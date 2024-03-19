Новые скандалы с мобилизацией: как мужчин "пакуют" в авто – случаи участились

Такие мероприятия иногда уже выходят за все возможные рамки.

Время идет – ничего не меняется. Украинцы снова сняли на камеры, как представители ТЦК насильно "пакуют" мужчин к автомобилям прямо среди улиц. За последние несколько дней такие случаи зафиксировали в разных уголках страны, а один из задержанных едва не покончил жизнь самоубийством. Все подробности – в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Новые скандалы с ТЦК

Из маршрутки пытаются вытащить мужчину, потому что тот вместо военного билета показал пенсионное удостоверение. Видео сняли в одесской маршрутке, стабильном месте конфликтов между работниками ТЦК с местными.

Тем временем львовяне засыпают соцсети постом с видео, утверждая, что посреди улицы мужчины в форме затащили силой гражданского в бус.

Игра в доганялки?

В противном случае, тоже во Львове, устроили целую погоню, то ли играли в пятнашки, или же хотели проверить мужчину на пригодность, предполагают пользователи в Сети.

Беглеца поймали, пишут львовяне и добавляют как доказательство видео. А уже впоследствии в Сети появляются объяснения этого самого парня. После того, как он попал в ТЦК, его данные проверили и отпустили. Сам мужчина сообщил, что претензий к работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки нет.

Комментарий Львовского РТЦК

Во Львовском терцентре уже отреагировали на инцидент, там рассказали такую же версию и посоветовали не убегать от работников ТЦК, а спокойно показать документы.

Известно, что мужчина призывного возраста при встрече с работниками ТЦК начал убегать. Когда его догнали, отказался показывать военно-учетные документы. Наконец проследовал в один из районных территориальных центров комплектования, где были проверены его данные. Претензий к работникам ТЦК у мужчины нет. Свое бегство объяснил обычным страхом. Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка. В то же время настоятельно рекомендуем не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Не обижать военнослужащих и не убегать от них. Просим также избегать спекуляций по данной теме”, – говорилось в сообщении.

Какая ответственность за избегание разговора с ТЦК?

В ТЦК также напомнили об ответственности за уклонение и препятствование работе представителей военкоматов. А это согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

На момент записи видео Одесский ТЦК конфликт в местной маршрутке не комментировал.

Парня чуть не довели до могилы?

Впрочем, на днях Украину облетел еще один скандальный случай, когда молодой парень чуть не покончил с собой после того, как столкнулся с представителями терцентра. На этот раз речь пойдет о Закарпатье, которое тоже славится подобными историями.

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Впрочем, это уже иногда выходит за все возможные рамки. Работников Хустского ТЦК в Закарпатье мужчина обвиняет в похищении, избиении и доведении до попытки самоубийства. 28-летнего харьковчанина пограничники задержали в отеле Виноградова, города недалеко от венгерской границы.

Его заподозрили в попытке нелегально покинуть страну и передали сотрудникам терцентра комплектования. После того, как мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию, его отвезли в Хустский ТЦК. Там, утверждает мужчина, работники его жестоко избили, поэтому он наглотался транквилизаторов и начал резать вены, и таким образом пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице. За громкое дело взялись военная прокуратура и полиция.

Не забывайте – война продолжается

Такие случаи облетают страну регулярно. Пока одни ломают голову, как привлечь людей в армию, другие отбивают любое желание идти туда. Такие действия просто недопустимы в воюющей стране. Но не следует также забывать, что в стране идет жестокая война, враг ежедневно уничтожает украинские города и чтобы не допустить продвижения и "второй Бучи" в защиту страны мужчины, подлежащие под категории мобилизации, должны становиться сейчас, чтобы потом не отбивать россиян от собственного дома .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НОВЫЕ СКАНДАЛИ С ТЦК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ: мужчин упаковывают в авто!

Ранее сообщалось, что работники ТЦК во Львове похитили волонтера и направили в Ровно.

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