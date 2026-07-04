Новые штрафы и лишение прав: в Украине после страшного ДТП в Киеве хотят изменить правила для нарушителей

Смертельное ДТП в Киеве / © Киевская городская прокуратура

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Родители Гриши Глушича, погибшего в ДТП, когда водитель «Мерседеса» врезался в подземный переход и убил четырех человек, призывают украинцев подписать петицию. Если она наберёт 25 тысяч подписей — президент должен вынести вопрос об изменении наказания для систематических нарушителей на рассмотрение СНБО.

Какие требования выдвигают родители детей, погибших на дорогах Украины, и к каким изменениям уже сейчас готовы чиновники — в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Что рассказали родители погибшего мальчика

Родители Гриши перед пресс-конференцией расставляют портреты своего 12-летнего сына, погибшего в ДТП. В зале царит атмосфера глубокой скорби.

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Маме Александре трудно говорить. Она крепко прижимает к себе игрушку сына и держится за руку своего мужа Алексея. С момента гибели Гриши Глушича прошел почти месяц. Тогда водитель «Мерседеса» Павел Плешивцев на бешеной скорости ехал по полосе общественного транспорта, влетел в подземный переход и убил четырех человек — ученика 6-го класса Григория Глушича, воспитательницу Ирину Лазареву, а также полицейских Дмитрия Бондарчука и Дениса Будченко.

Алексей Глушич, отец погибшего мальчика, военнослужащий НГУ «Хартия»: «То, что произошло на Караваевых дачах, не является случайностью. У водителя до этого было 39 только зафиксированных нарушений. Этот человек намеренно давил на газ, намеренно перестраивался в полосу общественного транспорта. Он видел красный свет, он это делал, потому что у нас безнаказанность. Он знал, что ему ничего не будет».

До этого трагического ДТП Павел Плешивцев 39 раз без проблем оплачивал штрафы и снова садился за руль. Большинство этих штрафов, по словам адвоката семьи, были именно за значительное превышение скорости.

Надежда Чухраева, адвокат родителей погибшего мальчика: «Большинство протоколов — за превышение скорости свыше 50 километров в час, там фигурируют ДТП и побег с места ДТП. Это системное поведение данного лица».

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Алексей Глушич официально опубликовал петицию на сайте президента — чтобы вопрос об изменении мер наказания был рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны, документ должен собрать в общей сложности 25 тысяч подписей. В первую очередь родители требуют, чтобы системных нарушителей навсегда или на длительный срок лишали прав на управление автомобилем. Грубые нарушения должны наказываться не штрафами. Если человек делает это не в первый и не во второй раз, а Плешивцев делал это 39 раз, то у него нужно отбирать права, он должен был ходить пешком.

«Наших детей не вернуть»: поддержка других пострадавших семей

За последние четыре года в ДТП в Украине погибло 678 детей. Родителей Гриши активно поддерживают другие семьи, чьи дети также трагически погибли на дорогах — из-за пьяных водителей, из-за тех, кто постоянно превышал скорость, и даже из-за полицейских, грубо нарушавших правила.

Один из таких случаев произошел в Прилуках. 5-летняя Алиса переходила пешеходный переход вместе с мамой возле местного центра творчества — они как раз шли на кружок. Возле учреждения было установлено официальное ограничение скорости — 40 километров в час, но вдруг раздался ужасный визг тормозов.

Виталий Куприенко, отец погибшей девочки Алисы: «Полицейская машина ехала по встречной полосе без включенной сирены. Когда они выехали из-за грузовика, полицейские сбили их. Алиса погибла, жена до сих пор проходит тяжелую реабилитацию. Наших детей уже не вернёшь. У нас есть ещё один ребёнок, и дети из других семей не должны попадать в такие неприятности. Должны быть введены штрафные баллы, начисляемые системным нарушителям».

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Внедрение системы штрафных баллов — это ещё одно ключевое требование петиции. Кроме того, родители настаивают на коренном изменении сроков лишения свободы для водителей, сбивших пешеходов. Например, действующее наказание по статье для Павла Плешивцева предусматривает максимум 8 лет лишения свободы за 4 погибших человека.

Александра Глушич, мать погибшего мальчика: «Такое преступление должно приравниваться к терроризму. Когда человек сознательно нажимает на газ и убивает четырёх человек… Сколько там? От 14 лет до пожизненного — нас это устраивает».

Официальные данные полиции о смертности и предложения о введении новых штрафов

Однако самое главное и первоочередное требование — это радикальное изменение штрафов за превышение скорости.

Пока петиция активно набирает подписи (на данный момент её официально поддержали уже более 10 тысяч украинцев), законодатели обсуждают изменения в Правилах дорожного движения. Однако пока речь не идет ни об увеличении сроков лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, ни об автоматическом начислении баллов системным нарушителям, что привело бы к лишению водительских прав.

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Однако уже сейчас поступило официальное предложение о существенном изменении штрафов за превышение скорости. В эфире ТСН первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий озвучил конкретные суммы:

Превышение скорости на 20 километров — 680 гривен .

Превышение скорости на 40 километров — 2040 гривен .

Штраф за превышение скорости на 60 километров должен составлять 2720 гривен .

Превышение скорости на 80 километров — 3400 гривен.

Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции (в эфире 1 июля): «За систематические нарушения скоростного режима, при превышении скорости на 60–80 километров в час 5 раз в год, будет введён штраф в размере 17 тысяч гривен за каждое последующее нарушение».

Европейский опыт против украинской статистики

За 4 года полномасштабного вторжения число погибших на дорогах превысило 12 тысяч украинцев. Пример европейских стран наглядно показывает, что системные изменения способны кардинально повлиять на смертность на дорогах. Но там эффективно работает не один фактор, а исключительно их совокупность: соразмерные крупные штрафы, лишение водительских прав злостных нарушителей, безопасная дорожная инфраструктура и автоматическая фиксация нарушений. Все это вместе делает автодороги европейских стран значительно безопаснее — смертность на дорогах там вдвое ниже, чем в Украине.

Пока что единого системного законопроекта о масштабных изменениях на наших дорогах нет. Родители погибшего Гриши Глушича искренне надеются, что их петиция существенно повлияет на дальнейшие решения правительственных чиновников и парламентариев.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Водитель знал, что ему НИЧЕГО НЕ БУДЕТ»! Отчаяние родителей 12-летнего мальчика, ПОГИБШЕГО В ДТП

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