причину «банальной». Но правоохранители считают, что все гораздо сложнее. По их словам, парень еще за несколько дней до трагедии рассказал коллеге из кафе, где подрабатывал, что планирует что-нибудь ужасное. И только после трагедии этот коллега понял, что слова подростка не были шуткой.

Что будет дальше?

Сейчас молодого человека содержат в закрытом центре для несовершеннолетних в бельгийском городе Эверберг. Там он будет находиться не менее 30 дней — далее срок может быть продлен. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Если специалисты признают, что парень отдавал себе отчет в своих действиях, дело могут передать в суд для взрослых.

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Посольство Украины держит дело под особым контролем. Консульство обратилось к бельгийским властям с просьбой встретиться с подозреваемым, говорится в материале «Европейской правды».

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