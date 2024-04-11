Новые правила мобилизации-2024: какие изменения ждут мужчин за границей — будет ли депортация

Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины за границу, должны будут обновить свои данные дистанционно во время оформления консульских услуг.

Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

В комитете по национальной безопасности подчеркнули, что эта процедура необходима только для военного учета Министерства обороны.

"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", — подчеркнула член комитета Верховной Рады. вопросов национальной безопасности, обороны и разведки, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире "Радио Свобода" (проект Свобода.Утро ).

Согласно тексту документа, предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60 дней с момента вступления в силу данного закона с одновременной актуализацией данных. То есть, человек призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные.

Однако, как сообщал ранее народный депутат Алексей Гончаренко, в случае отсутствия военно-учетных документов будут ограничены консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.

Напомним, ТСН.ua публиковал, какие основные нормы содержит текст о мобилизации, каких изменений ожидать военнообязанным и какие наказания будут применяться для уклоняющихся. Просмотреть можно ЗДЕСЬ.

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