Украинские беженцы в Европе / © ТСН

Реклама

Украинских беженцев в Европе могут ждать новые правила. Европейская комиссия готовит изменения к директиве о временной защите, согласно которым для въезда в страны ЕС и получения статуса временной защиты гражданам Украины придется предоставлять специальный документ, подтверждающий освобождение от мобилизации.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Кроме того, Польша готовит изменения в законодательство о гражданстве, а также изменила правила проживания для украинских беженцев, из-за чего часть переселенцев может потерять бесплатное жилье.

Что известно обо всех нововведениях, рассказывает ТСН.ua.

Реклама

Для получения защиты (UKR) потребуют справку об освобождении от мобилизации

Европейская комиссия завершает подготовку изменений к директиве о временной защите украинцев. Ожидается, что новые правила объявят уже в июле.

Согласно нововведениям, право на временную защиту в странах ЕС будут иметь только те граждане Украины, которые предоставят специальное свидетельство о том, что они не подлежат мобилизации. Документ должны выдавать украинские власти.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик пояснил, что новые ограничения будут касаться не тех украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, а только тех, кто будет обращаться за ним после вступления в силу новых правил.

По его словам, требование будет распространяться как на мужчин, так и на женщин.

Реклама

Хотя директиву планируют принять уже в июле, фактически она начнет действовать только с марта 2027 года после завершения действующего периода временной защиты для украинцев.

По информации польского издания, с просьбой изменить правила временной защиты в ЕС обратилась украинская сторона. Издание утверждает, что страны-члены Евросоюза поддержали подобную инициативу.

Польша изменяет правила получения гражданства

Отдельно Польша работает над масштабными изменениями в законе о гражданстве, которые будут касаться всех иностранцев, в том числе и украинцев.

Проект предполагает несколько ключевых новшеств. В частности, предлагается увеличить необходимый срок проживания в Польше до восьми лет.

Реклама

Также планируется ввести специальный тест на польском языке, который будет проверять не только знание языка, но и истории государства и основ конституционного строя.

Еще одним требованием станет подписание так называемого «заявления о лояльности». По словам Мацея Душчика, этот документ должен дать государству возможность лишать гражданства людей, которые после его получения будут действовать против безопасности или национальных интересов Польши, например, сотрудничать с врагами страны.

В польском правительстве объясняют такие изменения необходимостью убедиться, что граждане, интегрированные в польскую систему ценностей.

Тысячи украинцев могут потерять бесплатное жилье

Кроме того, в Польше уже начали действовать новые правила проживания для украинских беженцев.

Реклама

Теперь большинство переселенцев должны самостоятельно оплачивать аренду жилья или переезжать в частный сектор.

Наибольшее новшество может ударить по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям, которые не могут самостоятельно обеспечивать себя.

Одним из оказавшихся под угрозой выселения стал 74-летний Константин Костецкий, который вместе с женой уехал из Купянска после нескольких месяцев жизни под российской оккупацией, пишет The Telegraph . Супруги проживают в центре для беженцев в польском Гожуве-Велькопольском, однако теперь не знают, где будет жить после смены правил.

Муж рассказал изданию, что их украинских пенсий недостаточно для жизни в Польше, ведь они получают около 800 злотых в месяц, тогда как аренда жилья стоит значительно дороже.

Реклама

Больше всего пострадают пожилые люди и люди с инвалидностью

Руководитель центра для беженцев Лес Гондор заявил, что сейчас в заведении проживают около 70-ти пожилых украинцев и он не готов просто оставить их без жилья.

По его словам, если люди не могут самостоятельно обеспечить себя по возрасту или состоянию здоровья, им необходимо помогать, а не оставлять без поддержки.

Проблемы возникают и у работающих украинцев. Да, многодетная украинка Юлия Ахаркова рассказала, что их семья готова оплачивать аренду, однако найти жилье очень сложно. По ее словам, после того, как владельцы квартир узнают, что потенциальные арендаторы — украинцы, нередко просто отказывают. Дополнительным препятствием становится и то, что семья воспитывает шестерых детей.

Почему Польша ужесточает правила

В Польше объясняют изменения необходимостью сократить расходы на поддержку украинских беженцев. По оценкам, на эти нужды уже было израсходовано около 40 миллиардов злотых.

Реклама

В то же время, эксперты отмечают, что на решение могли повлиять не только экономические факторы. На фоне споров между Варшавой и Киевом по отдельным политическим и экономическим вопросам отношение к украинским беженцам в части польского общества стало менее благосклонным.

Несмотря на это, Польша остается одним из главных союзников Украины, приняв около миллиона украинских переселенцев и продолжая оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Новости партнеров