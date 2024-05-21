Новые правила выдачи повесток: кто и где имеет право, процедура вручения и отказа

В частности, предусмотрена отправка повесток по почте и обязанность работодателей доставлять военнообязанных в ТЦК.

В Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации действуют новые правила выдачи повесток. Правительство четко прописало, кто и где имеет право вручить повестку, порядок вручения, отказ и содержание такого документа.

Все о новых правилах вручения повесток в Украине читайте на ТСН.ua.

Кабмин своим постановлением № 560 от 16 мая 2024 года утвердил "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". Документ регулирует процесс призыва на службу во время мобилизации и, в частности, порядок выдачи повесток гражданам.

Где могут вручить повестку

Вручение повесток резервистам и военнообязанным проводится круглосуточно:

по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,

по месту работы,

по месту обучения,

в общественных местах,

общественных домах и сооружениях,

местах массового скопления людей,

ТЦК и СП,

на пунктах пропуска (блок-постах),

пунктах пропуска через госграницу Украины.

Повестку могут отправить по почте

Правительственное постановление о порядке проведения призыва граждан на военную службу предусматривает, что с 18 июля повестки смогут отправлять по почте (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении). То есть – через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, отведенных законом на уточнение военнообязанными учетных данных, в частности адреса места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства", — указано в документе.

Повестка должна быть направлена не позднее чем на следующий день после ее подписи соответствующим руководителем. День явки по вызову военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заметим, что такая повестка будет считаться подтвержденной, если зафиксирован отказ от ее получения или отсутствия военнообязанного по адресу проживания.

Надлежащим подтверждением отправки повестки по почте является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, указанного лицом в ТЦК при уточнении своих учетных данных; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Повестки по почте/Коллаж ТСН.ua.

Кто имеет право вручать повестки

Право на вручение повесток имеют:

представители ТЦК и СП (в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего военкомата);

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций или военных администраций (в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов (в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов);

представители предприятий, учреждений, организаций (на территории предприятий, учреждений, организаций и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (вручают повестки только состоящим у них на военном учете) – на всей территории Украины;

во время оповещения жильцов многоквартирных домов повестку может вручить руководитель учреждения (организации) либо физическое лицо-предприниматель, оказывающее услуги по управлению многоквартирными домами, либо глава правления ОСМД.

Заметим, что назначение представителей, уполномоченных вручать повестки, производится приказом соответствующего руководителя, который является основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки. Именно это удостоверение должен предъявить представитель ТЦК по требованию человека согласно новому закону о мобилизации.

Может ли полиция вручить повестку

Новый закон о мобилизации предусматривает участие полицейских в уведомлении военнообязанных. Но полиция не будет вручать повестки, а лишь будет обеспечивать порядок, когда в ее присутствии повестки будут выдавать представители ТЦК.

Напомним, что также с 18 мая полиция и представители ТЦК получили право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.

Вручение повестки на работе и доставка в ТЦК

Кабмин своим постановлением №560 также обязал работодателей содействовать проведению мобилизации в Украине. Так, они должны вручать повестки работникам и доставлять их в ТЦК, если на это есть соответствующее требование.

Так, по требованию военной администрации или ТЦК работодатели должны известить своих работников-резервистов или военнообязанных о проведении мобилизационных мероприятий. Соответствующий приказ предприятия об извещении должен содержать информацию об основании и цели его издания, список работников, которых касается оповещения, место, время и способ доставки работников в ТЦК. В приказе должны быть определены уполномоченные лица, которые будут вручать работникам повестки под их личную подпись.

Работодатели обязаны обеспечивать информационную составляющую по поводу оповещения о мобилизации. В течение трех дней работодатель должен отчитаться о результате оповещения в ТЦК.

Правительство также наделило работодателей функцией обеспечения прибытия военнообязанных работников в ТЦК. Так, работодатели должны обеспечивать доезд работников до военкоматов и учитывать время, необходимое для их возвращения к месту работы.

Работодатели должны сообщать в ТЦК об отказавшихся от повестки работниках и о тех, кто написал заявление на увольнение.

Когда повестка считается врученной

В случае личного вручения повестки надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного о вызове в ТЦК считается:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием;

видеофиксация отказа от получения повестки или отказа в общении с уполномоченным лицом.

Что должно быть указано в повестке

Повестка формируется посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.

Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В повестке указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК или соответствующие подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;

место, день и время явки по вызову;

подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Повестка / Фото: ТСН.ua

Повестка формируется:

или с помощью Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов, то есть является печатной; или бланк повестки заполняется представителями ТЦК и СП.

Руководитель ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью.

Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином госреестре призывников.

Процедура вручения повестки на улице

Старший группы оповещения, представитель ТЦК, уполномоченный вручать повестки останавливает (подходит к) гражданину и представляется, сообщает о целях остановки (прибытия) и общения.

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По требованию гражданина он предъявляет свой паспорт (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, а также предлагает гражданину предъявить паспорт и военно-учетный документ (в частности в электронной форме).

Если лицо подлежит оповещению в соответствии с распоряжением главы (начальника) районной, городской госадминистрации (военной администрации) или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызову резервистов и военнообязанных в военкомат, ему вручается повестка.

Процедура отказа от повестки

В правительственном постановлении прописана процедура отказа от получения повестки. В таком случае составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения.

Акт отказа предоставляется руководителю районного (городского) ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа от получения повестки, полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставляет военнообязанного в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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