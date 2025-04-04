Новые пошлины от Трампа: как это повлияет на Украину и мир

Трамп ввел новые пошлины / © ТСН.ua

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Мир обсуждает последствия торговой войны, которую Дональд Трамп объявил почти всем другим государствам одновременно. Так называемые «тарифы», то есть торговые пошлины, США ввели 2 апреля против 185 стран и территорий. За некоторыми редкими исключениями. Россия и Беларусь, например, под трамповский каток не попали. Хотя некоторую торговлю с Москвой США все еще ведут. А вот для Украины выставили базовый торговый барьер, как и для большинства стран - 10 процентов пошлины.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Таможенные тарифы от Трампа

Шок - именно такой стала реакция большинства стран мира на развязанную Трампом экономическую войну против всего мира. Войну циклопическую по масштабу и столь же бессмысленную, на взгляд многих экономистов. Вашингтон выставил барьер для товаров из Китая - вместе с пошлиной введенной ранее, он составляет 54 процента. Китай ответил зеркально.

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Крупнейший торговый партнер США - ЕС получил 20% пошлины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это ударом по мировой экономике и пообещала, что Брюссель даст ответ.

"Неопределенность обострится и приведет к росту протекционизма. Пошлины также повредят потребителям по всему миру. Это будет ощутимо сразу. Миллионы граждан столкнутся с повышенными расходами на продукты питания. Лекарства подорожают, как и транспорт. Инфляция возрастет. Мы всегда были готовы к переговорам с США, чтобы устранить остаточные барьеры в трансатлантической торговле. В то же время мы готовы к реагированию. Мы уже завершаем подготовку первого пакета ответных контрмер", - сказала она.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в торговых войнах нет победителей, потому что в конечном счете за все будут платить обычные потребители.

Например, на все иностранные автомобили Трамп решил ввести пошлину в 25%, независимо от страны. Американский авторынок - огромный, второй по размеру после Китая. Автомобиль для американца - буквально предмет первой необходимости, ходить пешком там не принято. Подорожание импортных авто на четверть больно ударит по карману жителей США. Им же Трамп недавно обещал снижение цен. Потому что это повлечет за собой рост цен и на американские марки авто, производство которых давно глобализировано. Конечно, больно будет и многим иностранным автопроизводителям. Скажем, у Volkswagen не лучшим образом идут дела в Европе и Китае. Потеря еще и рынка США, где немецкие бренды очень популярны, грозит концерну крахом.

Борьба Трампа с иностранным автопромом может подтолкнуть вверх цены на авто и в Украине. Автопроизводители будут искать способы покрыть убытки в США за счет продаж в других странах. А затем могут поднять цены. Также впоследствии возрастет стоимость доступных иномарок, которые украинцы покупают с американских аукционов.

Как пошлины от Трампа повлияют на Украину

В целом в отношении Украины США решили применить базовую ставку пошлины - 10%. Украина продает в Штаты в основном чугун и трубы, рассказала Юлия Свириденко, которая возглавляет экономический блок в украинском правительстве. Зато Украина покупает у США в четыре раза больше товаров, чем продает. Поэтому Киев попытается договориться о более выгодных условиях для себя, надеется первый вице-премьер.

Так Украина, конечно же, потерпит беду, если эта трампономика повлечет мировой экономический кризис. Также проблемы в странах-партнерах Украины повредят военной поддержке Украины.

Что будет с ценами в США

Впрочем, первыми удар от трамповских тарифов по своим кошелькам почувствуют сами американцы. Например, США сейчас импортируют много яиц. Цены на них уже и так выросли в разы и стали причиной недовольства. Новые тарифы способны сделать яйца просто недоступными для многих американцев. Так же, как и любимые кроссовки, которые отшивались где-то в Камбодже или Вьетнаме. Трамп пытается убить глобализированную экономику и наработанные производственные цепочки ради идей, ошибочность которых стала очевидной столетие назад, сетуют экономисты.

Своими тарифами Трамп якобы намеревался наказать каких-то обидчиков США. Зато в списке оказались наиболее надежные партнеры Вашингтона. А еще - маленькие страны, которые никакого экономического ущерба США нанести не могли, даже если бы хотели. Молдова, Сербия, Босния, Лаос или Мьянма получили гигантские пошлины просто из-за естественного перекоса в торговом балансе. Они не устанавливали никаких барьеров. А просто не могут себе позволить американские товары из-за низкой покупательной способности. Например, Мадагаскар - крупнейший в мире экспортер лучшего сорта ванили. Почти половину ароматной специи с острова мадагаскарцы продают в США. Но покупать «боинги», „айфоны“ или «теслы» они не могут, уровень жизни не позволяет. Однако у Трампа на это не обращают внимания и устанавливают пошлину в 47%. Альтернатив мадагаскарской ванили немного. Следовательно, тариф просто вытянет деньги из кармана американского покупателя, который будет покупать ванильное мороженое.

Пошлины для пингвинов

Еще один казус – пошлины, введенные для островов Херд и Макдональд. Это антарктические территории, принадлежащие Австралии. Они не заселены, если, конечно, не считать пингвинов. Тарифы для пингвинов породили новую порцию шуток об экономическом гении Трампа. А вот кому сейчас не до шуток, это американским компаниям, чьи акции обвалились на фондовом рынке.

Apple и Amazon потеряли почти десятую долю своей стоимости. Рекордно пала и нефть. За полтора дня стоимость барреля марки Брент упала с 75 до 67 долларов. Это самая низкая цена за три с половиной года. Что значит: участники рынка ожидают рецессию — замедления экономики. В то же время, такие цены могут сделать убыточной добычу нефти в России. И это будет очень чувствительным ударом по российским доходам. Даже несмотря на то, что против Москвы никаких дополнительных тарифов Трамп не ввел.

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