Новые правила въезда в ЕС: что на самом деле происходит на украинско-польской границе

Пункт пропуска

Новые правила въезда в Евросоюз стартовали накануне. Отныне при пересечении границы не будут ставить штампы в паспорта, а вместо этого будут сканировать лицо и отпечатки пальцев. Это касается граждан стран, которые не являются членами ЕС. Впрочем новации вводят постепенно.

Об этом из пункта пропуска «Шегини» рассказала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

«Я сейчас на пункте пропуска „Шегини“ — это пока единственный из семи пунктов на украинско-польской границе, где на въезде в ЕС уже заработала новая цифровая система контроля. Перед самым пунктом очередей нет, однако после прохождения украинского контроля — движение замедляется. Путешественники говорят, что из-за сканирования лица и отпечатков пальцев пересечение занимает больше времени», — отмечает корреспондент ТСН.

Путешественники говорят, что новые правила замедляют пересечение границы.

«С телефона они фоткают, но преимущественно рамка. Все выходят, идут к окошку и отпечатки пальцев. Немножко замедляет, если есть очередь, то замедляет», — говорит Андрей Войциховский.

Главные нововведения заключаются в цифровизации данных путешественников. Это касается тех, кто не является гражданином Евросоюза и пересекает границу по биометрическому паспорту. В то же время процедура не распространяется на владельцев виз, на тех, кто имеет статус временной защиты в одной из стран ЕС. А также на владельцев так называемых карт МРГ — то есть местного пограничного движения для тех, кто живет в 30-километровой зоне на границе.

В «Шегинях» цифровая система работала в тестовом режиме около месяца, а со вчерашнего дня ее ввели уже официально. Также ее уже ввели на железнодорожном пункте «Перемышль-Мостиска».

«Кстати, поезд из Перемышля в Киев сегодня прибыл с задержкой на полтора часа — и как рассказывает мой коллега, который им ехал, сам процесс сканирования занимает 1-2 минуты. Задержка из-за небольшого количества пограничников, которые обрабатывают данные каждого пассажира», — отмечает Маричка Кужик.

Биометрическую систему будут внедрять постепенно в течение шести месяцев. Поэтому пока на других пунктах пропуска пока изменений нет.

Когда система полностью заработает, сканирование лица, отпечатков пальцев и паспортов будут проводить при пересечении внешней границы всех 29-ти европейских стран. Цель новаций — свести к минимуму риски подделки документов, нелегального пересечения или даже шпионажа.

