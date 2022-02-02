Новые реалии войны: как бойцы на фронте защищают себя хворостом от вражеских беспилотников со взрывчаткой

Бойцы сначала накидывают на окопы ветки, потом хворост и затягивают это все маскировочной сеткой.
Боевики все чаще сбрасывают гранаты на головы украинских военных со своих дронов. Это заставляет наших защитников изменять тактику маскировки и укрепления позиций.
Как боевое подразделение может защитить себя от беспилотников со взрывчаткой с помощью хвороста и веток из лесопосадки, говорится 2 февраля в сюжете ТСН.19:30.
Новые реалии войны: раньше военные не накрывали окопы, потому что враг не видел перемещения военных. Теперь у боевиков появились дроны, поэтому нужно маскироваться.
Бойцы сначала набрасывают ветки, потом хворост и затягивают это все маскировочной сеткой. Ребята рискуют, ведь до врага сотни метров. Потому работают быстро, пока террористы не заметили.
Беспилотников у боевиков становится все больше, говорят военные. Даже сегодня они поднимали свой дрон в воздух на этом участке фронта.
Ветви не только маскируют, убеждает командир. Как ни странно звучит, они даже могут защитить бойцов на передовой. Сегодняшний обстрел боевиками КПВВ "Гнутовое" показывает, насколько это опасное оружие – граната ВОГ. Она разнесла помещение, изуродовала мебель у пограничников.
В то же время боец "Гнат" говорит: граната имеет и свои недостатки, ведь взрывается от малейшего столкновения с препятствием, например с теми же ветвями.
"Взрывается сверху (над хворостом — Ред.) и осколки тоже разлетаются вверху. Если окопы замаскированы ветками, то нам менее опасно", — объясняет боец.
В мире активно разрабатывают устройства, борющиеся с вражескими беспилотниками, но пока на фронте их немного, а хвороста — только руби и носы.
Напомним, что на Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины": для обстрела применили беспилотник.
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