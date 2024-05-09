Новые штрафы для уклонистов: Верховная Рада утвердила сумасшедшие суммы

Отказ от повестки и неявка в ТЦК может опустошить ваш кошелек.

В скором времени игнорирование повестки будет очень дорого стоить военнообязанным украинцам. Верховная Рада Украины приняла законопроект №10379, который в несколько раз повышает штрафы для уклонистов.

О каких суммах идет речь, как могут взыскать штраф без суда, а когда уклонение от мобилизации не наказывается законом, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Игнорировать мобилизацию будет дорого

Отказ от повестки и неявка в ТЦК может опустошить ваш кошелек. Верховная Рада Украины в целом проголосовала за законопроект №10379 с правками комитета, который в несколько раз повышает штрафы для уклонистов. За – 256 голосов. Против никто не проголосовал, воздержались – четверо.

Итак, штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их увеличили в 30 раз. А это значит, что платить придется от 17000 до 25500 грн. И это только верхушка айсберга.

Выписывать штрафы Территориальные центры комплектования и социальной поддержки за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации смогут без составления протокола, вынося постановление об этом. И если вы захотите обжаловать штраф, это можно сделать через суд.

А теперь больше о суммах штрафов. Если военнообязанный нарушил правила военного учета, то должен заплатить штраф в мирное время от 3400 гривен до 5100 грн, в случае повторного нарушения или в особый период – заплатить придется от 17 000 до 25 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: штрафы от 5100 до 8500 грн будут платить обычные граждане, а от 17 000 до 34 000 грн – должностные и юридические лица в мирное время. А вот в военное время должностные и юридические лица влетят в еще большую копеечку, потому что выложить из кармана придется уже от 34 000 до 59 500 грн.

Более того, нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода могут задержать на 3 часа для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения задержать могут – до 3 суток.

В то же время, уголовной ответственности за уклонение от службы нет, хотя и эту норму в законопроект хотели внести.

“Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. Объективно все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении, сделали. Многие негативные нормы убрали”, — сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Какая будет ответственность для военнообязанных

Уголовная ответственность может наступить в том случае, если военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но так и не явился в ТЦК без уважительной причины.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Следует отметить, что новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона, который должен подписать президент Украины. Он может наложить на него вето.

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В случае подписания за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и несвоевременное обновление данных сначала будут назначаться минимальный штраф в 17 000 гривен. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения военного учета работников, будут штрафоваться на сумму от 34 000 гривен.

Но есть еще один интересный нюанс. Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. По новому закону необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.

Сейчас ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

В законе статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210-1 не составляется, если нарушение совершено в особый период, то есть во время военного положения, и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по повестке. При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение надлежащего вызова должно быть в ТЦК.

Таким образом, если лицо не обновило свои данные, не сообщило об изменении личных данных, например о семейном состоянии или состоянии здоровья, не появилось за повесткой, то военкомат выносит сразу постановление о штрафе без протокола. В то же время в ТЦК должны быть подтверждающие документы, впрочем, какие именно — в законопроекте не указаны.

Когда уклонение от мобилизации не наказывается законом?

Верховный суд опубликовал интересный случай при рассмотрении дела об уклонении от службы на своем сайте. На его примере рассказали, когда уклонение от мобилизации не наказывается законом.

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Как выяснилось, Верховный суд определил критерии, по которым религиозная принадлежность человека может являться основанием не привлекать его к ответственности за "уклонение" во время мобилизации. Так, коллегия судей при рассмотрении одного из дел пришла к выводу, что свобода вероисповедания имеет внешний и внутренний аспекты. Поэтому при отказе от службы по соображениям совести лицо должно не только подтвердить принадлежность к религиозной организации, но и продемонстрировать наличие у нее религиозных убеждений.

Лицо не будет подлежать ответственности за уклонение от призыва, если подтвердит:

принадлежность к действующим согласно действующему законодательству религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием;

искренность убеждений не только словами, но и последовательными действиями.

Основанием для такого вывода стало дело, в котором обвиняемый не смог подтвердить, что он является членом религиозной организации. Также он продолжал срочную службу в течение пяти месяцев после того, как, по его словам, он обратился к вере. При таких обстоятельствах суд решил, что мужчина не доказал то, что не может выполнять воинскую обязанность по религиозным убеждениям.

Полный текст решения и другие детали дела не опубликованы, поэтому неизвестно, какие именно аргументы относительно религиозных убеждений суд будет считать весомыми. Но история интересная.

Требования закона о мобилизации

Напомним, что закон о мобилизации Верховная Рада Украины приняла еще 11 апреля, его подписал президент и уже 18 мая он вступит в силу.

С этого момента у мужчин от 18 до 60 лет появляется ряд новых обязательств. При мобилизации они обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

К другим обязанностям также относятся:

уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное вовлечение в оборонные работы и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты, при условии, что государство впоследствии компенсирует стоимость, изымать транспорт могут у государственных органов, местного самоуправления, предприятий и граждан-владельцев транспортных средств.

В последнем случае транспорт не может быть изъят, если это единственное средство передвижения у человека.

Кроме того, призывники и резервисты должны приписываться в воинские части или формирования для прохождения службы.

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Также в Министерстве обороны обращают внимание на взятие на военный учет призывников. Это должны делать работники местных ТЦК и СП в период с января по март ежегодно. На учет будут браться граждане с 17 лет. Исключение – лица, отбывающие наказание, в случае смерти гражданина, а также в случае признания пропавшим без вести, прекращения гражданства Украины или достижения предельного возраста пребывания в запасе.

Также в Министерстве объяснили разницу между базовой общевойсковой подготовкой и военной службой. Общевоенная подготовка будет проходить в высших военных учебных заведениях, учебных частях ВСУ и других военных заведениях.

Базовая военная служба доступна для всех граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Период прохождения службы каждый выбирает самостоятельно. Для этого им нужно пройти медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, заседание комиссии и прибыть по повестке в территориальный центр.

Задания для Кабмина

Кабинету министров поручили в двухмесячный срок со дня опубликования Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста, чтобы люди могли обновить данные дистанционно, а не идти в ТЦК или ЦНАП.

Также Кабмин в трехмесячный срок должен принять меры по проверке обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности мужчинам от 25 до 50 лет, которым после 24.02.2022 года была впервые установлена инвалидность 2-3 групп кроме некоторых исключений, в частности, отсутствие конечности, онкозаболеваний и т.д.

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Напомним, со вступлением в силу нового закона о мобилизации 18 мая в Украине изменяются правила вручения повесток. Теперь это смогут делать не только работники ТЦК и СП, однако по-прежнему повестка будет считаться врученной, если человек ее получил лично. Правда, кроме повесток, ввели еще и требования прибывать в ТЦК – их могут отправлять и по почте.

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