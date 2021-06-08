Новые подробности Юкрейнгейта: как Волкер, Джулиани и Ермак обсуждали Украину и Байдена

Разговор, вероятно, произошел в июле 2019 года.

Американский телеканал CNN обнародовал запись телефонного разговора личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и тогдашнего помощника украинского президента Андрея Ермака. Разговор, вероятно, произошел в июле 2019 года. В нем Джулиани давил на собеседника и требовал от Киева расследование против политического оппонента Дональда Трампа — Джо Байдена.

Частично стенограммы этого телефонного звонка уже были опубликованы и стали причиной первой попытки импичмента президента Трампа, но настоящие голоса участников разговора общественность услышала впервые, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 8 июня.

Июль 2019 года. На связи трое — американский дипломат Курт Волкер, адвокат Трампа Руди Джулиани и тогда еще помощник Зеленского Андрей Ермак. Сначала Джулиани пытается убедить собеседников, что Украина вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, чтобы повредить Трампу, а затем требует расследовать возможную коррупцию Байдена в Украине. "Все, что нам нужно от президента, сказать: "Я собираюсь назначить честного прокурора, который будет проводить расследования и копать доказательства, которые есть сейчас, и другие доказательства о причастности к выборам 2016 года. Затем делу Байдена следует положить конец. Кто-тов Украине должен отнестись к этому серьезно", — заявлял адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани.

Из разговора следует, что конкретного результата так называемого дела Байдена Джулиани не требует. Именно в это время в США начинается активная фаза выборов, на которых Байден противостоит Трампу, а именно расследование уже создаст негативный информационный фон. От обвинений Джулиани переходит к поощрениям и обещаниям, а также предполагает, что сотрудничество с ним может помочь организовать визит Зеленского в Белый дом. "Возможно даже это помогло бы улучшению отношений, в которых мы по-настоящему понимаем друг друга", — подчеркнул Джулиани.

Помощник президента Украины хватается за это предложение и предлагает назначить даты визита Зеленского в Вашингтон. "Мы будем в тот же день готовы немедленно общаться — координировать, работать и расследовать все, о чем вы сказали", — подчеркнул помощник президента Андрей Ермак.

Эти обещания не были выполнены. Обвинения в давлении на украинскую власть стали предметом рассмотрения в первом деле об импичменте Дональда Трампа. Президент тогда на должности удержался, а вот для 77-летнего Джулиани расследование продолжается до сих пор. В конце апреля с его ньйю-йоркского помещения были изъяты личные телефоны и компьютер. А недавно, как сообщали американские СМИ, прокуратура изъяла доказательства по этому делу с электронной почты бывших украинских должностных лиц — экс-генпрокурора Юрия Луценко и бывшего председателя Фискальной службы Романа Насирова.

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