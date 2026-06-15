Новые правила в больницах: что хотят изменить и как будут наказывать нарушителей

В Украине попытаются бороться с незаконными поборами в больницах / © ТСН

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В Украине решили попытаться бороться с поборами в больницах — в парламенте на днях зарегистрировали законопроект № 15298, инициаторы которого предлагают наказывать заключением до 6 лет тех, кто будет незаконно требовать от пациентов заплатить определенные взносы в качестве благотворительных платежей или пожертвований.

На данный момент этот законопроект уже предоставлен для ознакомления парламентариям.

Один из его инициаторов, нардеп Андрей Клочко, о причинах появления законопроекта сообщил в комментарии для ТСН.ua следующее: «Я поддержал этот законопроект, поскольку проблема незаконных поборов в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, к сожалению, действительно имеет место. Конечно, не везде, но это не редкие случаи. Поэтому можно говорить о системной проблеме, и многие знают об этом из собственного опыта или опыта своих родных».

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К этому он добавил: «Нередко человек приходит в медицинское учреждение, иногда даже официально оплачивает некоторые услуги, а затем слышит, что нужно дополнительно купить лекарства, анестезию или перевязочные материалы. Такие ситуации случались и с моими родными, и с друзьями. Но когда начинаешь разбираться, оказывается, что эти препараты или материалы имеются в наличии и покрываются государством. Так что если медицинская услуга гарантирована государством, почему пациент должен платить за нее второй раз?»

Резюмируя, он добавил: «Особенно цинично, когда такие требования предъявляют человеку в состоянии стресса — когда он переживает за свое здоровье или здоровье близких и готов отдать последнее, чтобы получить необходимое лечение. Поэтому этот законопроект важен не только как изменение в Уголовном кодексе, как наказание. Сам факт его регистрации и общественного обсуждения уже сигнал: право пациента на безвозмездную медицинскую помощь должно быть реальным, а не декларативным. И каждый, кто пытается взять с человека средства за то, что государство уже гарантирует и оплачивает, должен понимать необратимость ответственности за такие действия».

Плата за услуги в больницах: что говорит эксперт

В свою очередь, аналитик, который специализируется в частности и в вопросах медицинской структуры, ведущий специалист общественной организации «Экспертно-аналитический центр «Медицинский конструктор» Владислав Смирнов в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что попытки бороться с незаконными благотворительными взносами могут иметь другую сторону.

«Учитывая, что бюджет на медицину если и растет незначительно, то все равно не удовлетворяет потребностей. С каждым годом по факту бюджет на медицину уменьшается, больницам меньше достается денег. Их, денег, нужно как минимум в три раза больше на существующую сеть учреждений», — объясняет Владислав Смирнов.

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Он приводит пример, когда в больнице пациенту делают операцию, но выделенных государством денег на это не хватает — на расходные материалы, эксплуатацию медоборудования и прочее.

«Понятно, что немного деньгами помогают органы местного самоуправления, но, условно говоря, на медицинскую начинку, на диагностику, выделяемых государством денег — их не хватает. Это означает, что больницы постоянно находятся в состоянии недофинансирования, поэтому ищут другие источники поступления средств, создают больничные кассы», — говорит эксперт.

При этом отмечает, что из-за такой политики расходы перекладываются часто на кошельки пациентов.

И высказывает такое собственное мнение о том, почему этот законопроект мог появиться сейчас: «Для того чтобы сейчас «погасить» недовольство пациентов, было решено сделать «нагоняй» посредством усиления ответственности за вымогание незаконных взносов. Чтобы больницы стали более „послушными“, чтобы меньше выступали против занижающегося финансирования, увеличиваются требования к врачам. Вместо того чтобы дофинансировать отрасль, идут самым простым путем — через силовую вертикаль хотят показать эффективность государственной машины».

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В то же время в МОЗ Украины называют совсем другие причины появления соответствующего законопроекта, который был иницирован не этим ведомством.

Резюмируя, Смирнов отмечает, что в случае принятия законопроекта возникнет довольно тонкая граница между тем, заставили ли пациента вносить благотворительный взнос, или он сам изъявил желание помочь больнице. Последнее обстоятельство не является правонарушением с точки зрения закона.

По его словам, если государство просто запретит врачам просить деньги, но не профинансирует услугу полностью, это будет не реформа, а перекладывание вины.

«Пациента нужно защитить от принуждения, но врача нельзя делать крайним из-за дефицита, который создала сама медицинская система», — высказывает свое мнение Владислав Смирнов.

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Плата за лечение: в МОЗ разъяснили детали

Свою позицию касательно появления такого законопроекта высказали и в министерстве охраны здоровья Украины. Детали в комментарии для ТСН.ua сообщил заместитель главы ведомства Евгений Гончар.

«Хотя МОЗ Украины не является субъектом законодательной инициативы, следует заметить, что на самом деле мы, министерство, в свое были приглашены на обсуждение таких инициатив. Они проводились на базе профильного комитета Верховной Рады при участии в том числе правоохранительных органов. В том числе и национальной полиции», — сообщил нам Евгений Гончар.

«Во время этих обсуждений представители национальной полиции предоставили определенную информацию касательно тех нарушений, которые они фиксируют. Эти нарушения в том числе касались вымогательства средств за операции по установке искусственного кристалика, за операции по эндопротезированию. Речь идет не о какой-либо именно добровольности, не о добровольных взносах, а именно о вымогательстве. Одним из нареканий органов полиции было то, что существующая редакция статьи 184 уголовного кодекса не позволяет по факту проводить эффективное расследование этих дел. Поэтому было предложено создать законопроект, который ставит целью усилить ответственность. Это, в свою очередь, даст полиции возможность расследовать такие дела с соответствующими методами документирования преступлений. То есть процесс будет эффективнее. Они наработали редакцию, она является для нас понятной и она дествительно уточняет вопрос незаконного вымогательства. Мне кажется, что санкции статьи являются логичными», — отмечает заместитель министра.

При этом Евгений Гончар добавляет: «Хочу обратить внимание на несколько моментов. Практика незаконных требований про оплату — она не является вездесущей в системе охраны здоровья. На самом деле, по экспертным оценкам она (практика) составляет незначительный процент среди врачей. Но существование такого, хоть и небольшого, количества в целом существенно подрывает доверие ко всей системе охраны здоровья и к другим врачам, которые работают честно. Поэтому законодательная инициатива ставит целью профилактику и наказание того незначительного процента, который нарушает законодательство. Это важная теза. Я видел комментарии в соцсетях. Как врач я негативно отнесся к этому. Я не считаю, что все врачи или большинство занимаются вымогательством».

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Кроме этого, по словам Гончара, есть другой момент, на котором он считает необходимым акцентировать внимание.

«Вымогательство приводит к тому, что часть людей отказываются от лечения. Например, обращается пациент, которому нужно сделать эндопротезирование, а ему говорят, что необходимо заплатить 100-200 тысяч гривен. А заменить кристалик, например, 30 тысяч гривен. Для пожилого человека это несколько пенсий, чтобы вернуть себе возможность видеть. Вы понимаете, какое количество людей сейчас находятся в сложном финансовом положении? Люди или отказываются, или переносят лечение. Я убежден, что эта редакция законопроекта ставит целью профилактировать такие кричащие случаи. Которые, к сожалению, мы видим», — говорит заместитель министра.

Кроме того, непосредственно касательно так называемых благотворительных взносов, он высказался так: «Если кто-то у кого-то требует благотворительные взносы — это оксюморон. Второе: сейчас есть достаточно либеральное законодательство касательно возможности предоставления платных услуг. Есть соответствующее постановление Кабінета Министров Украины № 781 от 5 июля 2024 года , которое предусматриет возможность, например, оплатить услугу за улучшенное пребывание в медучреждении, за улучшенное питание, за услуги, которые вне программы медицинских гарантий. Есть медучреждения, которые активно пользуются этим постановлением, они легализовали такие доходы и количество таких учреждений увеличивается. Например, если пациент хочет, чтобы операцию делал конкретный хирург, но у врача другой график, то это можно оплатить. Мы видим, что некоторые больницы это внедряют. Но есть другие учреждения охраны здоровья, которые не считают целесообразным это внедрять, а считают целесообразной плату наличными. То есть если предоставление услуги платное, если пациент внес средства на счет учреждения, то это легальные средства, и на эту ситуацию не распространяется действие 184 статьи УКУ в той редакции, которая предлагается».

Резюмируя, он говорит, что если совершается вымогательство внести средства, тем более — не на счет учреждения, а на счет какой-либо аффилированной организации — это все не является законным. Поэтому и толеровать это недопустимо.

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