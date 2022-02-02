Новые реалии войны: как бойцы на фронте защищают себя хворостом от вражеских беспилотников со взрывчаткой

Новые реалии войны: как бойцы на фронте защищают себя хворостом от вражеских беспилотников со взрывчаткой

Бойцы сначала накидывают на окопы ветки, потом хворост и затягивают это все маскировочной сеткой.

Боевики все чаще сбрасывают гранаты на головы украинских военных со своих дронов. Это заставляет наших защитников изменять тактику маскировки и укрепления позиций.

Как боевое подразделение может защитить себя от беспилотников со взрывчаткой с помощью хвороста и веток из лесопосадки, говорится 2 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Новые реалии войны: раньше военные не накрывали окопы, потому что враг не видел перемещения военных. Теперь у боевиков появились дроны, поэтому нужно маскироваться.

Бойцы сначала набрасывают ветки, потом хворост и затягивают это все маскировочной сеткой. Ребята рискуют, ведь до врага сотни метров. Потому работают быстро, пока террористы не заметили.

Беспилотников у боевиков становится все больше, говорят военные. Даже сегодня они поднимали свой дрон в воздух на этом участке фронта.

Как боевое подразделение может обезопасить себя от беспилотников со взрывчаткой | Новости Украины

Ветви не только маскируют, убеждает командир. Как ни странно звучит, они даже могут защитить бойцов на передовой. Сегодняшний обстрел боевиками КПВВ "Гнутовое" показывает, насколько это опасное оружие – граната ВОГ. Она разнесла помещение, изуродовала мебель у пограничников.

В то же время боец "Гнат" говорит: граната имеет и свои недостатки, ведь взрывается от малейшего столкновения с препятствием, например с теми же ветвями.

"Взрывается сверху (над хворостом — Ред.) и осколки тоже разлетаются вверху. Если окопы замаскированы ветками, то нам менее опасно", — объясняет боец.

В мире активно разрабатывают устройства, борющиеся с вражескими беспилотниками, но пока на фронте их немного, а хвороста — только руби и носы.

Напомним, что на Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины": для обстрела применили беспилотник.

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