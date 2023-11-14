Новые прогнозы Буданова: когда закончится война и пойдет ли Россия на переговоры

По словам главы ГУР, война может продолжаться еще долго и хаотические обстрелы территории Украины будут продолжаться.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов снова сделал заявление о сроках войны и рассказал, пойдет ли Россия на переговоры.

Что сказал глава ГУР, подробнее говорится в материале Виктории Гнатюк TSN.UA.

По словам главы ГУР, война может продолжаться еще долго, а при таком сценарии уже в ближайшие годы в России начнутся серьезные проблемы. Такое мнение Буданов высказал в статье NV и рассказал, как видит дальнейшую войну. Итак, один из вариантов – Россия и дальше будет осуществлять хаотические обстрелы территории Украины, но без ведения мощных боевых действий и привел пример другой страны, где Россия заморозила войну на годы.

"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример – РФ и Япония. После 1945 года они так и не подписали мирный договор через Северные острова (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что в РФ значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, которые касаются не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", – говорит Буданов.

Что происходит в России

Буданов отметил, что и сами россияне уже начинают истощаться от войны, а еще острее они почувствуют это тогда, когда экономические изменения и изменения во внешней поставке товаров военно-технического назначения станут заметнее.

"Пока в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое удорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15-20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу. Реальные проблемы они испытают в 2025 году", – объясняет руководитель ГУР.

Что с оружием у врага

Но в то же время Буданов признал, что мощностей продолжать производить оружие в России достаточно.

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"Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидания. По состоянию на данный момент, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализуется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и будут сильно менять любые предварительные расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", – говорит глава Главного управления разведки.

Ракетный террор

Кстати, о том, что Украине следует готовиться к усиленному ракетному террору от россиян, 13 ноября заявлял и руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Поэтому в очередной раз была озвучена просьба еще больше усилить Украину системами противовоздушной обороны.

Зима будет еще тяжелее?

Поэтому Украину может ждать еще более сложная зима, чем в прошлом году. Об этом, в частности, предупредил украинцев министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. А в ГУР заявляли, что первые серьезные удары могут наноситься с наступлением холодов, а пока погода не морозная – Кремль накапливает ракеты.

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НОВЫЕ ПРОГНОЗЫ БУДАНОВА: Когда война закончится и пойдет ли Россия на переговоры?