Новые правила регистрации недвижимости в Украине: кому нужно срочно переоформить жилье

Регистрация недвижимости в Украине / © ТСН

Реклама

Министерство юстиции Украины опубликовало сообщение о том, что в Украине действуют новые правила регистрации недвижимости, которое вызвало панику в социальных сетях.

Совет Минюста перевести бумажные документы в электронный вид восприняли как требование обязательно перерегистрировать право собственности на недвижимость.

ТСН.ua объясняет, действительно ли нужно срочно пройти перерегистрацию жилья, кому и как это сделать.

Реклама

Новые правила регистрации недвижимости с 13 октября: что известно

Так, в Минюсте сообщили, что с 1 января 2013 года в Украине введена новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

«Реестр прав собственности на недвижимое имущество стал архивной составной частью вновь реестра, а все зарегистрированные вещные права на недвижимое имущество, в том числе права собственности, на уровне закона признаны действительными», — сообщили в Минюсте.

До 2013 года в Украине регистрацией прав собственности занимались бюро технической инвентаризации (БТИ). Вся информация хранилась на бумажных носителях, что создавало риски ее потери — например, из-за пожара или повреждения архивов и т.п.

Чтобы сделать систему более прозрачной и надежной, с 1 января 2013 года начал работать Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Он объединил все архивы БТИ и перевел данные в цифровой формат.

Реклама

«Так как в 2013 году, так и в 2025 году владельцу, право собственности на недвижимое имущество которого зарегистрировано до 2013 года, не нужно предпринимать никаких действий для признания государством его права собственности. В то же время владелец такого недвижимого имущества по собственному желанию может обратиться за государственной регистрацией своего права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество», — отметили в Минюсте.

Нужно ли перерегистрировать имущество, оформленное до 2013 года

Нет, обязанности перерегистрации нет. После паники в соцсетях в Минюсте опубликовали разъяснение, что все права собственности, зарегистрированные до 2013 года, остаются в силе.

Закон признает их автоматически, поэтому владельцам не нужно повторно подтверждать или переоформлять право на имущество.

Однако в некоторых случаях запись в ДРРП необходима:

Реклама

при продаже или дарении недвижимости — в таком случае нотариус внесет данные в реестр автоматически

для получения компенсации по программе «єВідновлення» — без внесения информации в реестр подать заявку через «Дія» невозможно

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис на своей странице в Фейсбуке отметил, что для украинцев ничего не меняется с 13 октября:

«Сегодня множество телеграмм-каналов вышло с новостью, что с 13 октября начинают действовать новые правила регистрации недвижимости, ссылаясь на новость Минюста. Обращаюсь к админам телеграмм-каналов: ничего не меняется с 13 октября».

Он подчеркнул, что права на недвижимость украинцев зарегистрированы до 1 января 2013 года действительны и не требуют дополнительного подтверждения по закону.

«Никаких новых правил регистрации с 13 октября не должно быть и не будет. Держимся и не ведемся на фейки», — отметил нардеп.

Реклама

Как внести данные о недвижимости в Государственный реестр

Владельцы объектов, зарегистрированных через БТИ, могут бесплатно обновить информацию о своем имуществе в ДРРП. Для этого требуется любой документ, подтверждающий право собственности:

свидетельство о праве собственности

договор купли-продажи

свидетельство о наследстве

Если документы утрачены, данные можно подтвердить по архивам БТИ.

Подать заявление можно:

в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в регионе, где находится имущество

к нотариусу.

Для владельцев недвижимости в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях действуют упрощенные правила — они могут обращаться в любой ЦНАП или нотариус на территории Украины.

Реклама

Онлайн-регистрация через «Дія»

Обновить данные о недвижимости можно и онлайн через портал «Дія» (кроме города Киев, Луганской и Донецкой областей). Подача заявления занимает около 10 минут, регистрация может занять до пяти рабочих дней.

Следует отметить, что при создании электронного заявления бумажная выдержка не выдается. Однако документ в электронной форме имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Его можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.

Следовательно, владельцам недвижимости, зарегистрированной до 2013 года, не нужно перерегистрировать свои права. Но чтобы иметь возможность проводить сделки или участвовать в государственных программах, следует обновить данные в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это можно сделать бесплатно и даже онлайн.

Ранее мы говорили, что в Украине растет спрос на жилье. Читайте сколько стоит купить квартиру в Киеве, Днепре и Ужгороде и где сейчас настоящий строительный бум.