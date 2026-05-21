Новые правила приема у семейного врача: как попасть на прием и получить направление

В Украине усиливается надзор за тем, как семейные врачи пользуются медицинскими информационными системами. Отныне они не имеют права передавать данные для входа в систему своим медсестрам или коммуницировать с пациентами без официальной предварительной записи. В профильном ведомстве это объясняют усилением защиты личных данных и кибербезопасностью.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Новые правила приема у семейного врача: что говорят медики

Семейный врач Татьяна признает, что медицинское сообщество немного паникует. С сегодняшнего дня она лично стоит на страже кибербезопасности через свой персональный аккаунт в МИС. Передавать пароли, оставлять систему открытой или позволять медсестре вносить данные — отныне под строгим запретом. Хотя буквально вчера они работали в привычной связке: врач осматривает пациента, а медсестра параллельно «кликает» в компьютере, оформляя бумаги.

Татьяна Криворучек, врач общей практики, семейный врач: «Нагрузка увеличивается. Раньше медсестричка могла выписать направление, выписать рецепт… Я могла осматривать следующего пациента. Сейчас, пока я не выполню все необходимые процедуры с одним пациентом, я не могу переходить к другому».

Это автоматически увеличивает время приема и растягивает очередь под кабинетом. Ранее медсестры брали на себя всю техническую рутину, но в НСЗУ отмечают: такая практика была незаконной.

Наталья Гусак, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): «Там нет технической рутинной работы в информационных системах. Каждый шаг в системе связан с полномочиями именно семейного врача, и соответственно работать в системе может только семейный врач. Потому что он лично несет ответственность за все действия в электронной информационной системе».

Квест с записью: е-направления по телефону больше не будет

Каждый контакт врача с пациентом теперь должен быть строго зафиксирован в системе через официальный талон.

Ирина Маркевич, корреспондент ТСН: «С сегодняшнего дня невозможна ситуация, когда вы звоните по телефону своему семейному врачу и просите электронное направление к узкому специалисту, чтобы вам передали дистанционно. Теперь обязательно надо официально записаться на прием в электронной системе и только тогда начинать коммуникацию с семейным врачом».

Само общение или консультация могут оставаться дистанционными (по телефону или через мессенджеры) — в этом проблемы нет, объясняют руководители амбулаторий. Но ключевое условие — под это общение у врача в системе должна быть открыта официальная электронная запись на этот день.

Перекосы системы и дефицит узких специалистов

Еще сложнее ситуация на вторичном звене — у кардиологов, неврологов или травматологов, которых катастрофически не хватает.

Валентина пыталась попасть к травматологу: «От записи до визита к травматологу это сколько времени пройдет? Месяц. До того что я хочу врача — у него всегда много народу».

В НСЗУ отмечают: пациент не может приходить к терапевту и безапелляционно требовать направления к узкому специалисту. Это решение принимает исключительно семейный врач после анамнеза. Если оснований мало — он должен лечить пациента сам. Для этого реформа и создавалась.

Ирина Волошина, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Запорожского государственного университета: «Во всем мире цивилизованном система так и построена, что 8 из 10 проблем должны решить на первичном звене. А у нас действительно наблюдается перекос: когда голова заболела — мне к неврологу. Причем здесь невролог? Семейный врач может с этим абсолютно справиться».

Председатель НСЗУ добавляет, что сейчас ведется жесткий мониторинг того, как врачи используют специализированное звено как «дополнительный буфер» или подстраховку для проверки собственных диагнозов, и эту ситуацию планируют исправлять.

Табу на бесплатные КТ и МРТ: государство считает деньги

Наиболее дискуссионным нововведением стало то, что семейным врачам постепенно сузили или вообще перекрыли возможность напрямую направить пациента на дорогостоящую диагностику:

Компьютерную томографию (КТ);

Магнитно-резонансную томографию (МРТ);

Коронарографию;

Биопсию и спирометрию.

В НСЗУ считают, что выписывать такие направления имеют право только узкие профильные специалисты на вторичном звене. Однако ученые уверены, что это только усложняет и затягивает процесс выявления тяжелых болезней.

Профессор Ирина Волошина: «Здесь также есть определенные перекосы, мы пытаемся адвокатировать, чтобы нам хотя бы это частично разрешили, потому что усложняется диагностика рака легких. Даже спирометрию мы не можем направить, пока не дойдешь до пульмонолога. Нам это тоже не нравится, но государство считает деньги».

С 20 мая любое действие в электронной системе здравоохранения железобетонно привязано к конкретной цифровой подписи медика. Государство получило полный контроль над каждым шагом семейного врача, однако пациентам придется привыкать к новым реалиям — более длительным приемам, обязательным визитам и строгой отчетности за каждое бесплатное направление.

