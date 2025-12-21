Новые "пустыни" в Украине: какие территории могут стать безлюдными после войны

Александр Гладун

Украина может столкнуться с появлением огромных безлюдных территорий. И речь идет не только об уничтоженных городах на линии фронта, но и о целых районах, где жизнь станет фактически невозможной из-за постоянной угрозы со стороны РФ.

Об этом в комментарии ТСН.ua предупредил Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени М.В. Птухи НАН Украины.

Где исчезнет жизнь?

Эксперт выделяет два основных типа территорий, которые рискуют стать безлюдными:

1.«Естественное» обезлюдение (север Украины). Еще до начала полномасштабного вторжения северные районы Сумской и Черниговской областей стремительно теряли население.

«Там многие села просто вымирали: молодежь уезжала в города, оставались только пожилые люди. Численность населения не пополнялась, а лишь сокращалась», — объясняет Гладун. Война лишь ускорила этот необратимый процесс.

2.30-километровая «санитарная зона» Наиболее критическая ситуация — вдоль будущей линии разграничения или государственной границы с Россией. По мнению демографа, проживание гражданских в 30-километровой зоне от фронта нецелесообразно и опасно.

«Там должны быть военные, оборонительные сооружения и укрепления. Даже если произойдет замораживание конфликта, верить россиянам нельзя. Будут провокации, перестрелки, будут залетать снаряды», — отмечает ученый.

Смогут ли там жить люди

По мнению демографа, теоретически, в этой зоне могут остаться фермеры или отдельные предприятия, но это будет означать ежедневный риск для жизни. Для массового проживания семей с детьми, развития школ или больниц эти территории будут непригодными на десятилетия.

Обезлюдение огромных территорий — это вызов не только для демографии, но и для национальной безопасности. «Пустые» земли труднее контролировать и оборонять. Поэтому вопрос расселения людей и поддержания жизни в приграничных общинах станет одной из самых сложных задач послевоенного восстановления.