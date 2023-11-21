Новые правила мобилизации в Украине: что хотят изменить и для кого отменят отсрочку

Правила мобилизации в Украине снова хотят изменить. В Раде уже готовят соответствующий законопроект. Им хотят внести изменения в мобилизацию, чтобы часть украинцев, которые раньше не подлежали военной службе, тоже могли получить повестки.

Кого это касается, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новые правила мобилизации

В Верховной Раде Украины хотят изменить закон о мобилизации и военной службе. Если закон примут, то отсрочку для студентов, получающих второе или более высшее образование, отменят, также хотят призывать некоторых лиц, отбывших наказание за преступления, есть изменения и для тех, кто, например, оформил уход за близким человеком. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардепка Марианна Безугла. А теперь расскажем поподробнее, что это значит.

Что будет со студентами и кому еще отменяют отсрочку?

Кроме того, в случае принятия документа, уклониться от службы не смогут те, кто решил вместо армии получить второе, третье и более высшее или высшее образование, сокращается и круг тех, кто имел отсрочку в связи с уходом за лицом с инвалидностью.

Согласно предложению, такая отсрочка будет иметь только ближайшие родственники, то есть, члены семьи первой степени родства. По словам Марьяны Безуглой это делается для того, чтобы избавить людей от возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, которые в нем нуждаются.

“На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица занятые постоянным уходом за родителями жены (супруга), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями. Военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку. Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен к членам семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), из которых усыновлены)”.

Кто может идти по желанию, а кому дают отсрочку?

Также планируется предоставить право прохождения военной службы лицам с инвалидностью третьей группы, но пойти в армию они могут только по собственному желанию. В то же время отсрочку от призыва предоставят педагогическим работникам учреждений профессионального образования. Появятся и новые основания для увольнения.

“По собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства; в связи с освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола; в связи с наличием инвалидности I или II группы; в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Что нового?

Но в то же время предлагается расширить список лиц, которых могут взять на военный учет. Речь идет о лицах, которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах, на войну будут брать тех, кому по окончании заведений высшего образования присвоены воинские звания офицера или получившие звание во время прохождения обучения офицеров запаса.

Напомним, что сегодня на военный учет военнообязанных берутся: уволенные с военной службы в запас, уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, налогов и таможенников, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины, сняты с военного учета Вооруженных сил Украины, СБУ и Службы внешней разведки Украины.

Также планируется отменить запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора.

Между тем людей интересует другой вопрос: когда, наконец, будут установлены сроки службы? Этим соцсети Марьяне Безуглой засыпали. Вот что ответила нардепка:

“Думаем над решением, но военное руководство пока против, так что, возможно, придется принять политическое и установить через закон. Ситуация непростая, война продолжается. Военные говорят, что никого нельзя демобилизовывать. Взвешиваем варианты и риски”.

На вопрос о том, на какое время призывают в ВСУ во время военного положения, Безугла ответила: "До завершения военного положения".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ ПРАВИЛА МОБИЛИЗАЦИИ?! Что хотят изменить и отменить отсрочку?

Читайте также: