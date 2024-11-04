Новые подробности жуткого ДТП в Киеве: в автомобилях, в которые врезался автобус, ехали военные (фото, видео)

Причины ДТП устанавливает полиция.
В Голосеевском районе Киева водитель автобуса протаранил несколько автомобилей. Из-за ДТП на месте трагедии погиб один человек.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.
Авария произошла 4 ноября в 8:14.
"По предварительной информации рейсовый автобус задел 2 авто. В этих машинах ехали военные. Один из них во время столкновения выпал на дрогу. Далее этот автобус вылетел на тротуар, сбил дерево, автомобильный знак и влетел в припаркованное авто и в киоск. Водителя автобуса деблокировали и госпитализировали", — сообщила Валерия Ковалинская.
Пока неизвестно, что стало причиной ДТП.
Известно, что в ДТП погиб один человек, еще один человек в тяжелом состоянии. Трех человек госпитализировали.
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Напомним, в Киеве автобус на большой скорости протаранил авто и наехал на пешеходов на тротуаре. Авария произошла 4 ноября.
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