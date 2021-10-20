Новые правила пассажирских перевозок в Украине: как путешествовать поездом и автобусом с 21 октября

Контролировать наличие документов будут водители в автобусах и проводники в поездах.

Уже завтра, 21 октября, в Украине вступают в силу новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Теперь кроме билета пассажиру нужно иметь COVID-сертификат, или ПЦР-тест, или справку о антителах. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины.

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ТСН.ua собрал все новые правила пассажирских перевозок, которые уже в четверг начнут действовать на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте междугородного и межобластного сообщения.

Какие документы нужны в зависимости от зоны карантина

Так, для передвижения в пределах регионов с "желтым" уровнем эпидопасности необходимо или документ о получении по крайней мере одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-тест, или экспресс-тест на COVID-19, который действует 72 часа.

В случае следования в регион с "красным" уровнем эпидопасности необходим один из документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации

Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует 72 часа.

Как путешествовать "Укрзализныцей" с 21 октября

По новым правилам, для путешествия "Укрзализныцей" между областями пассажиры должны иметь или COVID-сертификат или ПЦР или експрестест, сделанный за 72 часа.

Так, проводники поездов перед посадкой будут проверять: билет, паспорт и соответствующий "ковидний" документ. COVID-сертификат можно будет показать в "Дие" и в бумажном формате. В поездах "Интерсити" проверка также будет осуществляться при посадке.

В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Ограничения не распространяются на детей. Также проверок не будет в пригородных поездах.

Кого новые правила не коснутся

Новые ограничения на перевозку пассажиров между городами и регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних. Для детей старше 12 лет будет действовать и в дальнейшем обязательное соблюдение масочного режима.

Не распространяется ограничение также и на общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.

Как невакцинированным украинцам поехать в другой город

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в случаях, когда поездка невакцинированного гражданина в другой город за пределами области является крайне необходимой, единственный вариант — иметь отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.

Будут ли высаживать пассажиров без COVID-сертификата

Как рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева, полицейские имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей "ковидных" документов. Впрочем, во время рейдов копы не будут высаживать пассажиров без масок и, например, COVID-сертификатов. Протоколы будут составляться на перевозчиков.

"Высаживать из транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", — добавила Рева.

Касательно поездов, то руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский на брифинге также отметил, что стюарды и проводники на самом деле не имеют полномочий высаживать кого-то из состава. Нужно, чтобы проводники полиции приобщались к проверкам и это контролировали.

Где и как вакцинироваться

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости Украины: с 21 октября по всей стране будут действовать новые правила пассажирских перевозок

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