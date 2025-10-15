Новые правила въезда в ЕС уже заработали: что нужно знать украинцам

Евросоюз ввел новые правила пересечения границы / © unsplash.com

В странах Евросоюза показали систему нового въезда на их территории.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В аэропортах государств Шенгенской зоны уже установили для этого специальные машины самообслуживания, которые называются киосками. Там надо будет отсканировать лицо и отпечатки 4 пальцев правой руки, а также понадобится биометрический паспорт.

Проверки будут проходить не только в аэропортах, но и в автомобильных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах и портах. К примеру в римском аэропорту Фьюмичино таких автоматов уже около 2 сотен.

Дети до 12 лет не обязаны сдавать отпечатки пальцев, но должны пройти другие этапы регистрации.

Сама система заработала с 12 октября и распространяется на все страны, которые не являются членами ЕС. То есть на украинцев так же. Сбор данных будет продолжаться постепенно до 10 апреля следующего года и может вызвать небольшие очереди на границах.

Новая система имеет целью в будущем полностью заменить ручное проставление штампов, также это решение поможет предотвратить нелегальную миграцию, бороться с мошенничеством и теми, кто превышает максимально разрешенный срок пребывания в странах ЕС.

«Все начинается с предварительной регистрации в так называемых „киосках“, которые вы видите позади меня. Мы говорим о полной автоматизации, которая позволяет собрать все биометрические и персональные данные пассажира, включая изображение лица и отпечатки пальцев. Киоск также предоставит анкету с простыми вопросами, чтобы выяснить причины въезда пассажира в Шенгенскую зону, сколько денег он имеет при себе, есть ли у него кредитные карты, цель и пункт назначения путешествия», — говорит Антонелла Маротта, руководитель пограничного контроля в аэропорту Рим-Фьюмичино.

После заполнения анкеты пассажиры могут перейти в кабинки, где их будет ждать офицер полиции, или воспользоваться электронными турникетами, где автоматически будет проводиться пограничный контроль по базам данных национального, шенгенского уровня и Интерпола.

