Новые правила мобилизации: что такое электронный кабинет военнообязанного и как он работает

Узнайте, что известно о ТЦК в смартфоне.

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. Он, в частности, предусматривает, что военнообязанные мужчины в течение 60 дней с момента введения закона в действие должны обновить данные в ТЦК, ЦНАПе или в электронном кабинете военнообязанного. Этот кабинет Минобороны тоже запустит 18 мая.

Больше о нем – в материале ТСН.ua.

Что такое электронный кабинет военнообязанного

Закон о введении военного электронного кабинета вступил в силу 4 апреля. Верховная Рада приняла его еще в начале 2024 года.

Прежде всего, закон предоставляет ТЦК доступ в государственные реестры для получения информации обо всех гражданах в возрасте от 18 до 60 лет. Эти данные вносятся в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов под названием Оберег.

Ранее военкоматы вели учет в бумажном формате, часто хаотично и имея только ту устаревшую информацию, предоставленную гражданами во время первого посещения этого учреждения.

Теперь в электронном реестре должна появиться актуальная информация о месте проживания и работе военнообязанного, его номере телефона и электронной почте, результатах военно-медицинских осмотров, а также данные о родителях и детях.

Кроме того, в реестре будет информация о водительских правах, судимости, выездах за границу, владении иностранными языками и наличии разрешения на оружие.

По закону электронный кабинет — это защищенный обособленный вебсервис, с помощью которого призывнику, военнообязанному резервисту, прошедшему электронную идентификацию, предоставляют доступ к информации о его персональных и служебных данных, а также к определенным услугам.

Что известно о реестре военнообязанных "Оберег"

В конце декабря сообщалось, что работа над реестром военнообязанных Оберег уже закончилась.

В базе данных реестра содержатся персональные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. Оберег наполняется данными из различных государственных реестров, а также информацией, собранной работниками ТЦК и СП.

В режиме автоматического обмена с других электронных реестров в "Оберіг" попадает такая персональная информация: ФИО, местожительство, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, состояние здоровье, судимость и т.д.

Также он содержит служебные данные, среди которых: о прохождении службы, участии в боевых действиях, воинском звании, военной специальности, степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья и прочее.

Доступ к реестру имеют Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки как распорядители, ТЦК и СП как органы ведения реестра.

Какие именно данные из Оберега будут в электронном кабинете

"Оберег" берет данные из шести реестров:

Государственная налоговая служба.

Минюста.

Государственная регистрация актов гражданского состояния.

Государственная судебная администрация.

Государственная пограничная служба.

Министерство образования и науки.

Соответственно, из Оберега в электронный кабинет подтянутся определенные данные из перечисленных реестров:

ФИО, дата рождения, пол;

паспортные данные; налоговый номер;

место жительства;

семейное положение, сведения о членах семьи;

сведения об образовании, специализации;

состояние здоровья;

место работы;

сведения о судимости, уголовной ответственности.

Как будет работать электронный кабинет

Чтобы пользоваться е-кабинетом, военнообязанный должен:

загрузить мобильное приложение (в App Store или в Google Play Market);

авторизоваться;

заполнить необходимые "поля" — то есть, обновить те же данные — номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Авторизация в е-кабинете будет проходить через BankID.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко говорит, что приложение будет "простым и нативным": "Мы считаем, количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70-80%".

Обязательно ли устанавливать себе это приложение

Нет. Когда разрабатывали законопроект о мобилизации, была идея, что электронный кабинет будет обязателен для всех граждан призывного возраста и ТЦК смогут через него вызвать людей в военкоматы. Но при рассмотрении законопроекта депутаты отклонили эту норму.

Так что повесток там не будет, а регистрация е-кабинета добровольна.

Можно ли будет воспользоваться е-кабинетом за границей

Да. "Каждый мужчина призывного возраста, временно пребывающий за границей, сможет уточнить учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет", — пояснили в Министерстве иностранных дел.

После обновления данных, в частности, возобновится возможность пользоваться консульскими услугами, которые с 23 апреля перестали предоставлять украинцам призывный возраст.

Очереди в ТЦК удастся разгрузить, но есть неприятный нюанс

Очереди в ТЦК удастся частично разгрузить после введения электронного кабинета. Однако возможность дистанционно обновлять данные не позволит избежать посещения военкомата. Об этом сообщил сегодня на брифинге в парламенте секретарь оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Роман Костенко.

По его словам, очереди в ТЦК возникли потому, что туда массово пришли люди, у которых есть броня или какие-то проблемы со здоровьем, и они уверены, что "практически не будут призваны".

"Мы думаем, что, возможно, частично это [очереди в ТЦК] разгрузит электронный кабинет, который позволит людям регистрироваться дистанционно... Но после этого все равно людям придется идти в военкомат", — сообщил нардеп "неприятную" новость для военнообязанных .

Напомним, Верховная Рада рассматривает два варианта экономического бронирования.

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