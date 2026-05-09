Новые правила визитов к семейным врачам: что изменится с 20 мая и почему обещают очереди

Изменения в работе семейных врачей: с 20 мая все медицинские информационные системы будут работать по принципу «один аккаунт — один человек»

С 20 мая украинцев ждет еще одно испытание — изменятся условия посещения семейных врачей.

Если раньше вы могли просто прийти к семейному врачу и попросить медицинскую сестру быстро сделать направление к нужному узкопрофильному врачу или на обследование, то теперь этот вариант не пройдет. Вам придется записаться на прием к семейному врачу, прийти в назначенное время и только тогда получить направление.

С 20 мая все медицинские информационные системы будут работать по принципу «один аккаунт — один человек». Доступ будет привязан к одному специалисту, то есть врачу, а использование общего логина для медицинской сестры и врача станет невозможным.

ТСН.ua выяснял, как нововведение повлияет на врачей и пациентов и к чему стоит готовиться после 20 мая.

Семейные врачи готовятся к нагрузкам

Сами семейные врачи не в восторге от нововведения и говорят, что под дверью их кабинетов будут «концерты» от недовольных пациентов, потому что люди привыкли к действующей системе, а некоторые пожилые люди шли на прием к врачу, чтобы просто поговорить о своих болячках.

«Времени на разговоры не было тогда, а теперь их точно не будет. На врачей упадет дополнительная нагрузка, потому что придется принимать пациентов и выписывать направление, которое раньше делала медсестра. Но надеемся, что со временем и мы, и пациенты привыкнем к новым правилам», — рассказала Ольга, семейный врач в Киеве.

Декларация с семейным врачом: хватит ли времени дождаться помощи

Пациенты, услышав о нововведениях, говорят, что это вероятно обернется проблемами именно для них, потому что теперь, чтобы получить медицинскую помощь, нужно будет пройти испытание временем и с болью в спине.

«До этого, если у меня где-то стрельнуло в боку, я звонил по телефону семейному врачу и в тот же день получал направление от медицинской сестры, а на следующий день уже был в кабинете невропатолога. Теперь это будет сложнее, потому что сначала нужно попасть на прием к семейному врачу, а это 3–4 дня с болями в спине, а потом еще записаться на прием к невропатологу. Все значительно растянется по времени», — говорит киевлянин Олег.

Медицинская информационная система: откуда взялось нововведение и кто его инициировал

Специалисты объясняют, что с 20 мая первичное звено медицины фактически входит в новый режим работы с Электронной системой здравоохранения (ЕСЗ). И это не отдельный «запрет на направление по телефону», а следствие обновленных технических требований к медицинским информационным системам.

Нормативной базой здесь является постановление Кабмина №411 от 25.04.2018, которым утвержден Порядок функционирования электронной системы здравоохранения, а также приказ Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) №138 от 20.03.2026, которым утверждена 37-я редакция технических требований к Медицинской информационной системе (МИС). Именно эти требования и должны быть внедрены до 20 мая 2026 года.

Направления к узким специалистам придется ждать дольше

По словам Владислава Смирнова, основателя и главы ОО ЕАЦ «Медицинский Конструктор», официально власти объясняют изменения правильной логикой: это усиление кибербезопасности, персональной ответственности медработника и защиты персональных данных пациента.

«ЕСЗ прямо сообщает о новых обязательных требованиях: двухфакторной аутентификации, автоматической блокировке после пяти неудачных попыток входа, принципе „один пользователь — одно устройство“ и более жестком контроле прав доступа к каждому действию в системе. С точки зрения цифровой безопасности это логичный и давно назревший шаг. Но для пациента реальность будет выглядеть иначе, чем звучит в официальных релизах. Ибо доступ людей к узкопрофильным специалистам значительно сузится из-за искусственно выстроенных барьеров. Людям придется как на Западе — месяцами высчитывать время, когда ты наконец-то попадешь к нужному врачу», — объясняет ТСН.ua Владислав Смирнов.

Изменения в ежедневной практике семейных врачей: конец «ручного режима»?

Он объясняет, что на практике система много лет работала в «ручном режиме»: часть технических действий заведения закрывали через общие логины, параллельную работу врача и медсестры, неформальные договоренности и быстрое оформление документов без отдельного полноценного приема.

«Уже сейчас отдельные центры первичного звена медицины прямо предупреждают людей: с 20 мая через принцип „один аккаунт — один человек“ медсестра больше не сможет оформить направление в „телефонном режиме“, пока врач ведет прием другого пациента. Без направлений — только ургентное обращение и госпитализация. А для планового направления придется записываться на отдельный прием заблаговвременно. То есть, официально это о безопасности, а фактически для пациента это о новых барьерах доступа к врачу, конечно, если заведения не перестроят свою организацию работы», — объясняет эксперт.

Риски для пациентов и влияние на доступность услуг

По словам Владислава Смирнова, настоящая цель нововведений — еще больше сэкономить средства и уменьшить загруженность на медицинскую систему, а сделать это можно, сузив доступ людей к медицинским услугам, то есть к конкретным специалистам: невропатологу или нейрохирургу.

По мнению эксперта, пациенты почувствуют это очень остро: станет больше отдельных записей, больше ожидания, больше потери времени на первичке и, вероятно, больше очередей к семейным врачам и педиатрам.

«Думаю, что больше всего это ударит по хроническим пациентам, пожилым людям, родителям детей, маломобильным пациентам и жителям общин, где сам поход к врачу — уже отдельная логистическая проблема. У них не прибавится „кибербезопасности“ в бытовом смысле, а вот что точно прибавится, это еще один административный этап к доступу к узкому специалисту или на обследование», — отмечает Владислав Смирнов.

Вытеснение пациентов в частные клиники

Специалист не исключает, что выстроенные таким образом барьеры будут побуждать людей, у которых есть средства, переходить в частные медицинские учреждения.

«Если пациент будет вынужден месяц пробиваться на прием к нужному врачу, он просто перейдет в частную клинику, где его за деньги примут в тот же день. Поэтому мне кажется, что нововведение будет побуждать к вытеснению пациентов в сегмент платных услуг. Те же, у кого нет средств, будут вынуждены ждать и проходить все эти испытания», — говорит аналитик.

Технические вызовы для семейных врачей: нехватка оборудования и новые расходы

Эксперт отмечает, что в связи с нововведением учреждения здравоохранения столкнутся с техническими проблемами, потому что в нормативных документах нет прямого требования «закупить больше компьютеров», но в операционном смысле такая потребность во многих больницах возникнет.

«Если работает принцип „один пользователь — одно устройство“, а в кабинете или амбулатории до сих пор один компьютер на врача и медсестру, то старая модель параллельной работы просто перестает быть жизнеспособной. Это значит, что части заведений придется либо увеличивать количество отдельных рабочих мест, либо резко менять логистику приема, либо мириться с замедлением процессов. То есть, цифровая дисциплина повлечет за собой не только новые правила входа в систему, но и скрытые затраты на технику, рабочие места и организацию труда», — отмечает Владислав Смирнов.

Та же очередь к врачу, только уже в цифровой упаковке

Так что вполне возможно, что по содержанию нововведения правильно, а по способу внедрения оно рискованно как для медиков, так и для пациентов.

«Государство снова технически право, но управленчески оно переводит цену изменений на пациента и на первичное звено медицины. Если до 20 мая заведения не создали отдельные слоты для направлений, не развели административные и клинические потоки, не обеспечили людей нормальной коммуникацией и не оценили потребность в дополнительных рабочих местах, то пациент почувствует не „цифровое усовершенствование“, а получит дополнительное время пребывания в цифровой очереди к своему здоровью», — заключает Владислав Смирнов.

Дата публикации 13:47, 03.03.26 Количество просмотров 243

