Новые санкции США и увеличение финансовой помощи от Евросоюза и Канады: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи 8 апреля.
Пять главных новостей ночи:
- В четверг, 7 апреля, Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми физических лиц РФ и около 30 российских структур. Новые санкции, введенные из-за развязанной Кремлем войны против Украины, в частности, затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса". Читать дальше –>
- Евросоюз и Канада решили увеличить финансирование предоставления Украине военной помощи. В общей сложности помощь увеличится до 3 миллиардов долларов. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия готова отразить наступление российских войск на Донбассе. По его словам, ВСУ внимательно следят за подкреплением, получаемым оккупантами на этом участке фронта. Читать дальше –>
- В четверг, 7 апреля, в Берлине разрисовали красной краской известный советский мемориал в Трептов-парке — на него нанесли надписи, обвиняющие россиян в несправедливой войне против Украины. Посольство РФ направило по этому поводу ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия "атаки вандалов". Читать дальше –>
- Бывший нардеп-регионал и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и стал дьяконом. Читать дальше –>
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