Новые поезда для путешествий по Украине и Европе: актуальные маршруты и цены в 2025 году

Новые поезда для путешествий по Украине и Европе / © ТСН

Реклама

В 2025 году для украинцев заработали новые удобные железнодорожные маршруты как внутри страны, так и за границей. В частности, появились прямые рейсы из Перемышля в Мюнхен, Вену и Будапешт, а из Ужгорода теперь можно без пересадок добраться до ряда европейских городов. В то же время из-за ситуации безопасности часть поездов в Украине были вынуждены отменить.

Сайт ТСН.ua собрал актуальную информацию о новых железнодорожных рейсах, стоимости билетов, популярных направлениях для путешествий, а также маршрутах, которые временно недоступны.

Поезд из Перемышля в Мюнхен, Вену и Будапешт

С 14 декабря 2025 будет курсировать международный ночной поезд EN Carpatia, который соединит пограничный Перемышль (Польша) с рядом крупных городов Европы — Мюнхеном, Веной, Братиславой и Будапештом. Рейс обслуживает польский жд перевозчик PKP Intercity.

Реклама

Для пассажиров из Украины этот маршрут удобен благодаря стыковке с поездами «Укрзалізниці» из Львова и Киева. Время отправления подобрано так, чтобы пассажиры могли без длительных пересадок продолжить путешествие за границу.

Новый рейс позволяет соединить дневную поездку с Украиной и ночной переезд по Европе без необходимости ночевки в Польше. В частности, выехав из Киева или Львова утром, уже на следующее утро можно быть в Вене, Будапеште или Мюнхене.

Маршрут и расписание

EN Carpatia отправится из Перемышля в 17:51 и будет направляться через Жешув, Краков и Катовице. В чешском Богумине часть вагонов направятся в Братиславу и Будапешт. Основной состав поедет через Вену, Линц и Зальцбург в Мюнхен, куда будет прибывать в 10:24 на следующий день. Время в пути в Мюнхен составляет около 16,5 часов.

Реклама

Обратный рейс из Мюнхена будет отправляться в 18:45 и прибывать в Перемышль в 10:10 на следующий день.

Условия проезда и комфорт

Поезд относится к категории EuroNight и предусматривает несколько вариантов размещения пассажиров:

сидячие места ;

спальни купе (couchette);

купе класса «Люкс» с наборами для сна и гигиены, закусками и горячими напитками. Для комфортного отдыха свет в купе выключается с 22:00 до 06:00.

Стоимость билетов

Реклама

Минимальная цена билета — от 57 евро (около 2 750 грн). Для поездов категории EuroNight действует обязательное бронирование мест.

Прямые рейсы из Ужгорода в Братиславу, Будапешт и Вену

Из Ужгорода «Укрзализныця» запустила прямые международные поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это стало возможным благодаря строительству пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом — впервые за время независимости Украины.

Новые маршруты позволяют пассажирам без пересадок добраться до столиц Словакии, Венгрии и Австрии, а также удобно совмещать поездки с внутренними рейсами.

Расписание поездов

Реклама

Ужгород — Братислава (№961/618):

Отправление из Ужгорода — в 08:09, прибытие в Братиславу — в 18:33.

Обратный поезд Братислава — Ужгород (№617/964) отправляется в 11:27, прибывает в Ужгород в 22:35.

Ужгород — Будапешт — Вена (№146):

Отправление из Ужгорода — в 08:09, прибытие в Будапешт — в 14:20, в Вену — в 17:20. Обратный рейс Вена — Будапешт — Ужгород (№143) отправляется из Вены в 10:42, прибывает в Будапешт в 13:19 и в Ужгород — в 22:35.

Билеты и пересадки

Реклама

Приобрести билеты можно через приложение и сайт «Укрзалізниці», а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог. С введением нового графика движения в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в том числе ночными.

Благодаря этому возможен формат путешествия: выезд вечером из Киева, прибытие утром в Ужгород и последующий прямой выезд по европейскому поезду без пересадок.

Новый маршрут Захонь — Берегово — Боржава

Кроме того, курсирует новый поезд №644/647 по маршруту Захонь (Венгрия) — Берегово (Украина) — Боржава (Украина). Он двигается по европути 1435 мм и напрямую соединяет Берегово с Захонью — важным пересадочным узлом на территории Венгрии.

Из Захони пассажиры могут быстро добраться до других городов страны, в частности в Будапешт, благодаря разветвленному железнодорожному сообщению.

Реклама

Билеты доступны в приложении и на сайте «Укрзалізниці», а также на сайте венгерской железной дороги. Время в пути 2,26 часа. Цены на билеты стартуют от 424 грн.

Отмена поезда Ковель — Рахов

«Укрзалізниця» прекратила курсирование поезда сообщением Ковель — Рахов. Этот маршрут был популярен среди пассажиров, ведь позволял жителям Волыни без пересадок добраться до горных курортов Карпат.

Об отмене рейса железнодорожники сообщили в начале ноября, отметив, что решение связано с изменениями в расписании движения из-за ухудшения ситуации в Украине. В УЗ объяснили, что беспересадочные вагоны по направлению Ковель — Рахов курсировали в составе нескольких других поездов, в частности:

Ковель — Ужгород;

Киев — Рахов;

Сумы/Чернигов — Ивано-Франковск — Рахов.

Из-за изменения маршрутов отдельных поездов в связи с ограничениями безопасности движение по раховскому направлению было пересмотрено. В частности, изменили маршруты поездов Сумы — Рахов и Ивано-Франковск — Чернигов, что привело к отмене поезда Киев — Ворохта со 2 ноября.

Реклама

Соответственно перестали курсировать и беспересадочные вагоны Ковель — Ворохта и Ворохта — Чернигов.

Поезда в Донецкую область не курсируют

Из — за безопасности ситуации железнодорожное сообщение с Донецкой областью полностью прекращено. В «Укрзалізниці» отметили, что пассажиры могут добраться только до границы с Харьковской областью — на станции Гусаровка или Барвенково.

Далее передвижение в направлении Донецкой области возможно только автотранспортом.

С железнодорожного вокзала в Краматорске пассажирские поезда пока не отправляются. Речь идет как о поездах дальнего сообщения из Киева, Одессы, Херсона, Львова и Ивано-Франковска, так и о пригородных электричках.