Новые правила мобилизации-2024: какие изменения ждут мужчин за границей — будет ли депортация

Процедура обновления данных необходима только для военного учета Министерства обороны.
Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины за границу, должны будут обновить свои данные дистанционно во время оформления консульских услуг.
Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.
В комитете по национальной безопасности подчеркнули, что эта процедура необходима только для военного учета Министерства обороны.
"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", — подчеркнула член комитета Верховной Рады. вопросов национальной безопасности, обороны и разведки, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире "Радио Свобода" (проект Свобода.Утро ).
Согласно тексту документа, предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60 дней с момента вступления в силу данного закона с одновременной актуализацией данных. То есть, человек призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные.
Однако, как сообщал ранее народный депутат Алексей Гончаренко, в случае отсутствия военно-учетных документов будут ограничены консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.
Напомним, ТСН.ua публиковал, какие основные нормы содержит текст о мобилизации, каких изменений ожидать военнообязанным и какие наказания будут применяться для уклоняющихся. Просмотреть можно ЗДЕСЬ.
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