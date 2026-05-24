Новые правила мобилизации с 1 июня: что следует знать военнообязанным

Мобилизация в Украине

Несмотря на многочисленные обсуждения, с 1 июня существенные изменения в правилах мобилизации в Украине не предусмотрены. Как и раньше, мобилизация будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, состоящих на военном учете и не имеющих законных оснований для отсрочки.

ТСН.ua рассказывает, что изменится для военнообязанных с начала лета и какие нововведения готовят в Минобороны.

Изменятся ли правила мобилизации от 1 июня

По состоянию на начало лета новые решения по изменению правил мобилизации не принимались. То есть общие условия остаются неизменными: мобилизация и дальше будет распространяться на военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, стоящих на военном учете и не имеющих отсрочки.

В то же время в Министерстве обороны анонсируют обновление сервиса «Резерв+». Представить новые функции приложения обещают уже в начале июня.

Что известно об обновлении «Резерв+»

Пока в ведомстве не раскрывают деталей новых возможностей приложения. Известно лишь, что первые новости должны появиться уже в течение первой недели лета.

Об этом представители Минобороны сообщили на конференции DOU DAY 2026.

Как измениться подход к мобилизации

Параллельно в Минобороны работают над изменением самого подхода к мобилизации. Если раньше основным принципом было массовое оповещение, то теперь планируется больше учитывать профессию, образование и практические навыки человека.

Речь идет о том, чтобы, прежде всего, привлекать специалистов, которые нужны войску именно сейчас. В частности, медиков, водителей, связистов, ИТ-специалистов и других профильных работников.

В таком случае военнообязанные могут получать предложения службы, более соответствующие их опыту работы или специальности.

В Минобороны ожидают, что такой подход будет более эффективным, если военнообязанные будут регулярно обновлять свои данные в «Резерв+», а информация в государственных реестрах будет оставаться актуальной.

