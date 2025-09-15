Новые правила мобилизации в Украине: кто скоро потеряет отсрочку

Отсрочка от мобилизации в Украине / © ТСН

В Украине планируют изменить правила мобилизации. Отсрочку могут потерять некоторые студенты. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал к принятию законопроект №13634, который призван предотвратить использование обучения как основания для избежания мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации сейчас и что может измениться в 2025 году — подробно рассказывает в этом материале ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют следующие категории граждан:

лица с инвалидностью;

непригодны к службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

одинокие родители;

опекуны и попечители;

лица, чьи близкие родственники погибли при защите Родины;

освобожденные из плена;

лица, получающие высшее образование по дневной или дуальной форме;

отдельные категории работников критически важных предприятий, государственных служащих, судей, научных работников и педагогов.

Отсрочка от мобилизации для студентов, преподавателей и учителей

Призову на военную службу во время мобилизации на период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученный в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании»;

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих степень; педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.

Кто может потерять отсрочку от мобилизации

Законопроект №13634 предусматривает изменения для студентов профтехобразования и высшего образования в вопросах получения права на отсрочку.

Так, соискатели профтехобразования смогут получить отсрочку при соблюдении трех условий, а именно:

начали обучение не позднее достижения 25 лет;

обучаются по дневной или дуальной форме получения образования;

впервые учатся с соблюдением уровней последовательности получения образования.

Что касается студентов высших учебных заведений, то главными критериями для получения отсрочки являются не только соблюдение последовательности уровней получения образования и дуальная или очная форма получения образования, но и вводится такой новый критерий как соблюдение границ расчетного срока выполнения образовательной программы.

«Это значит, что студент должен сдать все экзамены, зачеты, защитить дипломную работу и т.п. в сроки, которые официально определены учебным заведением для этой образовательной программы, без перерывов — продолжение, перенос и т.д.», — рассказала в комментарии сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Следовательно, академические отпуска, отчисления и далее обновления не будут учитываться и включаться в пределы расчетного срока. В таком случае студент теряет свое право на отсрочку.

Например, если студент начал обучение на бакалавриате в сентябре 2023 года, то ориентировочный срок завершения программы приходится на июнь 2027-го. Но в случае перевода на «пятилетний план» из-за академотпуска, пересдачу или отчисление с последующим возобновлением, после июня 2027 года он выходит за пределы установленного срока и теряет право на отсрочку.

«На аспирантов, докторантов, врачей и интернов «возрастной фильтр» не распространяется, для них сохраняется лишь один критерий — соблюдение последовательности получения образования», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Как получить отсрочку от мобилизации и когда за ней идти

Право на отсрочку от призыва на военную службу можно реализовать в любой момент, ведь законодательство не устанавливает жесткие сроки для подачи заявления в ТЦК и СП.

По словам Марины Бекало, главное — обратиться с заявлением еще до начала прохождения военной службы. То есть сделать это нужно для отправки в сборный пункт или зачисления в списки личного состава воинской части, когда человек уже получает статус военнослужащего.

Если военнообязанный получил повестку для прохождения ВЛК или уточнения данных, адвокат советует сразу подавать заявление на отсрочку. Ее форма утверждена постановлением Кабинета Министров Украины №560. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Комиссия при ТЦК и СП рассматривает поданное заявление в течение семи дней и принимает решение предоставить отсрочку или отказать.

«При необходимости комиссия направляет запросы в соответствующие учреждения и организации для подтверждения обстоятельств, которые дают право на отсрочку. В таком случае комиссия принимает решение на следующий день после получения ответов на запросы. В зависимости от принятого решения комиссия выдает справку о предоставлении отсрочки или обоснованный письменный отказ, который может быть обжалован в судебном порядке. На время принятия решения комиссией ТЦК и СП военнообязанный не направляется на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и соответственно не может быть призван на военную службу», — пояснила адвокат.

Мужчины, забронированные за предприятиями или организациями, после получения работодателем выписки из приказа о бронировании должны стать на специальный учет в ТЦК и СП. Только после этого они официально освобождаются от призыва.