Новые правила вручения повесток: "письма счастья" будут раздавать везде, работодателям придется везти мужчин в ТЦК (видео)

Кому еще развязали руки в вопросах мобилизации, какие "сюрпризы" власти подготовили для женщин-фармацевтов и медиков, а также кого и как можно забронировать от мобилизации – в эксклюзиве TSN.UA.

Вручат повестку и "доставят" в ТЦК! Кабмин утвердил ряд постановлений по мобилизации. Владельцы бизнеса теперь должны вести учет военнообязанных, вручать повестки, отчитываться перед ТЦК и доставлять военнообязанных в пункты сбора.

Кому еще развязали руки в вопросах мобилизации, какие "сюрпризы" власть подготовила для женщин-фармацевтов и медиков, а также кого и как можно забронировать от мобилизации – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Кто будет вручать повестки

Мобилизация-2024 – в разгаре. Главный мобилизационный закон вступил в силу 18 мая, и все добросовестные военнообязанные бросились штурмовать ТЦК, ЦНАПы и загружать приложение "Резерв+". Однако повестки никто не отменял. Кабмин в своем постановлении №560 от 16 мая прописал, кто, где и как может вручать "письма счастья". Документ могут вручать круглосуточно по месту жительства, по месту работы, месту учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Об этом сообщил и спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Также читайте Экономическое бронирование: что известно об инициативе

Однако это не все сюрпризы от власти. В то же время создаются группы оповещения. Они также вправе раздавать повестки. В случае личного вручения повестки надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК считается:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием;

видеофиксация отказа от получения повестки или отказа в общении с уполномоченным лицом.

В состав таких групп оповещения могут входить представители ТЦК, органов власти, предприятий, учебных заведений, полиции, главы ОСМД. А у работодателей вообще добавляются обязанности. Кроме того, что руководители предприятий должны вести учет военнообязанных и вручать им повестки, они еще должны обязательно отчитаться по выполненной работе перед ТЦК. Кстати, на это дается три дня. Более того, если вам на работе вручили повестку, то должны и "подвезти" в ТЦК, потому что на работодателя возложена обязанность обеспечения своевременного оповещения и прибытия военнообязанного в военкомат. На все про все – семь дней.

Еще одно нововведение – именно работодатели должны информировать ТЦК о тех работниках, которые отказались от повестки, и о тех, кто написал заявление об увольнении.

Властям на местах развязали руки

Также, согласно новым требованиям, местные органы власти также будут ответственными за ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов на территории соответствующих населенных пунктов. Это включает бронирование военнообязанных на период мобилизации и военного времени, а также представление отчетности по этим вопросам.

Правила бронирования от мобилизации

Напомню, что Кабинет Министров Украины также принял порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации, а также критерии для предприятий, по которым они будут считаться критически важными для экономики.

Согласно действующим правилам, забронировать можно сотрудников, работающих на:

предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. В случае обоснованной потребности это количество может превышать 50%.

Предприятия, признанные критически важными для функционирования экономики Украины, должны отвечать определенным критериям:

сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает 1,5 млн евро;

сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет по меньшей мере 32 млн евро в эквиваленте;

нет задолженностей по ЕСВ;

средняя месячная заработная плата работников не меньше средней зарплаты по региону;

у предприятия есть резидентство в Дія.City.

А вот к предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию. Также в январе этого года был изменен порядок бронирования работников предприятий, критически важных для оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК). Были сняты ограничения на количество забронированных и по любым военно-учетным специальностям.

Бронирование госслужащих

Что касается госслужащих, то для них с новым законом о мобилизации правила бронирования изменятся. Следовательно, они гарантированно остаются у топ-чиновников категории "А", председателей областных, районных советов, а также сельских, поселковых, городских голов. При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться всего на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, некоторые подразделения, уже могут быть мобилизованными. В частности, исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы. Вместе с тем бронь будут по-прежнему иметь представители органов государственной власти, других госорганов – Нацполиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, судьи, а также сотрудники на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

"Сюрприз" для женщин-медиков и фармацевтов

Еще один "сюрприз" ждет женщин медиков и фармацевтов. Они должны стать на военный учет, если хотят работать дальше. Правительство исключило норму, согласно которой женщины-медики или фармацевтки, не получавшие военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. В то же время действующими остаются нормы, в соответствии с которыми руководители государственных органов и предприятий уведомляют ТЦК о работающих у них женщинах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на учете. Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в ТЦК, чтобы их взяли на военный учет, говорится в постановлении.

Женщин, которые имеют специальность или профессию, родственную военно-учетным специальностям (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на военный учет по их желанию на общих началах.

Повестки по почте

А вот рассылать повестки по почте начнут с 18 июля, когда пройдет 60 дней, предоставленных мужчинам на обновление военно-учетных данных. Под такой повесткой не потребуется подпись гражданина. Дата вручения повестки определяется одной из отметок почтового оператора: о получении почтового отправления адресатом; об отказе получить почтовую отправку; об отсутствии лица по адресу задекларированного / зарегистрированного места жительства, который был сообщен ТЦК при уточнении своих учетных данных. То есть повестка будет считаться врученной, даже если человека не смогут найти по месту жительства ни представители ТЦК, ни почтовый оператор. Для того, чтобы прийти в ТЦК по этой повестке, гражданину дается 14 дней. После этого можно получить заочный штраф. После нескольких штрафов есть риски возбуждения уголовного дела и подачи в розыск.

Направят ли сразу на ВВК

Также Кабмин утвердил еще ряд постановлений по мобилизации. В частности, устанавливаются новые правила для военнообязанных, которые обращаются в ТЦК. Так, граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК для уточнения своих данных, не могут сразу направить на военно-врачебную комиссию. Для этого им должны выписать отдельную повестку. Это касается и тех, кто пришел с заявлением о предоставлении отсрочки. Однако лица, доставленные в ТЦК принудительно, могут быть направлены на ВВК без дополнительных формальностей. Медицинское освидетельствование военнообязанных может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Однако окончательное решение о пригодности к военной службе будет принимать ВВК в самом ТЦК. В случае несогласия с заключением районной ВВК военнообязанный может обратиться в областной ТЦК для повторного прохождения медкомиссии. Также ее решение можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ ПРАВИЛА ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ: "письма счастья" будут раздавать повсюду! Работодатели будут везти в ТЦК!

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.

Читайте также ведущие новости дня: