Новые правила мобилизации 2024 года: кому предоставляется отсрочка от армии (список)

Новые изменения вступят в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации, которым предусмотрены изменения в мобилизационном процессе, в частности, относительно отсрочки в рядах ВСУ.

Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

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В тексте, принятом во втором чтении, распространяемом народными депутатами (по состоянию на 13:30 текст документа на сайте парламента отсутствует — ред.), отсрочка от службы в армии предоставляется:

забронированным.

признанным лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев

женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) младше 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка, больного тяжелыми болезнями;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновителям, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Также читайте Мобилизация: у кого могут изъять авто на нужды ВСУ занятым постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, умершего (погибло), признано пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлено умершим, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико -социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекунам лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

членам семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или если члены семьи первой ступени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

руководителям министерств и их заместителям, руководителям государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народным депутатам Украины, депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьям, судьям Конституционного Суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителю Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителю, дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия;

уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;

председателю и другим членам Счетной палаты;

работникам органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины, дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол, и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел дел Украины;

государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработка программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;

другим военнообязанным или отдельным категориям граждан в предусмотренных законом случаях.

Напомним, мы публиковали, какие основные нормы содержат текст, каких изменений ожидать военнообязанным и какие наказания будут применяться для уклоняющихся. Просмотреть можно ЗДЕСЬ.

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